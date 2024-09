Así se veía Jessi Uribe antes de alcanzar la fama: formaba parte de un mariachi y tenía otro ‘look’

El cantante santandereano estuvo ocupado durante 2024 con una gira mundial que recorrió América y Europa - crédito @jessiuribe/Instagram

No cabe duda de que, actualmente, Jessi Uribe es uno de los principales exponentes de la música popular en Colombia. El santandereano, gracias a canciones como Dulce pecado, Matemos las ganas o Si me ven llorando, se ha convertido en uno de los responsables de que este estilo, deudor de la tradición musical mexicana, tenga cada vez más proyección internacional, al punto de que la revista Billboard lo destacó recientemente como un estilo en constante crecimiento.

Al igual que otros exponentes, como Yeison Jiménez o Pipe Bueno, Jessi Uribe se mantuvo ocupado durante 2024 realizando presentaciones, principalmente en el extranjero, siendo uno de los puntos más altos de la gira su paso por el WiZink Center de Madrid (España). Así, se convirtió en el primer artista de música popular en presentarse en dicho recinto, ante más de 15.000 personas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Antes de la fama, y antes de su paso por A otro nivel de Caracol Televisión en 2017, el artista tenía que ganarse la vida de otro modo mientras aguardaba la oportunidad de destacar entre los artistas más reconocidos del género. Por eso, con motivo de su presentación en España (una de las últimas del Despechados World Tour 2024), la revista 15 Minutos difundió en sus cuentas oficiales una imagen de los días en los que el bumangués formaba parte de un mariachi.

En distintas entrevistas, Jessi ha recordado que el amor por la música provino de su padre, el también cantante Fernando Uribe, gracias al cual se volvió un apasionado de las rancheras y la música popular. Esto lo llevó a sumarse a un mariachi en Bucaramanga, lo cual marcó sus primeros pasos en el negocio musical y lo llevó a destacar por la potencia de su voz.

Esa fue su situación hasta que participó en la segunda temporada de A otro nivel, celebrada en 2017, donde destacó por sus capacidades interpretativas y alcanzó la gran final, en la que perdió ante Jair Santrich.

En la fotografía se observa que, por esos días, Jessi tenía el cabello largo y peinado hacia atrás, lo cual contrasta con su look actual. A esto se suma la vestimenta característica de los mariachis, con un atuendo de color azul. De ahí que, en los comentarios, hubiese usuarios que aprovecharon para cuestionarlo, no solo por su aspecto de entonces, sino también por las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, incluida su separación de Sandra Barrios para casarse con Paola Jara.

Jessi Uribe hizo parte de un mariachi antes de la fama - crédito @15minutosco/Instagram

“Cuando no había tomado malas decisiones en su físico, en su música y en su vida. Es más, parece otro”, “Irreconocible de tanta cirugía”, “Ni eso, se le olvidó de donde vino” y “Se le olvidó su humildad” fueron algunos de los mensajes que se dejaron ver en la publicación.

Jessi Uribe se sinceró sobre su difícil relación con su padre

El cantante de música popular se refirió a algunas vivencias personales y reveló el motivo por el que no le dice “te amo” a ‘El Charro Fernando’, su papá - crédito @jessiuribe3/Instagram

Jessi Uribe lanzó el pasado mes de agosto la canción Si ya me voy, en el que aborda los detalles que a menudo se olvidan en las relaciones familiares. En una entrevista con Flash Fashion, de NTN24, el artista explicó cómo la composición le hizo reflexionar sobre la importancia de las muestras de amor, especialmente con su padre.

“A mí me cambió mucho la vida esta canción”, declaró Uribe. “Hace poco fui a un encuentro con Pao (Paola Jara) y me mostró que hay cosas que hacemos a diario, pero se nos olvida darle gracias a Dios. Podría ser la última vez”.

En ese sentido, Jessi reconoció que no le resulta sencillo decirle “te amo” a su padre. “Me cuesta. Mi papá tampoco lo hace. Nunca le he escuchado que me diga ‘te amo’, pero yo no tengo que ser como él. Quizá él esté entregando lo mejor de él para mí y esa sea su forma de decir ‘te amo’, pero me cuesta mucho. He intentado decirle a mi papá ‘te amo’. Mi mamá tampoco es de decirlo mucho, pero yo lo estoy intentando”, reveló el artista.