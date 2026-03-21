Aida Victoria Merlano desmintió rumores de romance tras viralización de video en redes: “Estoy soltera”

Aida Victoria Merlano explica el origen de los rumores sobre su vida amorosa - crédito @aidavictoriam/IG

Aida Victoria Merlano decidió aclarar los rumores que la vinculaban con un supuesto romance, tras la circulación de un video que causó revuelo entre sus seguidores.

La controversia se originó cuando la creadora de contenido compartió en sus redes sociales un clip donde aparece acompañada de un hombre que lleva la palabra “Aída” tatuada en la muñeca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La imagen encendió la curiosidad del público, que rápidamente comenzó a especular sobre la identidad del joven y la posibilidad de que existiera una nueva relación sentimental en la vida de la influenciadora.

La reacción no tardó en llegar: usuarios de diversas plataformas analizaron el video, lanzaron hipótesis sobre el supuesto vínculo y buscaron pistas que confirmaran el rumor.

Aida Victoria aclaró su situación sentimental - crédito @aidavictoriam/Instagram - @enlamovidacol/Instagram

El tema tomó fuerza en redes sociales, donde se viralizaron fragmentos del contenido y surgieron preguntas sobre si Merlano había decidido dar una oportunidad al amor tras sus anteriores episodios mediáticos. El alcance de la noticia llevó a la barranquillera a pronunciarse públicamente para poner fin a la especulación.

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora, que supera los 8,4 millones de seguidores, explicó el verdadero contexto detrás del video que generó el escándalo digital.

“Me salió una noticia: ‘¿quién es el nuevo novio de Aída?’ Y yo: ‘uyyy, ¿quién?’”, relató Merlano, con un tono irónico. La empresaria detalló que el hombre que aparece en el video no es su pareja, sino un amigo suyo, que casualmente tiene una madre llamada Aida, motivo por el cual lleva ese nombre tatuado en la muñeca.

Merlano reconoció que la intención inicial era bromear con sus seguidoras, aprovechando la coincidencia del tatuaje para crear contenido divertido.

Aida Victoria Merlano afirmó que sigue "soltera" - crédito @aidavictoriam/IG

“Me fui a rumbear con unos amigos y uno de ellos tiene una mamá que se llama Aída y tiene tatuado su nombre”, contó. Sin embargo, la reacción del público superó sus expectativas y la situación se transformó en una bola de nieve de teorías y comentarios.

“Obviamente dije: ‘las muchachas se van a reír tanto, ellas que saben cómo molesto’. Pero resulta que no, mi amor, ya me lo habían puesto de marido, estaban buscando al tipo”, añadió la creadora de contenido.

El episodio ilustra una vez más cómo la exposición en redes sociales puede desencadenar interpretaciones y juicios precipitados. Lo que comenzó como una broma se convirtió rápidamente en noticia, alimentando la curiosidad y el debate entre quienes siguen la vida personal de la influenciadora.

Merlano aprovechó la oportunidad para recordar a su audiencia que, pese a su vida pública, muchos de los contenidos que publica están pensados para entretener y no necesariamente reflejan situaciones reales.

Aida Victoria Merlano pidió a su audiencia no interpretar sus publicaciones fuera de contexto - crédito @aidavictoriam/Instagram

Al concluir su intervención, la barranquillera dejó claro que actualmente no mantiene una relación sentimental y que cualquier inferencia sobre un nuevo romance carece de fundamento.

“Estoy soltera”, afirmó en su mensaje dirigido a quienes especularon sobre su estado civil. De esta forma, Aída Victoria Merlano zanjó la polémica y reafirmó su postura frente a los rumores, invitando a sus seguidores a disfrutar de su contenido sin buscar más allá de lo que muestra en pantalla.

“No quiero saber nada de hombres”: Aida Victoria Merlano abrió su corazón en pódcast

Durante una conversación en el pódcast Vos podés, Aida Victoria Merlano habló abiertamente sobre el tipo de hombre que desearía en su vida y compartió detalles de su situación sentimental actual. La barranquillera afirmó que en este momento no busca pareja y que su principal prioridad es su hijo Emiliano.

“Lo que te digo, no quiero saber nada de hombres”, explicó, subrayando que prefiere enfocarse en resolver asuntos personales antes de pensar en una nueva relación.

Aida Victoria compartió que, si pudiera combinar lo mejor de sus exparejas, crearía un hombre con caballerosidad y detalles especiales - crédito Vos Podés, el pódcast/YouTube

La creadora de contenido detalló que su hombre ideal reuniría lo mejor de sus exparejas, combinando cualidades en una suerte de “licuadora”.

Aida no descarta la posibilidad de una futura relación, pero aclaró que no es su objetivo ahora. Al ser consultada sobre si aceptaría a un hombre con hijos, respondió: “Sí, claro. Obvio, porque soy una mujer con hijos”.

Merlano también contó anécdotas sobre sus exnovios y desmintió que termine mal con ellos: “No a todos los he funado”.