Jenn Muriel reveló problema con su método anticonceptivo: “Podía afectar un nervio”

Jenn Muriel es una reconocida creadora de contenido, que sostuvo una relación con Yeferson Cossio por más de 10 años, siendo una de las parejas más queridas. Este romance se terminó debido a los presuntos casos de infidelidad que habría cometido el influencer siendo uno de los más sonados con Aida Victoria Merlano.

Recientemente, la paisa sorprendió a sus seguidores con un relato sobre los problemas que enfrentó con el método anticonceptivo que se implantó hace más de tres años. El problema fue tal, que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente por cuenta del dispositivo se incrustó a mayor profundidad de la que había sido ubicado en su brazo, a tal punto que podría afectar uno de los nervios si se retira de la manera habitual.

Por otro lado, en su relato aseguró que no recomendaba este tipo de anticonceptivo, teniendo en cuenta que la carga hormonal que este dejaba en su cuerpo era demasiado alta. Y es que, con esta nueva experiencia, mencionó que no volvería a recurrir a este por los problemas que sumaron y que la llevaron a ser intervenida en uno de sus brazos.

“En el 2020, en plena pandemia yo me puse un dispositivo anticonceptivo que es en el brazo, es una barrita y eso tiene una duración de tres años, yo me lo dejé cuatro años, obviamente ya no estaba cumpliendo su función”, contó inicialmente la creadora de contenido.

Entre risas, aseguró que lo dejó más tiempo del indicado, debido a que no tiene una vida sexual muy activa, por lo que decidió hacerlo de manera particular para que fuera mucho más rápido de lo habitual. Sin embargo, el galeno que la atendió le dijo que no lo podía retirar porque “está demasiado profundo y de pronto te cojo un nervio y te quedas sin mano”.

En vista de la situación, decidió acudir al servicio de salud que la atiende, pero las enfermeras tampoco pudieron retirarlo, por lo que le indicaron nuevamente que “si te cogemos un nervio, nos embalamos”, por lo que la enviaron a realizarse una ecografía en la que se apreciaba el dispositivo. La remitieron a ginecología y recibió la misma respuesta, tampoco podían llevar a cabo la extracción de la barra en su brazo.

Desesperada, los especialistas decidieron remitirla a cirugía general donde le indicaron que debía ser intervenida quirúrgicamente para extraer el dispositivo. “No sé la razón, no sé por qué se me habrá enterrado eso, pero si antes no recomendaba este dispositivo por esa carga hormonal tan impresionante, ahora sí que menos con esta experiencia”, concluyó.

Las reacciones no tardaron en aparecer, por lo que algunos de sus seguidores enviaron mensajes como: “Todos los métodos anticonceptivos generan una carga hormonal alta para el cuerpo de las mujeres”; “todo lo que nos toca a nosotras por la irresponsabilidad de algunos hombres que solo deben ponerse un condón”, entre otros.

Esto dijo sobre su relación con Yeferson Cossio

En entrevista con Cristina Estupiñán, la creadora de contenido habló sobre lo que significó para ella haber terminado con su relación de más de 10 años con Cossio. Aseguró que cuando se percató de la situación, decidió tomar sus pertenencias y comenzar de nuevo sola.

“Llevaba mucho tiempo, 10 años en una relación, entonces como que llegar a este punto, cogí mis cosas y me fui a vivir sola, fueron momentos difíciles, pero doy gracias porque siento que era algo supernecesario para mi crecimiento personal y fue como un despertar, lo siento así, como que me quite una venda de los ojos en muchísimos aspectos”, indicó la creadora de contenido en diálogo con Cristina Estupiñán.