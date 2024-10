“Ustedes son culpables de que se acabe ‘Lo Sé Todo’”: el Gordo Ariel se fue en contra de ‘La Kalle’

El presentador los culpo por acabar los formatos de televisión - crédito @arielosorio1 / Instagram

El presentador Ariel Osorio, conocido como el Gordo Ariel, fue noticia en los últimos días después de conocerse que el programa de chismes de farándula Lo sé todo, que él presentaba, había llegado a su fin.

La noticia se supo después de que el Canal 1 cambiara de dueños, al pasar al Grupo Prisa. Aunque Ariel se ha mantenido alejado de las cámaras, decidió acercarse a los micrófonos de la emisora La Kalle para revelar algunos detalles de sus nuevos proyectos.

Fue en medio de intervención que el presentador aprovechó para lanzar una sátira a los programas radiales que ahora trasmiten señal por televisión.

“¿Saben ustedes quiénes son los culpables realmente de que se acabara Lo sé todo? Ustedes, La Kalle, son los culpables. ¿Saben por qué? Porque nos están copiando, están queriendo colocar la radio en televisión”.

Las declaraciones del Gordo crearon tensiones en la cabina de la emisora de música popular, pues uno de los conductores, el humorista Jhovanoty, decidió responder asegurando que ellos llevan más tiempo en televisión. “Qué pena, gordito, pero aquí en La Kalle estamos hace ocho años en televisión.”

Respuesta que no fue suficiente para el Gordo Ariel porque le volvió a asegurar que, aunque lleven más en televisión, en los últimos años han copiado el formato de su programa. “¿Y no los están copiando ahora?”, dijo. Sin embargo, otra de las conductoras de la emisora dijo que: “lo bueno es digno de imitar”.

El gordo sabía que su programa iba a terminar

En el último programa de Lo sé todo, Ariel dijo: “pensábamos que lo sabíamos todo, pero no sabíamos nada”, lo que para muchos de los fans del programa fue un claro indicio de que él no fue informado con tiempo sobre el cierre de su programa.

Sin embargo, en medio de la entrevista con La Kalle, aseguró que en realidad sí tenía conocimiento de las decisiones que se estaban tomando en el canal. “Era lo que más me indignaba, ellos pensaban que yo no sabía, yo sí lo sabía, lo que pasa es que no me lo hacían oficial, no me lo notificaban, no me decían entonces eran como rumores”.

“A mí me tocó llamar al presidente del canal y pedirle una cita, una cita que nunca le pedí en siete años, entonces le pedí que me atendiera, nos reunimos en la mañana del último día del programa y le dije que merecía saber qué iba a pasar con el programa”.

El presentador confesó que el presidente del canal le dijo que ya no iba más con el canal, y además le pidió mantener los ánimos y las despedidas lo más tranquilas posible. “Él me dijo: ‘en tu cara te digo que no vas mañana, pero no creo que sea tan conveniente notificarlo’, y yo lo que hice fue que me despedí de todo el público, es que nos merecíamos eso”, dijo.

Por otro lado, el periodista confesó que estuvo por 7 años en el canal bajo la modalidad de contratación por prestación de servicios, por lo que asegura que “salió con una mano adelante y otra atrás”, pero aseguró que no está interesado en protagonizar batallas legales.

“Por mi parte no hay acciones legales, soy un tipo de trabajar y tengo el talento, pero como me enviaron papeles para firmar, pues yo no soy abogado, entonces me toca pedir una asesoría legal”.

Ariel dio pistas de estar trabajando en un nuevo formato, por lo que muy pronto volvería a estar en el medio del entretenimiento. “Ahora estamos en movimientos, muchas personas están interesadas en nosotros, entonces estamos aterrizando ideas y otras opciones”.