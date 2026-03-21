Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

Leonardo Castro será baja para Millonarios en el partido en Manizales
Dura baja para el cuadro azul en la previa del partido ante Once Caldas-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El 20 de marzo de 2026, Millonarios informó sobre el estado de salud de Leonardo Castro, goleador del cuadro Azul:
“Informamos que Leonardo Castro presenta una carga muscular y por prevención no será tenido en cuenta para este partido frente a Once Caldas”.
El “Chacho” lleva un total de 11 partidos en 837 minutos entre Liga BetPlay la Copa Sudamericana, y llega 6 goles. A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones
14 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 80 minutos y gol en el Millonarios 2-1 Llaneros FC
21 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y doblete en el Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios
26 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: 84 minutos y gol en el Millonarios 5-1 Deportivo Pereira
17 de marzo de 2026 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en Millonarios 3-0 Atlético Nacional
12:54 hsHoy
Los viajeros de Millonarios para el partido ante Once Caldas
El grupo de jugadores que tendrá el argentino Fabián Bustos para su visita a Manizales-crédito @MillosFCoficial/X
Porteros
1. Guillermo de Amores
12. Diego Novoa
Defensores
2. Carlos Sarabia
3. Samuel Martín
4. Édgar Elizalde
17. Jorge Arias
20. Danovis Banguero
22. Sebastián Valencia
26. Andrés Llinás
Volantes
7. Carlos Darwin Quintero
14. David Mackallister Silva
18. Rodrigo Ureña
19. Mateo García
28. Stiven Vega
30. Sebastián del Castillo
Delanteros
11. Beckham Castro
24. Julián Angulo
27. Rodrigo Contreras
35. Sebastián Mosquera
99. Jorge Cabezas Hurtado
11:51 hsHoy
Así se jugará la fecha 13 de la Liga BetPlay
En uno de los juegos atractivos que tendrá la jornada, el "Poderoso de la Montaña" se medirá ante el "Cardenal" en el estadio el Campín-crédito Lina Gasca/Colprensa
21 de marzo de 2026
Atlético Nacional vs. Internacional de Bogotá
Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
Hora: 8:30 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol y Win Play
Árbitro: Jairo Mayorga
VAR: Keiner Jiménez
22 de marzo de 2026
Alianza Valledupar F.C vs. Deportivo Cali
Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
Hora: 4:00 p. m.
Transmisión de TV:Win Sports, Win + Fútbol y Win Play
Árbitro: José Bautista
VAR: David Rodríguez
23 de marzo de 2026
Boyacá Chicó vs. Deportes Tolima
Estadio: La Independencia de Tunja
Hora: 2:00 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol y Win Play
Árbitro: Carlos Márquez
VAR: Ricardo García
Independiente Santa Fe vs. Independiente Medellín
Estadio: El Campín de Bogotá
Hora: 4:10 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol y Win Play
Árbitro: Álvaro Meléndez
VAR: Never Manjarrez
Jaguares F.C. vs. Águilas Doradas
Estadio: Jaraguay de Montería
Hora: 6:20 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol y Win Play
Árbitro: Andrés Rojas
VAR: Esnaider Pontón
24 de marzo de 2026
Deportivo Pereira vs. Cúcuta Deportivo
Estadio: Santiago de las Atalayas de Yopal
Hora: 3:30 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol
Árbitro: Jonnathan Ortiz
VAR: Luis Picón
Junior vs. Atlético Bucaramanga
Estadio: Romelio Martínez de Barranquilla
Hora: 6:00 p. m.
Transmisión de TV:Win Sports y Win + Fútbol
Árbitro: Luis Delgado
VAR: Lisandro Castillo
Fortaleza vs. Deportivo Pasto
Estadio: Metropolitano de Techo de Barranquilla
Hora: 8:00 p. m.
Transmisión de TV:Win Sports y Win + Fútbol
Árbitro: Carlos Betancur
VAR: Mauricio Pérez
25 de marzo de 2026
América de Cali vs. Llaneros F.C.
Estadio: Pascual Guerrero de Cali
Hora: 8:00 p. m.
Transmisión de TV:Win + Fútbol
Árbitro: Alejandro Moncada
VAR: Nicolás Gallo
11:34 hsHoy
Azules y Blancos miden fuerzas en Manizales
El cuadro "Embajador" visitará al "Blanco Blanco" de Manizales en un partido clave por la clasificación al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El partido se jugará el 21 de marzo de 2026 a partir de las 6:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será el antioqueño Wilmar Roldán.
El 18 de marzo de 2026, Once Caldas empató a un gol ante Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini.
La anotación inicial del encuentro llegó gracias a Félix Charrupí al minuto 27 para el cuadro santandereano, pero al 42 de juego, Luis Felipe Gómez empató las acciones para el cuadro caldense.
Millonarios, por su parte venció el 17 de marzo de 2026 a Atlético Nacional por 3-0 en el estadio El Campín con losgoles de Rodrigo Contreras al minuto 15, de Mateo García al 61 del encuentro y de Leonardo Castro al 83 de partido.
Para hablar del último partido entre ambos equipos, hay que ir al 29 de octubre de 2025, cuando en el estadio El Campín, empataron sin goles.