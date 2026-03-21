Once Caldas vs. Millonarios EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el estadio Palogrande

El cuadro "Embajador" visitará al "Blanco Blanco" de Manizales en un partido clave por la clasificación al grupo de los 8-crédito Cristian Bayona/Colprensa

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Once Caldas y Millonarios por la fecha 13 de la Liga BetPlay.

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