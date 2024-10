El cantante venezolano Rudy Márquez murió en Medellín: tenía 81 años

El cantante venezolano murió en Medellín - crédito soyrudymarquez/Instagram

El cantante venezolano Rudy Márquez falleció en la mañana del miércoles 9 de octubre en Medellín (Antioquia), según informaron sus familiares.

El artista murió a los 81 años en la Clínica Las Américas de la capital antioqueña, venía enfrentando una dura batalla contra el cáncer de páncreas.

Durante sus últimos días en Colombia, Márquez estuvo acompañado en todo momento de sus familiares más cercanos. De acuerdo con un comunicado oficial difundido en la cuenta de Instagram del artista se informó: “Con profunda tristeza les anunciamos que el día de hoy, miércoles 09 de Octubre de 2024, nuestro querido Rudy Márquez falleció en la ciudad de Medellín, Colombia, tras librar una dura batalla contra el cáncer”, informó su familia en el documento.

Familiares confirmaron el deceso del cantante venezolano en Medellín - crédito soyrudymarquez/Instagram

“A pesar de su partida física, estamos seguros de que su música seguirá vigente, ya que se ha convertido en clásicos que perduran en la memoria y el corazón de toda su fanaticada”, indicó su familia en uno de los apartes del comunicado.

“Será recordado por su extraordinaria voz, las grandes historias de amor y desamor que están plasmadas en las letras de sus canciones y mantener presente el género de la balada. Rudy Márquez por siempre será nuestro ‘eterno romántico’”, agregó.

Rudy Márquez dejó una marca indeleble en la música latina con temas emblemáticos como Ella no volvió, Mis años con ella y Juro por mi vida, los cuales se consolidaron como verdaderos himnos del amor y el desamor.

Su voz, inconfundible y llena de emoción, lo elevó a convertirse en una de las figuras más representativas del género de la balada romántica en América Latina durante las décadas de los 70 y 80.

A sus 81 años, el venezolano falleció en Medellín - crédito soyrudymarquez/Instagram

Desde la cuenta oficial del artista venezolano se dejó un mensaje para todos sus seguidores acompañado de un video: “Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción y en todos los corazones que toqué con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. Gracias vida, gracias mundo. Cuídense mucho”.

De inmediato las reacciones en las redes no se hicieron esperar, “Hermanito mío, cuanta tristeza tengo… te amo tanto… y le pido a Dios que te reciba y te de la Paz eterna… te conocí llegando a Venezuela, en San Cristóbal… me diste cobijo… me regalaste tu amistad al minuto de verme… amistad que creció por más de medio siglo… y no acabará jamás… buen viaje hermanito… hasta siempre 🙏”; “😢😭 nos dejas unas maravillas canciones siempre te recordaremos ❤️”; Mi querido productor y amigo Rudy. Siempre vivirás en nosotros. Gracias por confiar en mí. Siempre te amararé 😢❤️”; Me duele, me lastima. Mi cantante favorito de música romántica 💔”; “Dejaste un legado musical muy importante, por eso siempre estarás presente, hasta el día de la resurrección”; “Paz a su alma maestro 🙌😢 GRACIAS por ese legado que nos dejas a los amantes de la buena música balada vuela alto 🙌😢”: fueron algunos mensajes.

El cantautor estaba internado en una clínica de la capital antioqueña- crédito soyrudymarquez/Instagram

Más sobre el artista

Rudy Márquez es un reconocido cantante y compositor venezolano que comenzó su carrera en la década de 1960. Forma parte de Los Impala, una influyente banda de rock venezolana que interpretaba versiones de éxitos internacionales.

Al separarse la banda, Márquez inició su carrera como solista, destacándose en el ámbito de la balada y el pop. Fue particularmente popular en los años 70 y 80, y algunos de sus éxitos notables incluyen temas como Mi amor, yo voy por ti y Sharon.

Su música ha tenido un impacto significativo en Venezuela y en diversos países de habla hispana, consolidándolo como un referente en la música romántica.