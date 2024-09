Revelan cómo fue el último show de la “Gorda Fabiola”, antes de morir, no se podía mantener de pie

Su carrera comenzó en 1985 en el programa Sábados Felices de Caracol Televisión - crédito @bgf_bylagordafabiola/Instagram

Fabiola Posada murió el 19 de septiembre de 2024 en una clínica de la capital del país. En sus más de 35 años de trayectoria artística, “La Gorda Fabiola” se convirtió en una figura del entretenimiento de la televisión colombiana. El carisma y alegría que caracterizaban a la comediante imprimieron una huella imborrable en el corazón de los colombianos, que destacan el legado que dejó en la comedia nacional.

Según imágenes que circulan, antes de ser hospitalizada, estuvo haciendo un show de humor, lo que más le gustaba, junto a su esposo, Nelson Polania “Polilla”, a pesar de sus afectaciones de salud.

“Esta fue la última presentación de nuestra querida y admirada ‘Gordita’ Fabiola… Te vamos a extrañar mucho”, fue el mensaje que acompañó el video, resaltando el cariño y admiración que la humorista generó en su público. El emotivo clip compartido en redes sociales conmovió a sus seguidores, que enviaron consuelo a su esposo, hijos, y amigos cercanos en este difícil momento.

Último show de la "Gorda Fabiola" antes de morir - crédito redes sociales

Para los que tuvieron el privilegio de disfrutar de su humor, Fabiola explicó que necesitaba realizar el show sentada porque se sentía cansada. Sin embargo, se lució con su energía y talento y también por ser un ejemplo de fortaleza.

La Gorda Fabiola siempre resaltó que no le tenía miedo a la muerte. A propósito, Lo Sé Todo, programa de farándula, compartió un audio de la actriz y comediante diciendo lo que quería para su funeral.

“Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: ‘Descansa en Paz Alma Mía, solo querías reír’. Ese me gustaría que fuera mi epitafio, pero quizá el gran legado que quisiera dejar y que entendieran, primero, las mujeres de tallas plus que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas. En que para todos los gustos hay, no tienen que sentir ningún complejo. Vuelvo y saco la misma palabra, busquen sus fortalezas y saquen provecho de ellas, llévense el mundo por delante que para nosotras también hay espacio”, dijo la Gorda Fabiola.

Fabiola Posada falleció el 19 de septiembre a los 61 años en Bogotá - crédito Colprensa

Más allá de hacer reír y disfrutar a los colombianos en la pantalla chica, la “Gorda Fabiola” utilizó su voz e influencia para abogar por el empoderamiento femenino y ayudar a miles de mujeres que desarrollan inseguridades por su aspecto físico. La comediante se convirtió en uno de los iconos para las mujeres que tenían sobrepeso o que no tenían un cuerpo similar a los estándares de belleza impuestos por la sociedad.

Fue la falta de ropa para mujeres de tallas grandes lo que la impulsó a crear By La Gorda Fabiola, un emprendimiento enfocado a crear ropa para mujeres curvy. A lo largo de los años lanzó varias colecciones llenas de variedad y elegancia para mujeres que, como ella, necesitaban tallas grandes que no estaban disponibles en el mercado.

Su marca también diseñó una guía práctica para que las mujeres supieran cuál es su talla en pantalones y camisas, dependiendo de las medidas de la cadera, la cintura y el busto, convirtiéndose en una pionera en la producción de tallas grandes para mujeres.

En su faceta de maestra de vida, la humorista colombiana enseñó que una sonrisa cura todos los males. “El legado para todo el mundo es que hay que reír, pese a la adversidad. Reír llorando es lo más bello que puede pasar y la risa, como decía aquella revista ‘Selecciones’: ¡Remedio Infalible! Siempre que estén tristes, que estén deprimidos y agobiados, busquen de qué reírse en la cotidianidad, en la calle, en todo está y verán cómo con una sonrisa puede darle la vuelta a todo”.