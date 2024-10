Ciro Quiñones reapareció en redes y lanzó nueva pulla a Giovanny Ayala: “Si algo me pasa, ustedes ya saben”

El cantante culpó al cantante si algo le ocurre - crédito @chismealetoso/IG

Ciro Quiñones y Giovanny Ayala fueron los protagonistas de un bochornoso escándalo en redes sociales, cuando se filtró un video de la pelea que terminó a los puños en un reconocido centro comercial del occidente de Bogotá.

El primero en pronunciarse fue Ayala, intérprete de Quién tuvo la culpa y De rodillas te pido, que contó su decisión de abandonar el país después del inconveniente con su colega.

Por su parte, Quiñones habló para las cámaras de La red, donde aseguró que en varias ocasiones se percató que Ayala enviaba personas a sus conciertos para hacerle daño. Sumado a esto, tomó la decisión de alejarse temporalmente de las redes sociales, hasta el 9 de octubre de 2024, cuando reapareció con una curiosa publicación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Hay especulaciones de que la pelea de Giovanny Ayala y Ciro Quiñonez es un montaje para promocionar música nueva - crédito @RyogaPechan/X

El cantante de música popular aseguró en su última publicación que después de consultarlo con sus abogados, quienes le recomendaron que se moviera con cautela y que hiciera una publicación en sus redes. A sus más de 346.000 seguidores en Instagram, les dejó un mensaje culpando Ayala de cualquier cosa que le suceda y la decisión que tomó en esta nueva faceta digital.

De acuerdo con el cucuteño, decidió retomar sus actividades, pues estaba un poco disperso después del enfrentamiento con su colega, por lo que agregó: “A mí me encanta contarles en dónde estoy y qué hago, pero debido a este problema, no lo había hecho: pero no me parece sano, ya que no debo de dejar de estar en contacto con ustedes por miedo o por temor, porque yo no tengo enemigos”, puntualizó.

Giovanny Ayala denunció a Ciro Quiñónez por agresión después de su fuerte pelea que se hizo viral en redes sociales - crédito @giovannyayalaoficial/Instagram

Fue en ese momento, en el que aprovechó para culpar a Ayala de cualquier altercado o situación fuera de lo común que pueda ocurrir. “Si algo me pasa, ustedes ya saben cómo fue y quién fue, así que vamos a volver a la rutina. Voy a volver a estar en contacto con ustedes, porque eso soy yo, una persona que es un libro abierto”, expresó el intérprete.

Una vez difundido el video en otras cuentas encargadas de recoger la actividad en redes sociales de las celebridades, las reacciones de los internautas fueron realmente contundente en contra de ambos artistas. Algunos señalaron que esa no es la manera de solucionar los problemas y estarían dando un mal ejemplo a futuras generaciones, que encontrarán en los golpes la vía más fácil a arreglar las diferencias.

Así ocurrieron los hechos

Ciro Quiñones relató que se encontraba con parte de su equipo de trabajo en el centro comercial Gran Estación, porque estaba a punto de abrir un local de su negocio de apartahoteles: “Firmé todos los papeles de la apertura, y a las 6:40 p.m. salí, cuando voy saliendo, me los encuentro a los dos, a Giovanny y a su escolta, que era el mismo que me había amenazado”.

La pelea entre los dos artistas populares se viralizó en las redes sociales - crédito @carpediem_imco/Instagram

En medio de su relato para La Red, el cucuteño aseguró que esa fue la razón por la que los asistentes comenzaron a grabar; sin embargo, no fue hasta minutos más tarde que se percató de la situación cuando se acercaron para empezar a agredirse: “Me hizo una mala palabra y yo ya lo vi accionando, ellos iban a lo que iban, incluso yo le dije a Giovanny que el problema no era con él, el problema es con el escolta, por eso en el video se ve que yo nunca miro a Giovanny”.

En la pelea hubo palabras de grueso calibre e incluso, la reacción más notable en el clip es la de Giovanny Ayala, que al ver que a su escolta le dan un puño este decide lanzarse sobre quienes lo estaban atacando.