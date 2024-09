Encuentran a menor reportada como desaparecida en Bogotá, se ocultaba en casa de un compañero

La joven se encontraba en la casa de un compañero - crédito Canva

Una buena noticia llegó a la familia Novoa Orozco, luego de que María Fernanda, una menor de edad que se encontraba desaparecida desde el pasado 25 de septiembre, volviera a su vivienda ubicada en la localidad de Bosa, sur de Bogotá.

En diálogo con Pulzo, la madre de la joven de 16 años aseguró que un “ángel” fue el que ayudó con la búsqueda de su hija y le enseñó el camino para que volviera a su casa. La mujer indicó que la menor de edad se encuentra en buenas condiciones de salud, y aseguró que salió de su vivienda por voluntad propia luego de una discusión familiar.

“Ella se compró un celular y resultó teniendo un novio, redes sociales, y nosotros no sabíamos, cuando yo la pillé a ella, lo que hizo fui huir. Nosotros le teníamos un celular, pero no sabíamos que había comprado otro. A ella le pareció muy fácil irse”, comentó.

La joven se encontraba en la casa de un compañero, su madre manifestó su inconformidad con los padres del muchacho, ya que no la alertaron de que su hija estaba en ese lugar. “Ella está bien, lastimosamente, estoy disgustada porque una mamá de un compañero de ella fue la que le dio posada, pero la señora en ningún momento me informó que la niña estaba allá. Le doy gracias a ella porque le dio posada, pero muy inconsciente como madre de no ponerse en mis zapatos y avisarme”, dijo.

La mujer aseguró que la menor no era consciente de la gravedad de la situación, y aceptó volver a su hogar bajo estrictas condiciones como consecuencia de su actuar. “Ella me dice que sí comentó un error, que pensó en ella mas no en todo el problema que se iba a armar, de que yo me iba a enfermar, la hermanita pequeña también, su gata entró en depresión.”, subrayó.

“En la casa le pusimos unos términos, igual está castigada. El muchacho con el que ella se quería ir a vivir apareció y habló conmigo, me dijo que no tenía conocimiento de la situación y él le dijo a María Fernanda que no quería problemas porque ella es menor de edad, que quería la relación, pero que primero tenía que hablar conmigo”, concluyó.

Padres de menor desaparecida en Soacha siguen en su búsqueda

La familia de Angie Sofía Peña continúa angustiada, la adolescente de 15 años de edad desapareció en Soacha el pasado 16 de julio. Recientemente, se difundió un video de un creador de contenido en redes sociales en donde se aseguraba que la menor ya había aparecido.

En el video se observa al joven identificado como ‘El Causa’, que aseguraba ser el novio de la persona que se encuentra a su lado, pidiéndole a la familia que no la buscaran más. “No este buscando más a su hija, la andan subiendo que anda desaparecida (...) ella está es conmigo, yo voy a sacarla del colegio la tengo hasta embarazada (...) no la estén subiendo por Caracol y RCN”, dijo.

El padre de la menor, que es persona de protección adscrita a la Unidad Nacional de Protección, en diálogo con El Colombiano aseguró que la joven que aparece en el video no es su hija. “Mi hija sigue desaparecida. Eso que están publicando que apareció es falso”, confirmó.

Su familia reiteró que continúan buscándola y están desesperados. Una cámara de seguridad captó los últimos instantes en los que se vio a la menor, se puede apreciar un vehículo estacionado cerca de su hogar. “El carro va avanzando y se estaciona en un punto muerto. A los seis o siete segundos en otra cámara se ve el carro moviéndose, pero Angie ya no sale más en los videos”, contó el padre.