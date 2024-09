Las sentidas palabras de Nelson Polanía tras recibir las cenizas de “La Gorda Fabiola”: “Te extraño mucho, mi amor”

Nelson Polanía compartió el dolor por la pérdida de su esposa, La gorda Fabiola en redes sociales - crédito polilla_feliz / Instagram

Nelson Polanía, conocido en el mundo del entretenimiento colombiano como Polilla, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras recibir las cenizas de su esposa, la humorista llamada popularmente como “La Gorda Fabiola”. En una publicación realizada en la mañana del domingo 29 de septiembre, Polanía expresó su profundo dolor y la conmoción que sintió al recibir el pequeño cofre de caoba que contenía las cenizas de Fabiola Posada.

Polanía, que ha estado compartiendo su duelo públicamente, subió a la plataforma de Instagram dos fotos junto a su esposa. En la primera imagen, se les ve dándose un cariñoso beso frente a un atardecer en el mar, mientras que en la segunda aparecen vestidos de manera formal, sonriendo y tomados de las manos. Acompañando estas imágenes, el comediante Polilla escribió:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Hoy recogí la cenizas de mi Gordita, pensé que mi alma estaba cansada de llorar y me equivoqué, no pude contener un mar de lágrimas cuando me entregaron ese pequeño cofre caoba que abracé fuertemente contra mi pecho porque sentí que después de muchos días la tenía junto a mi, volví a hablarle, a decirle que le cumplí lo que le prometí hace 28 años, estar a su lado hasta el final, si, le hablé porque es lo único material que me quedó de ella, ese pequeño cofre caoba, allí están las cenizas de su cuerpo, lo que somos físicamente, lo que vemos, porque lo intangible, lo que sentíamos mutuamente, ese sentimiento que no necesitaba muchas veces palabras sino una simple mirada, un gesto o un abrazo y en general todo lo que yo valoré en ella, esa alegría, esa felicidad que inspiraba a quienes la conocían, todo eso, no cabe ni en el cofre más grande del mundo 👍🥹🥹🥹🥹 Te extraño mucho mi amor❤️❤️😢”.

Polanía compartió imágenes emotivas junto a La Gorda Fabiola - crédito polilla_feliz / Instagram

El hijo de la pareja, David Polanía, también comentó la publicación de su padre, mostrando su apoyo y amor en este difícil momento. “Hermosas palabras, papito. Ella nos acompañará siempre: en las flores, los paisajes coloridos, la naturaleza, la luz, etc. Amándolos infinitamente”, escribió David.

El colega de los humoristas, Iván Marín, también expresó su admiración por la relación de Polilla y La Gorda Fabiola, destacando que ambos fueron un ejemplo perfecto del amor al que todos aspiran. “Ustedes son el perfecto ejemplo a seguir del amor al que todos aspiramos”, comentó Marín.

La inesperada partida de La Gorda Fabiola ha dejado un vacío inmenso no solo en la vida de Polanía y sus hijos, también en la de todos sus conocidos y seguidores. La pareja, reconocida por su brillante carrera en el mundo del entretenimiento y el humor, compartió una vida llena de amor y complicidad, lo que ha hecho que la pérdida sea aún más dolorosa para quienes los conocían y admiraban.

Nelson Polanía ha recibido numerosas muestras de cariño y apoyo tras la pérdida de su esposa, La Gorda Fabiola - crédito polilla_feliz / Instagram

Cabe recordar que, desde el anuncio de su fallecimiento, Polanía ha recibido innumerables muestras de apoyo y cariño de parte de amigos, colegas y seguidores, quienes han utilizado las redes sociales para enviarle mensajes de consuelo y solidaridad. El humorista ha agradecido públicamente estas muestras de afecto, destacando la importancia del apoyo en estos momentos tan difíciles. De hecho, algunos seguidores comentaron la publicación con mensajes de condolencia: “Dios le conceda mucha fortaleza para seguir su camino”; “Hermoso polilla como, ese cofre no es lo único que te quedó. Te quedo esa belleza de mujer en cada centímetro de este planeta, ella está ahí a tu lado siempre”.

Fabiola Posada fue una figura muy querida en el ámbito del humor en Colombia. Su carisma y talento la convirtieron en una de las comediantes más populares del país, dejando un legado imborrable en la televisión y en el corazón de sus seguidores.