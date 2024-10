Karol G posó junto a sus estatuas de cera en el Museo de Cera de Madame Tussauds

Karol G presentó las estatuas de cera en el Museo de Madame Tussauds en Estados Unidos - crédito REUTERS/Maria Alejandra Cardona

En agosto de 2023 se dio a conocer que Karol G sería la próxima artista colombiana en quedar inmortalizada en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Estados Unidos. Un año más tarde, la artista finalmente posó junto a las figuras que recrearon dos etapas en las que la colombiana brilló en diferentes escenarios a nivel mundial.

La primera figura recuerda la presentación que tuvo la artista en el Festival de Música Coachella en 2022. En ese momento, la intérprete de Bichota llevó un conjunto que hizo referencia a la bandera colombiana, compuesto por dos piezas en las que el amarillo, azul y rojo fueron los protagonistas, además, llevaba su característico cabello en color verde.

Karol G fue la encargada de revelar las estatuas de cera en el Museo de Cera de Madame Tussauds en Estados Unidos - crédito @madametussaudsusa/IG

Para la segura figura, inmortalizaron a la antioqueña con el atuendo que llevó en la grabación del video de la canción TQG, que protagonizó junto a Shakira. En esta etapa de Carolina Giraldo, nombre de pila de la artista, uno de los protagonistas fue el color rojo en su cabello, que la llevó a grabar otros temas como Gatúbela.

A través de la cuenta de Instagram del museo de cera, se dieron a conocer las imágenes en las que la antioqueña posa feliz junto a sus gemelas de cera y emocionados, dedicaron un mensaje por la visita de la artista que llenó cuatro veces el estadio Santiago Bernabéu en su paso por España durante el desarrollo de su gira.

La figura de cera de Karol G en el museo de cera de Madame Tussauds estará en la sede de Las Vegas, Nevada - crédito @madametussaudsusa/IG

“¡Karol G acaba de dar a conocer no una, sino dos impresionantes figuras de cera en Madame Tussauds en Nueva York y Las Vegas! 🌟 La figura de Karol G en Nueva York capta el aspecto de su vibrante actuación Coachella 2022 con su característico cabello azul y una mirada que refleja el animado espíritu de sus raíces colombianas”, escribieron en el pie de foto de la publicación.

Es de resaltar que la figura que rinde homenaje a su colaboración con Shakira por su exitoso vídeo musical TQG con su llamativo cabello rojo estará presente en el museo que se encuentra ubicado en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Esta estatua de la colombiana de acuerdo con el espacio cultural, Karol G es “sinónimo de su presencia en la escena musical latina”.

El video de Karol G bailando en un yate "Si antes te hubiera conocido" genera un debate acalorado en redes sociales - crédito Karol G

Rápidamente, los mensajes de los seguidores de la artista no tardaron en aparecer, por lo que algunos destacaron el gran parecido que existe entre las figuras inanimadas, contrario a lo que ocurre con otros artistas que son rasgos diferentes. Entre los más destacados están: “Más bellas, imposible”; “qué hermoso reconocimiento a nuestra Reina G, felicidades”; “de Medellín, Colombia, para el mundo entero, se ven muy parecidas”; “te mereces esto y más, te amamos”; “latina Queen, preciosa, orgullosos de ella”, entre otros.

Seguidores salen en su defensa al recibir comentarios ofensivos

Semanas atrás se hizo viral un video de Karol G en el que la cantante colombiana aparecía a bordo de un yate y junto a ella, varios seguidores que disfrutaban bailando el tema Si antes te hubiera conocido. Con motivo de este clip, surgió un comentario de un internauta que afirmaba “la gente tonta se divertía mucho más” y replicando el contenido audiovisual.

Comentarios despectivos a Karol G en la plataforma X desatan una ola de defensa por parte de sus seguidores - Crédito @sivori / X

“Una de las ironías de la vida es que las personas tontas se divierten más. Ser ‘inteligente’ implica en gran medida pensar a más largo plazo. Esa no es una receta para disfrutar las cosas en el momento. La persona tonta, la persona que piensa solo en el corto plazo, disfrutará más de la vida, pero puede arrinconarse debido a las consecuencias a largo plazo. Pero si alguna vez has hecho cosas como esta, al menos para mí, mientras lo disfruto y me divierto”, escribió el usuario.

Esto llevó a que usuarios salieran en defensa de la artista con comentarios como: “En ocasiones la gente estúpida sale con este tipo de comentarios”; “no se necesita ser pensante para que gente como él se amargue la vida reprochando a los que son felices”, entre otros.

