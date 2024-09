Shakira tendría una gira de conciertos en Barraquilla, Medellín y Bogotá en el 2025

Gira de conciertos de Shakira en Colombia- crédito Europa Press - Ticket Live

Shakira anunció su regreso a los escenarios con su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, que comenzará en noviembre de 2024 en Norteamérica. La noticia fue confirmada por la propia cantante durante su presentación en Coachella, junto al productor argentino Bizarrap.

La gira, que lleva el mismo nombre que su último álbum de la barranquillera, incluirá presentaciones en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá. Entre las fechas confirmadas se encuentran Palm Desert el 2 de noviembre, Phoenix el 7 de noviembre, Los Ángeles el 9 de noviembre, San Antonio el 16 de noviembre, Dallas el 17 de noviembre, Miami el 20 de noviembre, Charlotte el 23 de noviembre, Washington, DC el 25 de noviembre, Toronto el 30 de noviembre, Brooklyn el 5 de diciembre, Boston el 8 de diciembre, Montreal el 10 de diciembre, Chicago el 14 de diciembre y Detroit el 15 de diciembre.

El anuncio de Ticket Live generó expectativas sobre la posible gira en Colombia

En sus redes sociales, la artista compartió una foto con las primeras fechas de su gira, aunque llamó la atención la ausencia de Colombia en la lista.

Sin embargo, hace algunos meses la cuenta verificada de la red social X @pop_insider expresó que las fechas en el país ya están agendadas y que la cantante se presentará en Bogotá, Medellín y Barranquilla en 2025: “Shakira estará en Bogotá, Medellín y Barranquilla para 2025, estará en Latinoamérica, y está confirmada en varios países”, se leía en la publicación.

Aunque esta noticia no fue confirmada por la misma cantante o su equipo de prensa, las especulaciones de los conciertos de la barranquillera en el país volvieron a tomar fuerza después que la plataforma de venta de boletarías Ticket Live publicara unos anuncios de “próximamente” con el nombre de las ciudades en las que estaría la artista.

Según Ticket Live, la artista se presentará en Barranquilla

A través de la página web de Ticket Live se puede encontrar varios anuncios con el nombre de la gira de la colombiana para 2025 con las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá. Aunque no dice fecha exacta, al ingresar a comprar las entradas se puede leer la información del evento estará publicada “próximamente” en la plataforma.

Infobae Colombia consultó con la compañía discográfica Sony Music Colombia, de la que hace parte la artista, acerca de la información que se encuentra en la plataforma de boleterías y ellos respondieron: “Cualquier información que no sea publicada y que no haya salido desde Sony Music, no es oficial”, además, expresaron que no había nada confirmado acerca de la presentación de la barranquillera en el país; sin embargo, no desmintieron la posibilidad de que esto se vuelva una realidad: “No tenemos conocimiento de nada relacionado con shows en Colombia”, agregaron.

La plataforma de boletería anunció las ciudades en las que se presentaría Shakira en Colombia

Asimismo, nos comunicamos con la oficina de prensa de Shakira y ellos confirmaron que si habrá un anunció pronto de la fechas en Colombia, pero Ticket Live no será el canal autorizado de ventas: “Lo cierto es que esta no es la plataforma que realizara las ventas de la boletas en Colombia. La información oficial saldrá próximamente”. Por esa razón, se recomienda que los fanáticos de la intérprete de Soltera no hagan ningún tipo de pago o abono hasta que Shakira o su equipo de trabajo confirme las fechas de la gira en Colombia.

Aunque las especulaciones de los conciertos de la artista en el país tienen a sus seguidores emocionados: “La reina Shakira estará en Barranquilla, Bogotá y Medellín. Dios mío ojalá me ganara una lotería La diosa Shakira en Colombia, preparado para el #LasMujeresYaNoLloranWorldTour”; “La forma en la que no dejamos de ganar @Shakira con el lanzamiento de #Soltera y el otro año viene a Colombia a Bogotá, Medellín y Barranquilla”; “El anuncio de las fechas para Colombia y Latam de la gira de Shakira, Las mujeres no lloran nos respira en la nuca, Marce !!! Desde ya me endeudé y vendo un riñón por si alguien está interesado”, son algunos de los comentarios en la red social X (antes Twitter) que reflejan las ansias de los fanáticos de la cantante.

Ticket Live compartió unos anuncios de las ciudades en que estaría Shakira con su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'

La gira Las mujeres ya no lloran World Tour será la primera de Shakira desde 2018, cuando realizó el El Dorado World Tour, que la llevó a recorrer Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica: “¡Que emoción regresar al escenario y celebrar con todos ustedes!”, fueron las palabras de la barranquillera al anunciar sus presentaciones.