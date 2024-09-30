Colombia

Natalia del ‘Desafío XX’ contó intimidades de su actividad en Onlyfans: “Tuve una necesidad”

La semifinalista de la temporada 2024 del ‘reality’ de supervivencia de Caracol Televisión, habló de su llegada a la plataforma de contenido para adultos que se convirtió en uno de sus emprendimientos: “Mi novio me hacía las fotos y los videos”

Danny Barros

Por Danny Barros

Natalia 'Desafío XX' confesó que
Natalia 'Desafío XX' confesó que su novio era quien le tomaba las fotos para Onlyfans - crédito @nataliarinconfit/Instagram

Natalia Rincón, exparticipante del Desafío XX, que se quedó por fuera de la final, se confesó sobre la razón por la que decidió abrir su propio canal en Onlyfans, reconocida plataforma de contenido para adultos. “Tuve una necesidad y no me gusta verme sin plata”, dijo.

Sin embargo, esta no fue la única revelación que llamó la atención sobre la llegada de la también bailarina de twerk a esta red que actualmente le genera importantes ingresos, pues sorprendió al contar que lo hizo con la aprobación de su expareja, quien además, era el que le tomaba las fotos que publicaba. “Lo hablé con mi novio, dijo que sí, y me empezó ayudar con el contenido que hacía”, agregó.

De acuerdo a lo que compartió la joven entrenadora fit, nunca ha tenido problemas en mostrar su cuerpo y exhibirlo en las redes sociales, así como su expareja tampoco, pues se sentía orgulloso de ella e incluso le ayudaba con ideas para que creara nuevo contenido. Sin embargo, esas fotos sugestivas que publicaba en Instagram, causó que la red le bloqueara su cuenta, hecho que la llevó a buscar otra alternativa.

Natalia del 'Desafío XX' reveló por qué decidió abrir su propio canal en Onlyfans - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Yo comencé hace muchos años con una necesidad, tenía una crisis y, a mí no me gusta verme sin plata. Entonces tomé la decisión, lo conversé con mi expareja, me dijo que si, de una y pues dije hagámosle”, contó la exparticipante del Desafío 20 años a cerca de la forma como llegó a Onlyfans.

Luego de perder su perfil de Instagram en el que alcanzó a acumular más de 50 mil seguidores, Natalia no se detuvo a tratar de recuperarlo, sino que pensó en una opción que le permitiera compartir con su público el contenido que le gustaba crear, pero que adicional, le permitiera ganar dinero y tener independencia, ya que resaltó el hecho de que a pesar de que la gente la juzga, disfruto el tiempo libre que se puede dar gracias a su trabajo en las redes.

“Yo subía fotos en ‘tanguita’, siempre me ha gustado mostrar, si yo tengo el cuerpo, pues yo lo muestro, por qué no lo voy a hacer, a mi novio tampoco le molestaba, así que pensé en mejor vender las fotos. Llevaba mucho tiempo con mi expareja y pensé que se iba a negar, pero no me puso ningún problema, al contario, llegaba y me aportaba ideas”, añadió la atleta de 25 años de edad que, aclaró que cuenta con otras fuentes de ingresos. “Yo gano plata de otras formas también no dependo solo de Onlyfans”, añadió en su entrevista con el programa digital El sentenciado, de Caracol Televisión.

Natalia 'Desafío XX' reveló que nunca tuvo problema con mostrar su cuerpo en las redes - crédito @nataliarinconfit/Instagram

“Cada quien gana plata como puede”, “a mi me cae bien esta chica. Cada quien hace con su vida lo que le da la gana”, “se siente orgullosa por tener esa página azul, jajajaja, eso no es una carrera ni una profesión”, “o sea no tenía pareja, si no proxeneta”, “que facture sin miedo, pero que no diga que Kevyn la buscó”, “ahora quieren normalizar exhibirse en público”, “eso se llama dinero fácil y punto”, son algunos de comentarios que recibió la publicación.

Natalia Rincón desmintió a Kevyn, sobre el fin de su relación

El tema del polémico amorío entre la semifinalista del Desafío 20 años, y el ganador del programa se volvió a hacer tendencia por cuenta del triunfo del joven atleta nacido en Puerto Boyacá, razón por la que Natalia aprovechó la misma conversación para entregar su versión a cerca de la ruptura del romance que generó todo tipo de reacciones entre el público.

Natalia aclaró por qué se alejó de Kevyn, ganador de 'Desafío XX' al que acusó de mentiroso - crédito Caracol Televisión/Youtube

“A él se le olvida la última llamada que tuvimos los dos, en la que yo le expliqué por qué me iba a distanciar, pues me di cuenta de quién era realmente”, afirmó.

Por otra parte, la bailarina bogotana también aseguró haber caído en las mentiras su excompañero: “Me contó que estaban muy mal, pero en la realidad se iban a casar. Dije: ¡ay, qué es esto!”.

Según la creadora de contenido no existió el fin de una relación, pues según mencionó entre ella y Kevyn nunca existió nada formal, por esa razón es que se refiere a su ruptura como un alejamiento: “Terminar nada, porque no éramos novios ni nada de eso; pero la que decidió alejarse fui yo. Somos personas muy diferentes. Tenemos dos realidades muy diferentes, entonces estar juntos no era lo mejor (…) Caí en el juego de él”, explicó la también creadora de contenido bogotana en entrevista con el programa digital El sentenciado, de Caracol Televisión.

