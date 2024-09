Petro le ‘cantó la tabla’ al exfiscal Barbosa por el caso Odebrecht: “Imputó cargos a porteros, no a quienes recibieron los sobornos”

El presidente Gustavo Petro arremetió contra la gestión del exfiscal general Francisco Barbosa en el caso Odebrecht - crédito Colprensa

Durante el Congreso de Comerciantes Empresarios de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), que se llevó a cabo en Barranquilla, Atlántico, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa defendió su gestión en el caso Odebrecht, subrayando que se imputaron cargos a 106 personas, entre las cuales hubo miembros de la clase política tradicional colombiana.

En ese sentido, aseguró que el modelo jurídico implementado durante su periodo en el cargo sí funcionó. “A mí no me vengan a decir ahora que no les funciona el modelo”, afirmó. Además, cuestionó las modificaciones al modelo de imputaciones y exigió explicaciones claras sobre los fundamentos jurídicos para su retiro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En defensa de su gestión, Barbosa afirmó que gracias al avance en las investigaciones durante sus años en el cargo se lograron cerrar las brechas. Por lo tanto, si se decide acatar la propuesta del Gobierno de dar marcha atrás a las imputaciones previamente establecidas, se debe esclarecer por qué se tomó esa decisión.

“El modelo sí funcionó. Por eso, si quieren modificar el modelo para retirar imputaciones, deben explicarle al país cuáles son los lineamientos jurídicos que motivan la decisión”. Asimismo, lanzó una crítica al Gobierno nacional al asegurar que la medida propuesta busca reducir los resultados.

Frente a las declaraciones del exfiscal Barbosa, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó su cuenta en X para arremeter en su contra por el caso Odebrecht y los resultados entregados durante los cuatro años al mando de la Fiscalía General de la Nación.

A propósito, Petro reconoció que se realizaron un gran número de imputaciones a varios de los implicados en el escándalo de corrupción para obtener millonarios contratos en el país, en el que se vieron involucrados varios actores políticos como el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, fue crítico al asegurar que nunca hubo justicia para las personas que aceptaron dineros de la multinacional brasileña.

Gustavo Petro respondió al exfiscal Barbosa por sus declaraciones sobre Odebrecht - crédito @petrogustavo/X

“Imputó cargos a porteros, pero no a quienes recibieron los sobornos”, se lee en el trino del primer mandatario. A su vez, aseguró que la investigación liderada por el exfuncionario no entregó resultados positivos, argumentando que “la investigación nunca mostró quienes recibieron los sobornos de Odebrecht en el país”.

Revolcón en el caso Odebrecht: Fiscalía ordenó la reorganización del grupo investigador por malos resultados

El 10 de julio de 2024 se emitió una resolución para establecer esta nueva estructura y optimizar recursos - crédito Colprensa

Las declaraciones del presidente Petro justifican la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reducir de 17 a 5 el número de investigadores involucrados en el caso Odebrecht, ya que reconocieron que desde los últimos tres años y medio de investigación por este caso “fueron prácticamente perdidos”.

De acuerdo con el órgano de control, las razones de este recorte hacen parte de una hoja de ruta más amplia con el fin de concentrar esfuerzos en un caso que ha vinculado a colombianos y brasileños en sobornos que ascienden hasta $80.000 millones. Por lo tanto, el 10 de julio de 2024, la Fiscalía emitió la resolución que establece esta nueva estructura, con la intención de optimizar los recursos y mejorar los resultados.

La reducción drástica en el equipo de trabajo pasó de 17 a 5 fiscales - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Después de una exhaustiva revisión de la situación actual del personal asignado al caso Odebrecht, la entidad se percató de que existían 169 procesos distribuidos entre los 17 fiscales, 12 asistentes y 7 analistas. Además de encontrar una baja efectividad del equipo de trabajo, puesto que hubo un fiscal que, durante los tres años de investigación, solo había gestionado dos expedientes. Esta cifra, comparada con otros despachos, es alarmantemente baja y sugiere la existencia de una falta de actividad y avance en los casos que deberían ser prioritarios para el órgano de control.