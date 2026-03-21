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Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Los azules dirigidos por Fabián Bustos buscarán acercarse al grupo de los ocho en su visita a Manizales

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El cuadro "Embajador" visitará al
El cuadro "Embajador" visitará al "Blanco Blanco" de Manizales en un partido clave por la clasificación al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Millonarios por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

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13:08 hsHoy

Leonardo Castro será baja para Millonarios en el partido en Manizales

Dura baja para el cuadro
Dura baja para el cuadro azul en la previa del partido ante Once Caldas-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 20 de marzo de 2026, Millonarios informó sobre el estado de salud de Leonardo Castro, goleador del cuadro Azul:

“Informamos que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas”.

El “Chacho” lleva un total de 11 partidos en 837 minutos entre Liga BetPlay la Copa Sudamericana, y llega 6 goles. A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones

  • 14 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 80 minutos y gol en el Millonarios 2-1 Llaneros FC
  • 21 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en el Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios
  • 26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 84 minutos y gol en el Millonarios 5-1 Deportivo Pereira
  • 17 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en Millonarios 3-0 Atlético Nacional
12:54 hsHoy

Los viajeros de Millonarios para el partido ante Once Caldas

El grupo de jugadores que
El grupo de jugadores que tendrá el argentino Fabián Bustos para su visita a Manizales-crédito @MillosFCoficial/X

Porteros

  • 1. Guillermo de Amores
  • 12. Diego Novoa

Defensores

  • 2. Carlos Sarabia
  • 3. Samuel Martín
  • 4. Édgar Elizalde
  • 17. Jorge Arias
  • 20. Danovis Banguero
  • 22. Sebastián Valencia
  • 26. Andrés Llinás

Volantes

  • 7. Carlos Darwin Quintero
  • 14. David Mackallister Silva
  • 18. Rodrigo Ureña
  • 19. Mateo García
  • 28. Stiven Vega
  • 30. Sebastián del Castillo

Delanteros

  • 11. Beckham Castro
  • 24. Julián Angulo
  • 27. Rodrigo Contreras
  • 35. Sebastián Mosquera
  • 99. Jorge Cabezas Hurtado
11:51 hsHoy

Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay

En uno de los juegos
En uno de los juegos atractivos que tendrá la jornada, el "Poderoso de la Montaña" se medirá ante el "Cardenal" en el estadio el Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa

21 de marzo de 2026

Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Jairo Mayorga
  • VAR: Keiner Jiménez

22 de marzo de 2026

Alianza Valledupar F.C vs. Deportivo Cali

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: José Bautista
  • VAR: David Rodríguez

23 de marzo de 2026

Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima

  • Estadio: La Independencia de Tunja
  • Hora: 2:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Carlos Márquez
  • VAR: Ricardo García

Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Hora: 4:10 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Álvaro Meléndez
  • VAR: Never Manjarrez

Jaguares F.C. vs. Águilas Doradas

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 6:20 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Play
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • VAR: Esnaider Pontón

24 de marzo de 2026

Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo

  • Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
  • Hora: 3:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz
  • VAR: Luis Picón

Junior vs. Atlético Bucaramanga

  • Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
  • Hora: 6:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
  • Árbitro: Luis Delgado
  • VAR: Lisandro Castillo

Fortaleza vs. Deportivo Pasto

  • Estadio: Metropolitano de Techo de Barranquilla
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
  • Árbitro: Carlos Betancur
  • VAR: Mauricio Pérez

25 de marzo de 2026

América de Cali vs. Llaneros F.C.

  • Estadio: Pascual Guerrero de Cali
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • VAR: Nicolás Gallo
11:34 hsHoy

Azules y Blancos miden fuerzas en Manizales

El cuadro "Embajador" visitará al
El cuadro "Embajador" visitará al "Blanco Blanco" de Manizales en un partido clave por la clasificación al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 21 de marzo de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será el antioqueño Wilmar Roldán.

El 18 de marzo de 2026, Once Caldas empató a un gol ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.

La anotación inicial del encuentro llegó gracias a Félix Charrupí al minuto 27 para el cuadro santandereano, pero al 42 de juego, Luis Felipe Gómez empató las acciones para el cuadro caldense.

Millonarios, por su parte venció el 17 de marzo de 2026 a Atlético Nacional por 3-0 en el estadio El Campín con los goles de Rodrigo Contreras al minuto 15, de Mateo García al 61 del encuentro y de Leonardo Castro al 83 de partido.

Para hablar del último partido entre ambos equipos, hay que ir al 29 de octubre de 2025, cuando en el estadio El Campín, empataron sin goles.

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