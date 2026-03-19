Segunda línea del metro será subterránea y conectará cuatro localidades reduciendo los tiempos de viaje

El proyecto conectará zonas del noroccidente con el centro mediante un trazado principalmente bajo tierra, con el objetivo de mejorar el acceso al transporte y acortar los tiempos de desplazamiento de millones de ciudadanos - crédito @CarlosFGalan / X

La empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá publicaron los documentos de precalificación de la Licitación Pública Internacional para construir, operar y mantener esta nueva línea del sistema, que será principalmente subterránea y conectará cuatro localidades del noroccidente y el centro de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la obra tendrá una longitud de 15,5 kilómetros y contará con 11 estaciones, lo que permitirá a los usuarios recorrer el trayecto completo en aproximadamente 20 minutos. Se trata de una de las apuestas más ambiciosas en materia de transporte público para la capital.

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El nuevo trazado arrancará en la calle 72 con avenida Caracas, donde se integrará con la primera línea del metro, y llegará hasta el sector de Fontanar del Río, en la localidad de Suba.

La segunda línea del metro de Bogotá será principalmente subterránea y conectará cuatro localidades estratégicas del noroccidente y centro de la ciudad - crédito Europa Press

De acuerdo con la Alcaldía Mayor de Bogotá, esta segunda fase impactará directamente a más de 2,5 millones de habitantes, que podrán ver reducidos sus tiempos de desplazamiento diario hasta en un 42%. El trayecto atravesará zonas estratégicas y facilitará la integración con otros sistemas de transporte público, como el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) y varias troncales de TransMilenio.

Cuatro localidades, una nueva conectividad

La segunda línea del metro recorrerá las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba, consolidándose como un eje estructurante para la movilidad bogotana.

El corredor férreo pasará por puntos emblemáticos como la Universidad Sergio Arboleda, la Plaza de Mercado 12 de Octubre, el Alkosto de la avenida 68, la Sabana de Tibabuyes y el parque Fontanar del Río.

Más de 2,5 millones de habitantes se beneficiarán de la segunda línea del metro, al reducir hasta en un 42 % sus tiempos diarios de desplazamiento - crédito @CarlosFGalan / X

Las autoridades distritales destacaron que la estación inicial de la línea dos tendrá conexión directa con la primera línea del metro, lo que facilitará el intercambio modal y optimizará los desplazamientos entre el occidente y el centro de la ciudad.

Esta integración contribuirá a la reducción de los tiempos de traslado, especialmente para quienes se movilizan desde Suba hacia el centro capitalino.

Detalles técnicos y estaciones planificadas

El proyecto contempla 11 estaciones distribuidas a lo largo del trazado, de las cuales 10 serán subterráneas y una elevada. Las paradas estarán ubicadas en:

Calle 72 con avenida Caracas

Calle 72 con avenida NQS

Calle 72 con avenida carrera 68

Calle 72 con avenida Boyacá

Calle 72 con carrera 80

Avenida Ciudad de Cali con calle 80

Avenida Ciudad de Cali con calle 90

Avenida Ciudad de Cali con carrera 93

ALO con calle 129 D

ALO con calle 139

Avenida calle 145 con carrera 141 B (Fontanar del Río)

El nuevo metro arrancará en la calle 72 con avenida Caracas y llegará hasta Fontanar del Río en Suba, integrándose con la primera línea del metro - crédito @CarlosFGalan / X

De acuerdo con la compañía, el túnel se construirá mediante una tuneladora Epbm (Earth Pressure Balance Machine), que permitirá excavar a profundidades de entre 25 y 35 metros. Esta tecnología de avanzada busca garantizar la seguridad y eficiencia de la obra.

Capacidad, frecuencias y sostenibilidad

Para la operación de la segunda línea, se proyecta la utilización de 25 trenes automatizados, cada uno con capacidad para 1.800 pasajeros. El sistema tendrá frecuencias de 2,2 minutos en hora pico y de 10 minutos en hora valle, lo que permitirá movilizar hasta 49.000 usuarios por hora.

Diez estaciones subterráneas y una elevada conformarán la red, con paradas distribuidas desde la calle 72 hasta avenida calle 145 con carrera 141 B - crédito @CarlosFGalan / X

La implementación de la nueva línea tendrá un impacto ambiental positivo. Con base en datos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se prevé una reducción de 87.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) en el primer año de operación, resultado de la disminución del uso de vehículos particulares y del tiempo de traslado.

Cronograma y avances de la obra

Metro de Bogotá proyecta adjudicar la obra en enero de 2027, iniciando la construcción en torno a 2030. Mientras tanto, la primera línea del metro ya alcanzó un avance superior al 73%, con más de 10 kilómetros de estructura completados.

La Administración distrital espera lograr el 90% de ejecución para finales de 2026 y prevé que el servicio para pasajeros de la línea uno comience en el primer trimestre de 2028.