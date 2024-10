Ilenia Antonini reveló la impresionante ganancia que tuvo después de participar en ‘MasterChef Celebrity’: “Solamente puedo agradecerles el amor tan grande que me dieron”

Un reto de crepes sin segundas oportunidades selló la eliminación de Ilenia Antonini - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

La actriz Ilenia Antonino confesó en una publicación en su cuenta de Instagram minutos después de hacerse oficial su eliminación de MasterChef Celebrity, que estaba muy agradecida por todo lo que aprendió en el programa, pero además presumió que gracias al mismo pudo aumentar en número de seguidores.

“Estaba en clase y mi celular empezó a colapsar, yo sabía que hoy era mi eliminación, no me pude ver el capítulo, pero solamente puedo agradecerles el amor tan grande que me dieron durante el programa, las palabras, el apoyo, el amor. Estoy muy feliz, llegué a 400.000 seguidores, quiero agradecerles un montón porque cuando arranqué estábamos en 250.000, esto me ayuda en mi carrera”, dijo.

Ilenia Antonini reveló la impresionante ganancia en seguidires que tuvo después de participar en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito @ileniazul / Instagram

La joven actriz Ilenia Antonini se convirtió en la nueva eliminada de Masterchef Celebrity, y es la duodécima participante en abandonar el programa, y ahora quedan los diez finalistas de los mejores cocineros de esta temporada.

En un reto de eliminación contra Caterine Ibargüen, Paola Rey, Juan Pablo Llano, Vicky y Dominica, la actriz de La nieta elegida logró presentar un buen plato, pero pequeños errores llevaron a los jurados a eliminarla del programa.

“Estoy respondiendo mensaje poco a poco porque de verdad no se imaginan la cantidad de mensajitos que tengo. De verdad el apoyo que siento y la alegría en mi corazón es enorme, de verdad se loa agradezco, también fui tendencia en X y ustedes saben que eso para la carrera es muy importante”, dijo la actriz en un nuevo video.

Tal como lo expresa Antonini, fue tendencia en varias redes sociales, pues para muchos internautas ella era una de las favoritas para llegar por lo menos al top 5 de los mejores cocineros de la temporada.

Las reacciones en redes sociales

Aunque Ilenia habla de una cantidad de mensajes de apoyo después de salir del programa, en el caso de X varios internautas aprovecharon para compartir su inconformismo con la decisión que tomaron los jurados.

“Cómo así que eliminaron a Ilenia y la perra de Cony sigue en el top 10, Dios mío, esto no es justo”, “Cómo se va a ir Ilenia que es una de las mejores y van a continuar las insoportables de Cony y Dominica”, “Cómo putas es que salió Ilenia antes que Cony, yo la veía en la final”, “Que rabia tan hijueputa, O sea que se fue Ilenia y la Cony todavía en competencia”, fueron otras de las interacciones más virales en la red social.

Las mejores reacciones tras la salida de Ilenia de MasterChef - crédito @lionfox03_ / X

Por otro lado, otros internautas confesaron que sorpresiva eliminación los conmovió hasta las lágrimas, “así quedó Colombia con la salida de Ilenia”, escribió una usuaria junto a una foto en la que se ve a Carolina Cuervo y a Paola Rey llorando.

Una de las publicaciones más virales fue la que mencionó que esta ha sido la salida más conmovedora del programa. “Una salida muy conmovedora, Ilenia merecía llegar al top 10, qué chica más dulce, disciplinada, inteligente, noble, no juzgaba, siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar. Qué hermosa conexión con Juan Pablo, me hicieron aguar los ojos”.

Otros internautas además confesaron que esta temporada de MasterChef ha sido una de las más agradables gracias a la participación de la joven actriz. “Esta temporada ha sido muy agradable, porque a excepción de Cony, hay personas muy bonitas y se ve el respeto de todos, Ilenia le daba ternura a todo este grupo, Ile, porfa, sigue haciendo postres deli”.

“Esa entrada al top 10 sin Ilenia... Se fue la magia, se fue el color. Por Motivos personales estaré llorando toda la noche”, “hoy los jueces se vendieron. Salvaron un pancake en el reto de crepes, es una grosería que Dominica siga en esa cocina en lugar de Ilenia”, fueron otras de las reacciones.

Niña se vio afectada después de que Ilenia saliera de la competencia - crédito @ileniazul / Instagram

Además de agradecer por los seguidores que ganó en sus redes sociales, la actriz de La nieta elegida, compartió varios mensajes en sus hostias que le escribieron sus seguidores.

Dentro de los videos hubo uno que conmovió a Ilenia, un clip el de una niña de aproximadamente 10 años que lloró tras conocerse la salida deIlenia del programa de cocina.

Los seguidores de Antonini le pidieron en varios mensajes que compartiera como parte su nuevo contenido recetas dulces, pues ese fue su fuerte durante el reality.