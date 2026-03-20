Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

La masacre en Belén de Umbría deja tres víctimas, incluyendo un menor de edad, y conmociona a Risaralda - crédito Colprensa

La masacre en Belén de Umbría, ocurrida la noche del 17 de marzo, mantiene en alerta a las autoridades del departamento de Risaralda, que difundieron el retrato hablado de uno de los presuntos responsables del ataque armado.

El hecho, que tiene entre las víctimas a un menor de edad, generó conmoción en la comunidad local y motivó el despliegue de operativos policiales en la región. Según información confirmada por la Policía Nacional y la Gobernación de Risaralda, dos hombres armados irrumpieron en una vivienda del sector Arenales, en plena zona urbana de Belén de Umbría, y abrieron fuego contra los ocupantes del inmueble.

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Las víctimas fueron identificadas como Jhon Alejandro Castrillón Arroyave, conocido con el alias de El Mellizo; Yesica Tobón Agudelo, su pareja sentimental; y un adolescente de 15 años, hijastro del primero. Los agresores huyeron del lugar tras ejecutar el ataque, lo que activó un operativo de búsqueda y el cierre de posibles rutas de escape.

Hipótesis y líneas de investigación

Las investigaciones indican que el atentado iba dirigido contra alias El Mellizo y podría estar vinculado al microtráfico local - crédito Policía Risaralda

De acuerdo con declaraciones del coronel John Hernando Téllez, comandante de la Policía de Risaralda, la principal hipótesis de los investigadores apunta a que el ataque iba dirigido contra alias El Mellizo.

Tanto su pareja como el menor habrían sido víctimas colaterales del atentado. Las autoridades manejan la posibilidad de que la masacre esté relacionada con disputas por el control de rentas ilegales asociadas al microtráfico en la zona, donde tiene injerencia estructuras criminales como el Clan del Golfo y la banda Cordillera.

El coronel Téllez señaló: “La Policía Nacional ha dispuesto de todas las capacidades de inteligencia y de investigación criminal para recopilar los elementos materiales probatorios que nos permitan llevar ante la justicia a los responsables de este hecho”. El despliegue incluye la recolección de pruebas, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad en el sector.

Recompensa y retrato hablado

Autoridades de Risaralda difundieron retrato hablado de un presunto responsable del ataque armado en Belén de Umbría - crédito Policía Risaralda

Como parte de las estrategias para esclarecer el triple homicidio, la Gobernación de Risaralda, encabezada por Juan Diego Patiño Ochoa, anunció una recompensa de hasta $20 millones para quienes suministren información que conduzca a la identificación y captura de los responsables. El secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, aseguró que se garantizará absoluta reserva para quienes colaboren con datos relevantes.

Basados en videos de seguridad y testimonios recogidos en el lugar, las autoridades ya cuentan con un retrato hablado de uno de los implicados. El dibujo fue difundido públicamente y forma parte del material probatorio que los equipos de inteligencia usan para avanzar en la investigación.

Contexto de violencia en Risaralda

La masacre registrada en Belén de Umbría se suma a una serie de hechos violentos ocurridos en Risaralda durante 2026.

La Policía Nacional desplegó operativos y cerró rutas de escape para dar con los responsables del triple homicidio - crédito Policía Nacional

Con base en datos de la Policía, el área metropolitana de Pereira registró 23 homicidios solo en enero, lo que representa un incremento del 21% respecto al mismo periodo del 2025. Ciudades como Dosquebradas y La Virginia también fueron escenario de ataques armados vinculados a disputas entre organizaciones criminales y actividades de microtráfico.

El triple homicidio tuvo lugar en un municipio incluido dentro de la alerta temprana 001 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo, la cual advierte sobre el riesgo de acciones criminales en la zona debido a la presencia de actores armados ilegales.

La masacre en Belén de Umbría representa el primer homicidio múltiple del año en el municipio, según cifras de Medicina Legal.

Reacción institucional y llamado a la comunidad

La Gobernación de Risaralda ofreció una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a capturar a los implicados - crédito Gobernación de Risaralda

La Gobernación de Risaralda y la Policía Nacional rechazaron de manera categórica el homicidio múltiple. El secretario de Gobierno departamental, Israel Londoño, declaró: “Rechazamos contundentemente esta desafortunada situación en el municipio de Belén de Umbría, un municipio que venía teniendo un comportamiento muy positivo en materia de seguridad”.

Las autoridades reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del caso y la captura de los responsables.

Desde la institucionalidad se insiste a la ciudadanía en la importancia de aportar información para avanzar en la investigación, recordando que todas las comunicaciones serán tratadas bajo absoluta reserva.