Se conoce el último rastro de Sofía Delgado, niña desaparecida en Valle del Cauca; buscan pistas en un video de una cámara de seguridad

Último video de Sofía Delgado, niña de 12 años desaparecida - crédito Cifuentes Villa Gorgona Candelaria Valle/Facebook

Sofía Delgado, de 12 años de edad, desapareció el 29 de septiembre cuando salía de su casa en busca de un champú en el corregimiento Villagorgona, de Candelaria (Valle del Cauca). Desde ese día su familia y la Policía la han buscado intensamente.

En entrevista con El Tiempo, Katherine Delgado, la tía de la niña, indicó que Sofía salió de la casa de su abuela con la intención de llegar a su hogar, lugar en el que recogería un champú con el que bañaría a sus mascotas.

“Yo me di cuenta que la niña se estaba demorando un poco y la casa a donde ella iba era cerca, por eso había salido sola (...). En otras ocasiones que había hecho el mismo trayecto se demoró cinco minutos en ir y volver”, comentó.

Una cámara del sector logró captar el momento en el que la niña caminaba por una calle; sin embargo, las imágenes son breves, además de que la presencia de árboles obstruye el plano. La niña iba vestida con un short blanco y una blusa morada, la familia aseguró que fue vista por última vez sobre las 2:30 p. m.

La tía de Sofía habló con Noticias Caracol y afirmó que “estábamos donde mi mamá, como cualquier domingo. Almorzamos juntos y Sofía me comentó que había bañado a su perrita el día anterior y que le había sobrado un poco de champú. Me pidió que bañáramos a mi perrita también, ya que había buen clima. Quedamos en hacerlo después de almorzar”.

La niña salió de su casa con la intención de conseguir un champú - crédito Redes sociales

Cuando se dio cuenta de que la niña no había regresado, llamó a su papá “para ver si Sofía ya estaba ahí, pero me dijo que no. Entonces, mi hermano fue en moto hasta la casa para revisar, pero la puerta estaba cerrada. La niña no estaba ahí. Eso fue en cuestión de 15 minutos”.

La madre de la menor, Lady Zúñiga, hizo un llamado a las autoridades par que actúen de manera inmediata para poder ubicarla. “No sé nada de mi niña, quiero que me digan algo más concreto, qué está pasando y quién se la llevó”, dijo.

La alcaldesa de Candelaria, Gessica Vallejo Valencia, señaló que “seguimos clamando y luchando para encontrar a Sofía”. Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la menor de edad.

La persona que tenga datos específicos deberá comunicarse con:

Personería Municipal: 3122803356

Sijín : 3232730929

Gobernación del Valle del Cauca: 3143587212.

Sofía Delgado sigue desaparecida en Valle del Cauca - crédito Redes sociales

Los habitantes del sector tuvieron un acto de solidaridad realizando inspecciones en zonas puntuales para hallar a la niña; sin embargo, no han tenido suerte. En la mañana del 4 de octubre bloquearon la vía principal que comunica con Cali, en los sectores de La Aldea, El Samán y La Victoria.

La alcaldía municipal decretó la prohibición de expendio y consumo de bebidas embriagantes en el corregimiento Villa Gorgona, desde las 6:00 p. m., del viernes 4 de octubre, hasta las 6:00 a. m., del lunes 7 de octubre.

“(...) de conformidad con el artículo 315 de la Constitución Política en concordancia con las Leyes 136 de 1994 y 1551 de 2012, corresponde al alcalde municipal preservar el orden público y la seguridad ciudadana en todo el territorio de su jurisdicción (...) Que en desarrollo de dichas facultades el alcalde municipal puede adoptar las medidas que considere necesarias para garantizar la tranquilidad de todos los habitantes del territorio”, dice el decreto No 215-10-2024, el cual agrega que el no cumplimiento de esta medida puede tener fuertes sanciones como el cierre de un establecimiento infractor.