¿Desea viajar en un crucero?, estos son los pros y los contras de embarcarse en esta aventura

Aunque es una experiencia única, hay que tener en cuenta varios factores que pueden ser poco agradables - crédito P&O Cruises

Los cruceros que parten desde puertos colombianos, o hacen escala en el país, ofrecen la posibilidad de explorar la costa Caribeña, conocida por sus aguas cristalinas, playas de arena blanca y la diversidad cultural de Cartagena (Bolívar) y Santa Marta (Magdalena), que son paradas habituales en los itinerarios.

Cartagena, con su centro histórico amurallado, patrimonio de la humanidad, y Santa Marta, la considerada bahía más hermosa de América, con playas y acceso al Parque Nacional Natural Tayrona, son destinos llenos de historia y encanto que pueden ser explorados cómodamente durante la escala del trayecto.

Es una opción popular para los turistas que buscan comodidad, entretenimiento y la oportunidad de visitar múltiples destinos en un solo viaje; sin embargo, también tiene sus desventajas.

Pros de hacer un viaje en Crucero

Los cruceros ofrecen una experiencia con todo incluido, lo que significa que el alojamiento, la comida, el entretenimiento y muchas actividades ya están cubiertas en el precio que se pague al inicio. Esto facilita la planificación y reduce el estrés de organizar cada detalle del viaje. En un solo paseo, el turista podrá visitar varios destinos sin tener que preocuparse por el transporte entre ellos. Esto brinda la oportunidad de explorar distintas ciudades o países en un corto período de tiempo, lo que puede ser muy atractivo para las personas.

Además, están llenos de actividades para todas las edades, como piscinas, espectáculos en vivo, cines, casinos, gimnasios, spa, entre otros. Hay algo para todos los gustos, y se pueden disfrutar muchas opciones sin salir de la embarcación.

En un crucero, el viajero no tendrá que preocuparse por el itinerario - crédito NCL/EFE

A bordo, los cruceros suelen tener múltiples restaurantes y bufés que ofrecen una variedad de comida internacional. Además, comúnmente tienen opciones especiales para personas con restricciones dietéticas, lo que permite probar diferentes tipos de cocina durante el viaje sin ningún costo adicional.

Un crucero es una experiencia ideal para quienes no quieren lidiar con la logística del viaje. No es necesario buscar transporte entre ciudades, hoteles o actividades; ya que la organización del mismo se encarga de todo y así los turistas disfrutarán sin preocupaciones. En los barcos hay entretenimiento para todo tipo de personas, lo que lo convierte en un plan ideal para familias o grupos con intereses diversos. Los niños pueden estar con animadores mientras los adultos disfrutan de otras actividades.

Contras de realizar un crucero

Aunque los cruceros permiten visitar múltiples destinos, el tiempo que se pasa en cada uno suele ser limitado. Las paradas, con normalidad, duran solo algunas horas, por lo que no se permite explorar con profundidad cada lugar. Esto puede dejar a los viajeros con una sensación de haber visto solo una parte superficial de cada destino. En estos viajes el itinerario está predeterminado y no se puede modificar. Esto significa que si una persona prefiere pasar más tiempo en un destino específico o llevar a cabo actividades fuera del cronograma, no será posible hacerlo. La falta de flexibilidad puede ser un problema para algunos turistas.

Debido a la gran cantidad de personas que hay en un crucero se puede contraer enfermedades - crédito Pixabay

Aunque muchas cosas están incluidas en el plan, hay costos adicionales que se deben tener en cuenta, como excursiones en tierra, tratamientos de spa y algunas actividades especiales. Estos precios pueden aumentar de manera considerable el presupuesto del viaje. Por otro lado, los barcos tienen una capacidad limitada, lo que significa que hay mucha gente en un solo espacio. Esto puede resultar incómodo para quienes prefieren disfrutar de un ambiente más tranquilo y privado.

Las multitudes pueden hacer que ciertas actividades, como acceder a la piscina o disfrutar de una comida, sean menos agradables. El confinamiento en un espacio reducido con muchas personas aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Los brotes de enfermedades gastrointestinales, como el norovirus, son relativamente comunes en los cruceros. Además, para quienes son propensos al mareo, el movimiento del barco causará molestias durante el viaje.