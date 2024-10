Mamá de Luis Andrés Colmenares rompió su silencio tras confesión de su exesposo: “Fue un segundo duelo”

Jorge Andrés Colmenares habló con Oneida Escobar sobre el nuevo hijo de Luis Alonso Colmenares - crédito @JcolmenaresE/X

Después de más de una década del deceso del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares, que fue encontrado sin vida en el caño del parque El Virrey, al norte de Bogotá, en 2010, su padre, Luis Alonso, compartió en sus redes sociales una imagen de su pequeño hijo de un año de edad, Jorge Camilo, que nació después de su separación de Oneida Escobar.

“Yo tengo un hijo, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos”, contó el docente universitario en Sin filtro, video pódcast de Semana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Esta es la primera foto de Jorge Camilo, hijo pequeño de Luis Alonso Colmenares - crédito @lcolmenaresr/Instagram

Oneida Escobar, exesposa de Luis Alonso Colmenares, abrió su corazón y se refirió a lo que significó la separación del padre de sus hijos. “Fue un segundo duelo. Yo digo que ahora es el momento de confiar en Dios, solamente él puede sanar el corazón. (...) Yo digo que se puede sanar y perdonar. Fueron dos duelos, y yo por lo menos siento que con tu papá ya he sanado mi corazón. Él ya tiene su vida y yo la mía”, aseguró en el nuevo pódcast Vivir para entenderlo de su hijo menor Jorge Colmenares.

La madre de Luis Andrés Colmenares también aseguró que no guarda ningún tipo de rencor contra su expareja y que le tiene mucho respeto.”No siento rabia con tu papá, al contrario, siento respeto porque fue una persona muy importante en mi vida”, indicó a su segundo hijo.

Oneida Colmenares aseguró que lo vivido con Luis Andrés Colmenares le dio fuerza para ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo - crédito Colprensa

Sobre el hecho que enlutó a la familia, Oneida sostuvo que tuvo que soportar un dolor indescriptible por la pronta partida de su hijo, pero ese mismo vacío en su corazón la motivó a ayudar a otras personas que han pasado por eventos similares y acompañarles en el proceso de sanar la pérdida de un ser querido.

“Si yo pude con tanto dolor, con muerte, que es lo que no se puede reparar, mucha gente lo puede hacer, y de verdad que he visto el propósito que Dios tenía conmigo”, agregó.

Así fue el divorcio de los padres de Luis Andrés Colmenares

Oneida Escobar reveló que se separó de su esposo Luis Alfonso Colmenares, años después de la muerte de Luis Andrés - crédito @oneida_escobar_lace_/Instagram

Para la madre de Luis Andrés Colmenares, una de las principales causas de la separación del padre de sus hijos fue porque su antigua pareja le recriminaba de manera constante la trágica muerte de su hijo tras una fiesta de Halloween, el 31 de octubre de 2010.

“Nos fuimos llenando de mucho resentimiento. Luis Alonso me culpaba, que por alcahueta, que por salir a fiestas. Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, señaló en diálogo con Semana. Igualmente, dijo que a pesar de las peleas y de las heridas que le dejó su exmarido, todavía le tiene buena estima al padre de sus hijos.

Por otro lado, el menor de la familia Colmenares Escobar, Jorge Colmenares, habló sobre la separación de sus padres y la manera en que este hecho cambió su vida. Asimismo, contó cómo hizo el duelo de su hermano mayor y las secuelas que su pérdida dejó en él y en el seno de su familia.

De acuerdo con el testimonio del exconcejal de Bogotá, pasó por momentos bastante complejos que hicieron que se refugiara en la rumba y los excesos para dejar de pensar en Luis Andrés. Además, afirmó que durante esa época de su vida se sentía más solo que nunca y que lo único que quería era escapar de esa realidad.