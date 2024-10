Por qué ‘Guajira’ y ‘Mai‘, exparticipantes del ‘Desafío’, ya no son amigas

Por qué ‘Guajira’ y ‘Mai’ dejaron de ser amigas - crédito @kellyrios27 - @mairaalej96/Instagram

Dos de las participantes más recordadas del reality Desafío The Box 2023 Guajira, cuyo nombre real es Kelly Ríos, y Mai, que su nombre de pila es Gabriela González, generaron revuelo en las redes sociales después de un repentino distanciamiento de su amistad. La controversia surgió cuando Guajira dejó de seguir a Mai en Instagram, lo que despertó la curiosidad de los seguidores del programa sobre las razones detrás de esta decisión.

Durante su participación en el pódcast Los Enredados de Caracol Televisión y La Red, Guajira, que fue refuerzo de Kevyn, ganador del Desafío 20 Años, abordó el tema sin dar detalles específicos sobre el motivo de su distanciamiento. Sin embargo, mencionó que existen “códigos entre amigos” y que Mai “sí sabe por qué la dejé de seguir”, aunque no quiso profundizar en el asunto.

Guajira mencionó "códigos entre amigos" haciendo referencia a su amistad con Mai - crédito @ @kellyrios27/Instagram

“Mai sí sabe por qué la dejé de seguir, simplemente no tiene los cojones para salir a decirlo de frente, yo no lo voy a decir porque hay códigos, y los códigos entre unas personas que fueron amigas es que lo mínimo que puedo hacer es hablarlo primero con ella, pero la loca no se puede hacer, que no se haga la loca, ella sabe por qué ella y yo no nos hablamos. Simplemente vamos a dejarlo ahí, no voy a hablar de Mai, me cae muy bien, no pasa nada (...) Hubo situaciones que me parecieron un poquito incómodas, muy puntuales, no las he hablado con ella y no me compete hablarlas aquí, pero es que ella no se puede hacer la loca”, fueron las palabras de Ríos.

Luego Mai respondió a través de su cuenta de Instagram, donde aprovechó la atención para promocionar su negocio de retos de ejercicio, desarrollado junto a Sara Cifuentes, exparticipante del reality. En su mensaje, Gabriela expresó su sorpresa por las declaraciones de Kelly y negó que existiera una polémica, motivando a sus seguidores a dejar de lado el hate (odio) y ser felices.

Mai negó la polémica con Guajira y promocionó su negocio fitness en Instagram - crédito @mairaalej96/Instagram

“Decidí que voy a dejar de hacerme la loca con la polémica que hay por ahí para que por fin ya dejemos este tema atrás. Ustedes saben que ella y yo éramos muy buenas amigas.... Ustedes me enviaron videos sobre la entrevista que les estoy hablando donde dice que yo no tengo los cojones, quedé impactada, calva, y tiesa, porque no entiendo cómo es posible que los retos que estamos creando con ‘Cifu’ estén dando de qué hablar. No entiendo por qué está armando tanta polémica. No hay polémica, dejen tanto hate, tanta tiradera, más bien sean felices”, indicó Mai a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La relación entre Guajira y Mai, que se destacó por su cercanía tanto dentro como fuera del reality, últimamente ha sido objeto de especulación en redes sociales. Algunos usuarios sugieren que el distanciamiento podría estar relacionado con Sara Cifuentes, aunque Guajira aclaró en el pódcast que esta persona “la tiene sin cuidado”. “La gente piensa que no me hablo con Mai por Cifuentes, a mí ella me tiene sin cuidado, ¿quién es Cifuentes?”, expresó Kelly Ríos.

Usuarios en las redes culpan a Sara Cifuentes por el distanciamiento entre Guajira y Mai - crédito @sara_cifuentesu/Instagram

El Desafío The Box 2023 no solo puso a prueba las habilidades físicas de sus participantes, sino que también dejó huella por las amistades formadas durante la competencia. Guajira, que fue finalista en la edición anterior, compartió momentos importantes con Mai y ‘La flaca’, sus compañeras del equipo Gamma, lo que les ganó el cariño del público: “Fue una amistad, hubo cosas muy bonitas en la amistad”, recordó Guajira.

A pesar de las tensiones actuales, Guajira no descarta una reconciliación con Mai, recordando los buenos momentos que vivieron juntas. La situación generó una amplia polémica en redes sociales, donde los seguidores del programa continúan especulando sobre el futuro de esta amistad: “Fue por Cifuentes que se dejaron de hablar”; “Disque “amiga” alguien que sabe lo mal que trataron a Guaji sin conocerla”; “Excelente Mai, nada de prestarse para polémicas”, son algunos comentarios en redes.