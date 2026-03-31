Paloma Valencia criticó la Paz Total de Petro y puso en duda la votación del Pacto Histórico en zonas de riesgo: “Ganando elecciones a punta de amenazas”

En su recorrido por Valledupar, la representante del Centro Democrático denunció el impacto de las negociaciones actuales y criticó la presencia creciente de actores armados en zonas estratégicas del país - crédito notasdeactualidad / X

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, lanzó una serie de cuestionamientos al Gobierno nacional en su reciente visita a Valledupar, donde sostuvo que la Paz Total ha favorecido la expansión de los grupos ilegales y incidió en los resultados electorales del Pacto Histórico en zonas consideradas de alto riesgo.

La dirigente advirtió que, con base en cifras citadas por la Misión de Observación Electoral (MOE), el 52% de la votación obtenida por la coalición oficialista provino de territorios identificados como “zonas rojas”.

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Durante su agenda en la capital del Cesar, Valencia afirmó que “los grupos ilegales nos están ganando porque están llenos de plata” y responsabilizó a la administración de “autorizar la siembra de coca y facilitar el libre tránsito de los actores armados ilegales”.

Paloma Valencia cuestiona la política de 'paz total' del Gobierno y su impacto en la expansión de grupos ilegales en Colombia - créditos @palomavalencial/IG | Catalina Olaya/Colprensa

De acuerdo con las declaraciones brindadas por la funcionaria en una atención a medios de comunicación, sostuvo que el Gobierno “ha dejado que los grupos ilegales utilicen las famosas mesas de negociación para tomarse este país”.

Las advertencias de Valencia se produjeron tras la publicación de denuncias sobre la influencia de organizaciones criminales en la dinámica electoral. La senadora enfatizó: “El 52% de los votos del Pacto Histórico salieron donde hay zonas rojas, que la propia MOE señaló como de riesgo electoral”.

La agenda de seguridad y lucha antidrogas

En su paso por Valledupar, junto a su compañero en la Gran Consulta por Colombia, Juan Manuel Galán, la aspirante del Centro Democrático expuso su visión sobre seguridad y combate al narcotráfico.

Paloma Valencia anunció que su plan de gobierno contempla una política antidrogas “clara y dura”, con medidas como la captura de extorsionistas, la recolección de estupefacientes y la militarización de vías estratégicas, especialmente en puntos críticos del sur del Cesar y los límites con Norte de Santander.

La senadora advierte que el 52% de la votación del Pacto Histórico provino de zonas rojas según datos de la MOE- crédito Lina Gasca/Colprensa

“Vamos a arrancar capturando a los extorsionistas, a recoger toda la droga de las calles y a militarizar las vías”, afirmó la candidata en su encuentro con periodistas locales. Valencia insistió en que la prioridad será devolver la tranquilidad a los habitantes de la región y afirmó que “Colombia no puede seguir conviviendo con el miedo”.

Sombra sobre la legitimidad del voto en territorios de conflicto

La líder opositora y candidata presidencial puso en duda la legitimidad del respaldo electoral al Pacto Histórico en zonas bajo control de grupos armados. Así, planteó que “están volviendo a usar la combinación de formas de lucha, ganando elecciones a punta de amenazas contra los compatriotas”, en referencia a supuestas presiones en municipios donde la presencia de actores ilegales es predominante.

De acuerdo con la candidata, los hallazgos divulgados evidencian un uso instrumental de las negociaciones de paz y un crecimiento paralelo de los cultivos ilícitos y la ocupación territorial por organizaciones al margen de la ley.

Para Valencia, estas situaciones configuran un escenario preocupante: “Las denuncias que se han hecho de cómo este gobierno se volvió cómplice de los ilegales son muy graves”.

Paloma Valencia expone denuncias sobre la influencia de organizaciones criminales en la dinámica electoral de zonas de alto riesgo - crédito Reuters

Llamado a la unidad y promesas de gobierno

Durante su recorrido por el Caribe colombiano, Paloma Valencia también dedicó espacio a explicar los ejes de su campaña presidencial. La candidata subrayó el valor de la unidad nacional y el rechazo a la polarización política:

“Sumando entre todos, no dividiendo, es como se construye un país con oportunidades. Yo les prometo que si soy presidente voy a trabajar por todos y para todos, sin importar el color ni el partido al que pertenezcan”.

Valencia enfatizó el carácter histórico de su aspiración presidencial al proclamar: “Por primera vez en la historia Colombia va a ser gobernada por una mujer; es el tiempo de las mujeres y nos merecemos una oportunidad”. Reiteró su compromiso de liderar con transparencia y esfuerzo para “demostrar que hacemos lo que decimos y somos capaces de construir el futuro de nuestros hijos”.