Guajira confesó secreto que se guardó para poder llegar a la final del ‘Desafío XX’: “Si contaba me sacaban”

Luego de alzarse con la copa junto a Kevyn Rúa, ganador de la edición especial de los 20 años del Desafío, Guajira sacó a la luz secreto que se guardó durante la competencia para no afectar la participación de su compañero: “Si decía algo, me sacaban seguro”.

Según reveló Kelly Ríos, como es el nombre real de la también triunfadora, sufrió varias afecciones de salud desde que ingresó al ciclo dorado en donde además, tuvo otras complicaciones que se reservó para poder continuar con su objetivo de llegar a la final. “Y aun así, campeona”.

El Desafío 2024 fue la oportunidad de revancha que estuvo esperando Ríos, luego de que en 2023, Aleja le arrebatara el primer lugar en esa temporada. La abogada, oriunda del municipio de Dibulla, La Guajira, regreso al ruedo por invitación de Kevyn, que la convocó para que fuera su refuerzo en la recta final en la que salió vencedor junto a ella.

Sin embargo, pese a que la dupla ganó todos los duelos a muerte del ciclo dorado, e incluso la final contra Darlyn y Sensei, Kelly, sorprendió al contar luego de terminada el reality que entró lesionada al juego, pero que además se fracturó varias veces a lo largo de las pruebas. No obstante, guardó silencio y se aguantó el dolor para no poner en riesgo el apoyo que le estaba dando a Kevyn.

“Me han preguntado mucho que si estoy lesionada, que qué ha pasado. Bueno… En la primera prueba de contacto me fracturé este dedo, ahí lo pueden ver. Este dedo está fracturado, me lo tengo que operar. Aquí en la prueba de los 100 millones me partí acá (barbilla). Tengo ligamento, el de la rodilla, parcialmente roto. Y este hombro, el mango rotador que le dicen, está liquidado. Y aún así, campeona, sin nada de lloradera. Lesionada. Cuatro lesiones tengo. ¡No una, sino cuatro!”, detalló Guajira en sus historias de Instagram en donde celebró su triunfo junto al joven deportista oriundo de Puerto Boyacá.

Después de conocerse los nombres de la pareja ganadora del reality de competencia en su edición 2024, Guajira y Kevyn aparecieron celebrando juntos desde una casa vacacional donde comparten días de descanso. Allí, la finalista del Desafío The Box 2023 conversó con sus seguidores, a los que les desveló que compitió con cuatro fracturas y explicó la razón por la que aguantó el dolor sin decir nada a la producción.

“Siempre supe que estaba fracturada pero si abandonaba el juego, le impedía al campeón ser el campeón. Así que le di manejo y aguanté todo lo que pude. Ahora está bien torcido. Pero estoy bien”, añadió.

La revelación de Guajira sorprendió a muchos internautas, quienes no dudaron en felicitarla por llegar hasta la final del reality con todas esas afectaciones en su salud:

“Wow, qué guerrera eres, yo no puedo caminar ni con un dolor en la mano jajajaja Mis respetos totales para ti, Guajira”, “Ufff qué tesa eres, Guaji, te admiramos mucho, qué valor tienes”, “Mujer esforzada y valiente, no me sorprende que seas tan berraca, desde siempre lo has demostrado”, “Dios mío, qué fuerte ¿Cómo pudiste con todo eso? De verdad que hay gente muy tesa”, “muchachaaaa, pero qué berraquera hacer semejantes pruebas con todo ese poco de cosas y uno quejándose por un dolor de cabeza”, son algunos de los comentarios que recibió la publicación de la atleta guajira.

En este Desafío 20 años, Guajira arribó a la Ciudadela para el Ciclo Dorado de la competencia y de inmediato estableció una conexión con Kevyn, a quien le dejó en claro que su único objetivo era llegar a ayudar al desafiante a levantar la copa, visualizándose desde el primer instante.

La exparticipante se vinculó al equipo Pibe, en donde también se encontró con: Olímpico, Karen, Jerry, Karoline, Santi y Camila, con quienes no solo tuvo una buena convivencia, sino que además lograron grandes resultados, pues llegaron al punto de ganar nueve pruebas de manera consecutiva, es decir, casi dos ciclos en los que no pasaron necesidades y debilitaron a sus rivales.