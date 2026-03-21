Excampeón del mundo analizó el presente de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Lo han hecho bien”

Óscar Ruggeri habló sobre la selección Colombia, y su punto de vista de cara al Mundial de 2026-crédito Luisa González/REUTERS

A 82 días del inicio del Mundial 2026, el excampeón mundial Óscar Ruggeri compartió sus impresiones sobre las expectativas de la selección Colombia en entrevista con la periodista Marina Granziera del Gol Caracol, el 19 de marzo de 2026.

El exdefensor argentino considera que la selección Colombia tiene posibilidades de destacar en la próxima Copa del Mundo. El exdefensor argentino, con experiencia en dos finales, sostiene que el equipo cafetero puede clasificarse y competir en igualdad de condiciones frente a grandes rivales, siempre que mantenga su juego y confianza.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde el concepto de Óscar Ruggeri, ve con grandes opciones a la selección Colombia de hacer un gran papel en el Mundial de 2026-crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Al ser consultado sobre el presente de la selección Colombia, Ruggeri reiteró su optimismo de cara a lo que será su participación en el Mundial de 2026, grupo que compartirá junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador de una de las llaves para el repechaje intercontinental.

“Le tengo fe. Me gusta Colombia, realmente lo han hecho muy bien. Creo que también se va a clasificar, es uno de los equipos que estará en el Mundial”.

Al hablar sobre el director técnico Néstor Lorenzo, el exdefensor de River Plate valoró su relación personal y su aporte a la “Tricolor en el proceso que lleva con el cuadro ”Cafetero":

“Me tocó jugar con él. Ahora, con la selección Colombia. la está haciendo jugar bien, es táctico, tiene un buen sistema. Me gusta y ojalá que a Lorenzo le vaya bien”.

Subrayó que la propuesta de Lorenzo dota al plantel nacional de identidad y fortaleza, elementos que considera esenciales para competir contra selecciones internacionales de primer nivel.

El concepto de Ruggeri sobre los amistosos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

El 23 de marzo de 2018, Colombia derrotó por 3-2 a Francia en París-crédito EFE

Consultado sobre la relevancia de enfrentar equipos de alto nivel en partidos previos, y ante la mención de los amistosos de Colombia ante Francia y Croacia, Ruggeri explicó que serán partidos de alta exigencia ya que son equipos que están llamados a ganar el Mundial:

“Me estás nombrando equipos que pueden estar a la altura de Argentina, ser candidatos. Si al principio se pudieran evitar para que el equipo gane confianza y agarre ritmo, sería ideal. Pero, si hay que enfrentarlos, hay que hacerlo y clasificar”.

El excampeón mundial en México 1986 recalcó que la confianza y la adaptación en el torneo son esenciales para superar los duelos de eliminación directa, donde un error puede dejar fuera a cualquier equipo.

“El Mundial es la verdadera fiesta del fútbol. Cuando se aproximan estas fechas, quienes la hemos jugado sentimos ansiedad y esperamos el día del comienzo”.

Expectativas y recomendaciones para la selección Colombia

La selección Colombia jugará por séptima vez en su historia en Copas del Mundo, esperando superar su actuación de Brasil 2014, dónde llegó a los cuartos de final del certamen-crédito Mariana Greif/REUTERS

Sobre el ambiente interno que debe manejar la “Tricolor” de cara a su debut ante Uzbekistán, Ruggeri remarcó que hay tranquilidad y armonía en el grupo, situación favorable para tener una buena campaña en el certamen orbital:

“No escuché nunca problemas importantes. Eso significa que el grupo lo maneja muy bien, que hay buena sintonía entre los jugadores y el cuerpo técnico, Lorenzo les ha dado tranquilidad”.

Además, sugirió que mantener un grupo unido y continuar con la misma línea de trabajo serán factores importantes para que la selección Colombia alcance sus metas en el torneo. Con el inicio del Mundial a solo ochenta y cinco días, Ruggeri transmitió un mensaje basado en la calma y la perseverancia: la estabilidad y el ambiente positivo serán los pilares para un desempeño destacado, según expresó en su diálogo con Marina Granziera del Gol Caracol.

Los grandes ausentes de la convocatoria de la selección Colombia en la fecha FIFA

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La exclusión del defensor Carlos Cuesta constituye uno de los aspectos más llamativos de la lista. Cuesta fue titular en la final continental de 2024 y había sido considerado también en la convocatoria de noviembre de 2025 frente a Nueva Zelanda y Australia.

Otra ausencia notable es la del arquero Kevin Mier, marginado tras recuperarse recientemente de una fractura de tibia en la pierna derecha. Mier no logró desplazar de la preferencia al trío integrado por Camilo Vargas, Álvaro Montero y David Ospina, porteros que han acumulado experiencia y confianza en el proceso de Lorenzo. En la defensa, Álvaro Angulo perdió el puesto en la lateral izquierda frente a Déiver Machado, jugador del Nantes de Francia.

En el mediocampo, la competencia dejó fuera a Juan Camilo Portilla, cuyo reemplazo es Jaminton Campaz según el corte definitivo que experimentó la plantilla. Portilla y Ángulo representan dos de los tres casos de cambio respecto a la convocatoria anterior, siendo el tercero la preferencia por Machado en la defensa.

El técnico también ha reafirmado la presencia de Kevin Castaño en el mediocentro, pese a que el futbolista no atraviesa el mejor momento físico, debido a que encarna el perfil táctico requerido por el cuerpo técnico.

El ataque también cuenta con bajas significativas. Yaser Asprilla, con poca continuidad en el fútbol europeo, además de los extremos Marino Hinestroza y Kevin Serna, quedaron fuera al no convencer al entrenador en sus recientes oportunidades.

Otro nombre que generó debate es Juan Camilo Hernández, pese a que su actualidad internacional es positiva. Tanto Hernández como Jhon Jáder Durán fueron relegados por la consolidación de Rafael Santos Borré como pieza central en el ataque, decisión fundamentada en su aporte estratégico, incluso en periodos de bajo rendimiento.