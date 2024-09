Quién es la modelo con problemas de piel que aparece en el video musical de la nueva canción de Shakira

El video de ‘Soltera’ muestra a Shakira bailando junto a personalidades como Lele Pons, Danna Paola y Winnie Harlow - crédito @winnieharlow/Instagram

Shakira estrenó su nueva canción Soltera, un tema que celebra la independencia y el empoderamiento femenino tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

El video musical, que se ha viralizado rápidamente en redes sociales, muestra a la cantante barranquillera bailando en una discoteca de Miami junto a figuras del espectáculo, como la modelo Lele Pons, la cantante Danna Paola y la modelo Winnie Harlow.

Winnie Harlow, nacida en Toronto, Canadá, convirtió su condición de vitíligo en un símbolo de resiliencia y diversidad en el mundo de la moda. Diagnosticada a los 4 años de edad, Harlow enfrentó el matoneo y rechazo, por las manchas blancas en su piel, una característica que resalta más por ser afrodescendiente. A pesar de las dificultades, la modelo utilizó su condición para inspirar a otros y redefinir los estándares de belleza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Shakira celebra su soltería y empoderamiento en su nuevo sencillo - crédito Shakira/YouTube

La modelo canadiense-jamaiquina fue descubierta por la modelo Tyra Banks en Instagram y se convirtió en la primera modelo con vitíligo en competir en el reality America’s Next Top Model. Aunque no ganó, su carisma y autenticidad le abrieron las puertas del mundo de las pasarelas, convirtiéndose en la imagen de marcas icónicas como Nike, Marc Jacobs y Vogue.

En el video de Soltera, Harlow aparece junto a Shakira, Lele Pons y Danna Paola, celebrando la independencia femenina.

La canción incluye letras que destacan la libertad y la alegría de estar soltera:

“Yo tengo derecho de portarme mal. Pa’ pasarla bien.

Estoy suelta y ahora. Puedo hacer lo que quiera.

Se pasa rico soltera. El día está pa’ bote y playa y para pasarme de la raya.

En la arena sobre la toalla, ese plancito nunca falla.

Esta nena tiene fans y el corazón parti’o, como Sanz.

Muchos son los que me tiran, pero pocos son los que me dan.

Soy selectiva, poca trayectoria, normal, por razones obvias al amor le cogí fobia,

perro que me escriba pantallazo y pa’ su novia, nadie va a decirme cómo me debo comportar, pueden opinar, pero…”,

En el video de ‘Soltera’, Harlow aparece celebrando la independencia femenina junto a Shakira - crédito @winnieharlow/Instagram

La historia de Harlow es inspiradora. Desde su diagnóstico, enfrentó el constante bullying y tuvo que aprender a fortalecer su autoestima. En una entrevista con Vanity Fair, la modelo confesó que sufrió intimidaciones de gente que la llamaba “cebra” o “vaca”. Sin embargo, en lugar de darse por vencida, decidió reconciliarse con su piel y usar su condición como una plataforma para inspirar a otros.

“En mi primer desfile, el maquillador se me quedó mirando y me dijo ‘¿Ahora qué se supone que voy a hacer?, tendré que esconder las manchas’, y en ese momento me levanté y le hice ver que no tenía que cubrir mi piel: ¡ésta soy yo!”, agregó la canadiense.

Harlow ha desfilado para varias marcas en la Toronto Fashion Week y ha protagonizado campañas publicitarias como Natural Me, producida por la escritora y fotógrafa canadiense Shannon Boodram. Además, ha trabajado con el fotógrafo Nick Knight y ha sido la imagen de la tienda virtual Show Studio.

La modelo canadiense-jamaiquina ha desfilado y protagonizado campañas en espectáculos prestigiosos - crédito Clodagh Kilcoyne/REUTERS

En 2018, Winnie hizo historia al convertirse en la primera mujer con vitíligo en ser nombrada como un ángel de la pasarela de Victoria’s Secret, uno de los honores más grandes para muchas modelos. Hoy en día, es una de las modelos mejor pagadas de la industria y también ha incursionado como empresaria, lanzando su propia marca de productos de cuidado para la piel.

La participación de la reconocida modelo en el video de Soltera no solo resaltó su éxito en el mundo de la moda, sino que también la posiciona como un símbolo de empoderamiento femenino, al igual que Shakira. Además, generó cientos de comentarios por parte de sus fanáticos: “Me encantó la canción. Se extendió el verano”; “Me encanta. Estoy escuchando en todas partes. ❤️”; “Se pasa rico soltera 😍🎶👑🎶”; “Esta tenía que ser la canción del verano”; “La reina está soltera 🔥👑”, son algunos de las reacciones de los usuarios.

Winnie Harlow hizo historia en 2018 al convertirse en la primera mujer con vitíligo nombrada ángel de la pasarela de Victoria's Secret - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS