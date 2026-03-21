Siguen las reacciones de famosas ante investigaciones en Caracol Televisión por acoso sexual: Mónica Rodríguez le habló a ministro del Trabajo

Las voces de periodistas y autoridades aumentan presión sobre Caracol Televisión tras denuncias - crédito Infobae Colombia - @paolagarciaolaya y @monyrodriguezoficial/IG

El escándalo por las denuncias de presunto acoso sexual en Caracol Televisión sigue generando reacciones en distintos sectores del país.

Luego de que el canal confirmara públicamente la activación de sus protocolos internos para investigar los señalamientos contra dos de sus periodistas y presentadores, varias figuras reconocidas del periodismo y la vida pública han decidido pronunciarse, reavivando un debate sobre las condiciones laborales dentro de los medios de comunicación.

El pronunciamiento oficial de la compañía, divulgado el 20 de marzo de 2026, marcó un punto de quiebre, ya que el canal aseguró que actuaría conforme a la ley, garantizando el debido proceso, la confidencialidad y la protección de las posibles víctimas. Sin embargo, más allá de la respuesta institucional, lo que ha tomado fuerza en las últimas horas son los testimonios y reacciones de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares.

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Entre las voces que se han hecho escuchar está la de la periodista Mónica Rodríguez, que trabajó durante varios años en el canal y que no dudó en referirse al tema a través de sus redes sociales, primero apoyó la versión de sus colegas que indicaron que tuvieron temor de hablar cuando atravesaron por estos episodio debido a que temían el cierre de las puertas profesionalmente.

Mónica Rodríguez sacude a Caracol Televisión con su llamado a no silenciar las denuncias de acoso - crédito @monyrodriguezoficial/IG

Sin embargo, volvió a llamar la atención porque a través de su cuenta en X compartió un mensaje en el que dirigió una petición directa al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, el cual ya se había pronunciado sobre el caso y de manera contundente le pidió acciones concretas, con mayor alcance.

“Ministro Antonio Sanguino, ya que está tan involucrado y preocupado, ordene hacer una ronda por todos los canales y medios públicos y privados, SIN EXCEPCIÓN, para garantizar ambientes seguros y revisar protocolos (sic)”, publicó la periodista.

Pero su intervención no se detuvo ahí, ya que en un texto que publicó en la mañana del 21 de marzo, Rodríguez expresó su preocupación por la cantidad de relatos que comenzaron a llegarle de manera privada, evidenciando que el problema podría ser más profundo de lo que se pensaba.

“La cantidad de historias que me llegan por privado. Los nombres de esos personajes que, en medios, han hecho lo que han querido. Tanto dolor guardado y solo se lo cuentan a alguien que sí les puede creer, aun después de tantos años. Yo les creo”, escribió, dejando en evidencia el impacto emocional que han tenido estas denuncias en muchas mujeres del gremio.

Mónica Rodríguez sorprendió con sus declaraciones, exigiendo acciones reales a las autoridades y alentando a más mujeres del gremio a contar sus historias sin temor - crédito @MONYRODRIGUEZOF/X

Las palabras de Rodríguez se suman a las de otras figuras que también han decidido romper el silencio, como la candidata presidencial Sondra Macollins que decidió reaccionar y exigir justicia, mientras que la periodista deportiva Paola García compartió un testimonio que evidenció el impacto de estas situaciones en su carrera profesional.

“Basta de normalizar lo inaceptable. El acoso destruye vidas y ninguna mujer debería ‘aguantar’ para poder trabajar o vivir tranquila. Denunciar es el primer paso para tumbar a los que se creen intocables. ¡JUSTICIA YA! (sic)“, expresó Macollins.

“Un jefe acabó con mi carrera, por más de 20 años en TV y 14 como periodista deportiva, luchando un lugar en un medio machista.. Me quedé callada por miedo a que se me cerraran puertas.. Me alegra que otras tengan los pantalones que me faltaron. Ni una más en la TV”, expresó Paola García, en un mensaje que rápidamente generó eco en redes sociales.

Por su parte, desde el Gobierno nacional también hubo una respuesta contundente, la misma a la que se refirió Mónica Rodríguez, pues el ministro de Trabajo Antonio Sanguino recordó que las empresas no pueden limitarse únicamente a sus procesos internos cuando enfrentan este tipo de denuncias, haciendo énfasis en las obligaciones internacionales del país.

Paola García y su emotivo testimonio con el que expuso el machismo que vivió en la televisión colombiana - crédito @paogarciaolaya/X

“Como Ministro del Trabajo, estoy en la obligación de recordarle a Caracol Televisión que los procesos internos de ninguna manera eximen a la empresa de responder bajo el Convenio 190 de la OIT, ratificado por Colombia, que garantiza un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”, afirmó el funcionario.

Además, confirmó la activación de mecanismos de control desde su cartera: “Por lo tanto, he ordenado que desde el Ministerio del Trabajo se activen las labores de inspección, vigilancia y control para conocer las condiciones de las y los trabajadores ante estas denuncias, garantizar verdad, protección a las víctimas y sanciones si hay lugar”.