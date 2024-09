Centro Democrático ‘estalló’ contra Rodrigo Londoño por decir que Álvaro Uribe le propuso una reunión clandestina

El partido Centro Democrático aseguró que el expresidente Álvaro Uribe no se reúne de manera clandestina - crédito @CeDemocratico/X y Álvaro Tavera/Colprensa

En entrevista con Eva Rey, en el programa Desnúdate con Eva, el excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP) y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, confesó que ha tenido la intención de conversar con el expresidente Álvaro Uribe, por lo que le ha enviado varias comunicaciones con el fin de encontrarse con él. Sin embargo, según detalló, no hubo una respuesta afirmativa en ningún momento.

No obstante, destacó que en cierta ocasión, de la cual no entregó detalles, el exmandatario quiso reunirse con él, pero que llegaría “como clandestino”. Sin embargo, estas condiciones de encuentro no cayeron bien en Londoño: “Eso es indigno”.

“Con Uribe, en el proceso, intenté varias veces conversar con él. Le mandé cartas privadas, públicas y nunca aceptó. Una vez dijo que iba a ir, que si lo atendía, pero que iba a ir como clandestino, que iba a ir como de turista, entonces, que cuadráramos cómo encontrarnos”, relató el dirigente de Comunes en la entrevista.

Sus declaraciones en el programa llevaron al Partido Centro Democrático a defender al ex jefe de Estado, asegurando que nunca ha mantenido reuniones clandestinas, lejos del conocimiento público y sin testigos de lo que allí se dialoga. Asimismo, instó al excombatiente, conocido como alias Timochenko durante su tiempo activo en las filas armadas, a presentar pruebas de que, en efecto, el exmandatario le formuló la idea encontrarse con esas condiciones.

“Que “Timochenko” diga cómo, cuándo y dónde Uribe le propuso reunirse de manera clandestina. El expresidente Álvaro Uribe jamás se reúne de manera clandestina. El país ha sido testigo que durante toda su vida política y gestión de gobierno su agenda ha sido siempre pública, con testigos y de cara a la ciudadana”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

De igual manera, aseguró que el “criminal de lesa humanidad Timochenko” está buscando captar la atención de la opinión pública con información relacionada con Álvaro Uribe, a pesar de que fue un presidente que, mediante su política de seguridad democrática, se centró en atacar a las extintas Farc-EP.

Álvaro Uribe y los “falsos positivos” cometidos durante su mandato

Londoño aclaró que, aunque sus intentos por acercarse al ex jefe de Estado fracasaron, no se cierra a la idea de conocer en algún momento a Álvaro Uribe, puesto que es una persona que integra la “vida política” colombiana. Incluso, confesó que no ve ningún problema en reunirse y dialogar alguna vez con el exmandatario, “independientemente de lo que haya hecho”.

Pues, Uribe ha sido cuestionado por la manera en que se ejecutó su política de seguridad democrática, teniendo en cuenta que durante su mandato (2002-2010) se registraron ejecuciones extrajudiciales, también llamadas falsos positivos, cometidos por militares de diferentes partes del país. Miles de civiles fueron asesinados por los uniformados para presentarlos como guerrilleros que fueron doblegados en combate, y así demostrar que estaban dando resultados. De hecho, la justicia argentina informó en julio de 2024 que iniciaría una investigación en su contra por estos hechos.

No obstante, el expresidente ha asegurado en múltiples ocasiones que estos crímenes cometidos por soldados y coordinados por altos mandos de las Fuerzas Militares, que incluso se presentaron años antes de que él llegara al poder, generaron una mancha en su política de seguridad.

“Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”, escribió el exmandatario en X.

