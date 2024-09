El Gobierno Petro respira: se salvó en segundo debate la reforma laboral

Con 77 votos, se negaron las solicitudes de archivo del proyecto - crédito @CamaraColombia/X

Desde el 23 de septiembre, fecha que se tenía prevista para el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes, se veía que la aprobación de la reforma laboral del Gobierno sería complicada, porque la Cámara tuvo que revisar las recusaciones presentadas por varios congresistas.

De hecho, ese día el Partido de la U decidió retirarse del segundo debate debido a desacuerdos con ciertos aspectos del proyecto de ley.

Sin embargo, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, había expresado su esperanza de que la discusión comenzara esta semana y el debate finalmente se dio el miércoles 25 de septiembre.

De hecho, pese a todas las recusaciones, con 77 votos por el No, la Cámara de Representantes negó las ponencias de archivo del proyecto laboral del Gobierno y le dio un respiro a una reforma que desde antes parecía estar naufragando. y, una vez más, el Partido de la U se retiró de la discusión, asegurando que no se presentarán en el recinto hasta que no se “aclaren unos artículos del proyecto de ley”.

Noticia en desarrollo...