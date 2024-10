Hija de la gorda Fabiola denunció reprochable gesto de los asistentes en el funeral de su madre: “Nos faltaron al respeto”

La hija de la comediante justificó la decisión de abrir la velación al público. Criticó a aquellos que se aprovecharon de la ocasión para tomarse fotos - crédito alejavalenciapo / Instagram

Alejandra Valencia Posada, hija de la comediante conocida como la Gorda Fabiola, que falleció el 19 de septiembre, utilizó sus redes sociales para abordar las declaraciones de la periodista Graciela Torres, apodada en el mundo del entretenimiento como la Negra Candela, sobre la vida y últimos momentos de su madre.

En un video publicado en Instagram, Valencia expresó su descontento con algunos comentarios realizados por Torres, aclarando que ciertas afirmaciones eran verdaderas, otras parcialmente ciertas y algunas completamente falsas. “¡Amigos! Acá les dejo este post aclaratorio en el que les cuento realmente cómo pasaron ciertos puntos que tocó la Negra Candela en la nota que le hicieron en Red Viral. Si tienen más preguntas, escríbanme que con todo el amor se las voy a responder”, indicó Valencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La hija de la Gorda Fabiola cuestiona la precisión de los comentarios emitidos por Graciela Torres - crédito alejavalenciapo; negracandelaoficial / Instagram

“Nosotros quisimos que ustedes hicieran parte también de esto como venían siendo parte de la vida de mi mamá, y era lógico que todo el amor que ella les había dado, con el amor que ustedes le tenían a ella, también tuvieran la posibilidad de poderse despedir de ella, por eso decidimos abrir medio día de velación para que fuera cámara ardiente y para que todo aquel que quisiera ir a darle el último adiós a mi mamá lo pudiera hacer”, inició contando Alejandra.

Sin embargo, algunos asistentes aprovecharon la ocasión para tomarse selfies y fotos con la familia, lo que fue percibido como una falta de respeto. Dándole la razón a la periodista, Valencia afirmó: “Sí, tenía razón la Negra Candela cuando dijo que eso de alguna forma se convirtió en algún espacio donde muchos podían figurar y sí sentimos un poco que nos faltaron al respeto tomándose selfies, queriéndose tomar fotos con nosotros, y en eso sí tenía toda la razón”.

Algunos asistentes tomaron selfies durante la velación, lo cual fue percibido como irrespetuoso por Valencia - crédito @Catalina Olaya/Colprensa

Además, Valencia desmintió las acusaciones de machismo contra el también humorista, Nelson Polanía conocido en la comedia como Polilla y esposo de la Gorda Fabiola, hechas por Graciela Torres. Aseguró que Polilla siempre trató a su madre con respeto y amor, describiendo su relación como ideal: “Se los juro por Dios, Poli es una persona supremamente noble, jamás ha tenido ningún brote de machismo. No ha habido pareja en este mundo, no solo en la televisión, sino en la vida cotidiana, que se haya amado genuinamente. Él amó a mi mamá de forma genuina, siempre la respetó y la trató como a una reina; eran la familia ideal”, aclaró.

Valencia enfatizó que su intención al hablar era aclarar los malentendidos generados por las declaraciones de Torres. La entrevista a la Negra Candela, realizada días después del fallecimiento de la comediante, generó controversia al tocar temas sensibles para la familia. Valencia invitó a sus seguidores a contactarla si tenían más preguntas, prometiendo responder con sinceridad y cariño: “Si tienen más preguntas escríbanme que con todo el amor se las voy a responder”, finalizó.

Alejandra Valencia defendió a Nelson Polanía de las acusaciones de machismo - crédito @polilla_feliz / Instagram

Hasta el momento, la periodista Graciela Torres no se ha pronunciado respecto a las recientes declaraciones ofrecidas por la hija de Fabiola Posada; no obstante, los seguidores de la familia, mediante comentarios de la publicación, mostraron su apoyo y comprensión, sugiriendo que no debió darle importancia a lo mencionado por la Negra Candela.