Piter Albeiro expuso el precio del carro que le robaron y la manera en que los ladrones cumplieron su cometido

Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, es un reconocido comediante que ha hecho fama a nivel nacional e internacional. Pero no solamente ha dedicado su vida a la comedia, pues también es reconocido por incursionar en los negocios como el alquiler de vehículos en Miami, Estados Unidos, así como su emprendimiento en la gastronomía con un lujoso restaurante.

El también creador de contenido de humor ha hablado en repetidas ocasiones sobre la manera en la que logró reunir el dinero suficiente para adquirir los lujosos automóviles, especialmente por un Lamborghini, en 2013.

“Yo llegué a Estados Unidos en 2012 para empezar a buscar casa y organizar mi vida. Siempre he sido un apasionado por los carros; no tengo grandes propiedades, pero lo que sí tengo son autos que me encantan”, explicó.

En entrevista con Jhovanoty para el programa Lo que dure el vuelo, el comediante recordó el lamentable episodio que vivió cuando amigos de lo ajeno lo despojaron de uno de sus lujosos carros.

Piter Albeiro cuenta en su empresa de alquiler de carros con más de 185 vehículos que se pueden rentar en diferentes ciudades de Estados Unidos. De acuerdo con lo expuesto por el humorista, hace unos años fue víctima de hurto a las afueras de su vivienda en Estados Unidos, en la que los amigos de lo ajeno se llevaron su polémico Lamborgini. Los ladrones simplemente se subieron al carro, lograron prenderlo y se lo llevaron, todo esto ocurrió con cámaras de vigilancia sobre las 4:00 a. m. de un domingo.

“Bloquearon la señal del WiFi para que no viéramos nada, por lo que en el video se veía que el carro seguía frente a la casa, pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde, había desaparecido”, recuerda entre risas, diciendo: “Eso tiene seguro”. Después de esto, se comunicó con la policía para hacer la respectiva denuncia; sin embargo, no se logró ubicar a los responsables.

Así las cosas, el seguro pagó la suma completa del carro, que según Piter Albeiro: “Por el carro me dieron 285 mil dólares, aproximadamente 1.200 millones de pesos colombianos, porque era lo que costaba en ese momento, según el valor de mercado”.

Ahí no terminó todo, pues ese lamentable episodio de su vida lo llevó a querer adquirir otros tantos vehículos de lujo, por lo que dijo: “me robaron uno, ahora me voy a comprar siete”, logrando adquirir un McLaren 570, un Maserati, un Ferrari 488, un Rolls-Royce, un Bentley y una camioneta para la casa, todos convertibles, excepto el vehículo familiar.

Por otro lado, aunque se declaró fanático de este tipo de carros de lujo, lo cierto es que con el tiempo los intereses han cambiado, por lo que decidió invertir sus ganancias en otros negocios como los restaurantes. Y es que entre sus planes de vida, estaba el poder cambiar de carro para cada día, pero no sigue utilizando los vehículos como lo hacía en el pasado.

“Los que parqueo en frente de la casa son cinco, yo quería tener siete, pero ya me arrepentí porque no los estoy utilizando como quisiera y porque prefería invertirlo en restaurantes. Tengo unos restaurantes que me producen y a veces me da pesar porque tengo un carro que no he utilizado esta semana y yo quería tener uno para cada día”, concluyó.

Es de recordar que en 2020, en plena pandemia por el covid-19, el humorista santandereano logró llenar el teatro Ritz de New Jersey con más de 3.450 personas, ganó 210.000 dólares en solo dos horas de espectáculo. Al día siguiente, repitió el éxito en Nueva York, vendiendo todas las entradas de un teatro con más de 2.000 espectadores.