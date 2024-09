Participantes de ‘Masterchef Celebrity’ armaron ‘combo’ con su parejas y se fueron de viaje: este fue el motivo

Vicky Berrio, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian acompañaron a Martina la Peligrosa en su cumpleaños y aniversario de bodas - crédito @jacquestdm/Instagram

Al estilo de los ‘papillentes’, algunos participantes de Masterchef Celebrity Colombia 2024 empacaron maletas y se fueron de viaje en lo que llamaron el ‘combo de amigos’; con el viaje se demostraría quiénes tienen mayor empatía dentro del reality que pronto definirá su lista de diez finalistas.

Con el fin de celebrar la ‘vuelta al sol’ de la cantante Martina la Peligrosa, quien además, cumplió su primer año de casada con el tatuador de Daniel Caballero, su grupo de amigos de la competencia la sorprendió con su compañía de la que hicieron parte Vicky Berrío, Caterine Ibargüen y Jacques Toukhmanian, cada uno con su pareja.

Una finca de vacacional recibió a los participantes del reto culinario que reforzaron su amistad dentro de la competencia y que se dieron una pausa fuera de la cocina para compartir con sus compañías sentimentales un par de días de sol en su breack alejados de los fogones y los cuchillos del reality.

Vicky Berrio, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian y Martina la Peligrosa disfrutaron de una pausa fuera de 'Masterchef Celebrity' - crédito @jacquestdm/Instagram

La última en llegar fue la comediante paisa, quien arribó este fin de semana junto a su novio Edison Boniek, la humorista ha sido de las que ha divertido en redes con videos en los que pone a prueba el buen sentido del humor y la paciencia de la atleta Caterine Ibargüen que cumplió la cita con su esposo, exbeisbolista profesional Alexander Ramos.

Jacques Toukhmanian y su novia María Valderrama compartieron en Instagram el recorrido que hicieron en carro para no perderse este primer encuentro entre concursantes del reality culinario el cual ha sido comparado con los viajes que han hecho los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia a Panamá y Cartagena.

Por su parte, Martina se convirtió en el centro de atención tras la fiesta de cumpleaños que incluyó pastel, pero también por que estuvo al lado de su esposo Daniel con el que cumplió un año de casada.

Vicky Berrio, Caterine Ibargüen, Jacques Toukhmanian y Martina la Peligrosa, participantes de 'Masterchef Celebrity' se dieron sus vacaciones - crédito @jacquestdm/Instagram

Así fue la boda de Martina la Peligrosa

La participante de Masterchef Celebrity y el tatuador Daniel Caballero eligieron las playas de Palomino en la Guajira para dar el sí frente al mar Caribe. La pareja estuvo en compañía de su familia y amigos.

La cantante y su novio el tatuador Daniel Caballero dieron el sí en la playa - crédito Martina La peligrosa

De la mano de sus dos padres Anoris Llorente y Antonio López, la cantante cordobesa caminó hacía al altar en medio de lágrimas y la respiración contenida, pues, la artista no pudo detener mostrar su emoción mientras su novio la esperaba con sus suegros al lado.

Su hermana, la también artista Adriana Lucía, ambientó la celebración espiritual con su voz, interpretando un par de canciones románticas mientras Martina y Daniel sellaban su amor con el mar Caribe como testigo. Las gemelas Simona y Carlota, sobrinas de la cantante fueron las encargadas de llevar las argollas.

La ceremonia fue oficiada por una de las mejores amigas de los novios. Flor Martínez, quien es terapeuta espiritual y maestra de yoga y tuvo el honor de guiar el ritual que los unió en matrimonio.

Martina La Peligrosa camina al altar para darle el sí a su novio, el tatuador Daniel Caballero - crédito @karollmarquez/Instagram

“Quiero que hoy nos comprometamos tanto Daniel como ‘Marti’ a cuidarse mutuamente, entendiendo que como seres humanos con un cuerpo físico estamos sujetos a decaer, a la enfermedad y a momentos de debilidad en los que el uno será el bastón del otro y el soporte que los mantendrá de pie”, con esta frase de compromiso, Flor los declaró oficialmente marido y mujer.

Con el canto de las olas del mar y la puesta del sol a un lado, Martina leyó sus votos de compromiso con los que prometió amor a su nuevo esposo hasta que la muerte los separe. “Entre lágrimas y sonrisas, le pedí al cielo un amor bonito, alguien a quien amar y que me amara sin miedo. Que fuera compañía en mi camino y que se sintiera orgulloso de mí. Un loquito que me hiciera reír y se riera de mis tonterías, que comprendiera lo fácil que es hacerme feliz y que no me juzgue por nada”, estás fueron parte de sus palabras, refiriéndose a Daniel, como el hombre que le había pedido a la vida.