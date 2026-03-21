Carlos Antonio Vélez reaccionó a la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA: “Sacan la piedra”

Vélez criticó el llamado de jugadores como David Ospina y James Rodríguez a la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia-crédito Jesús Aviles/ Infobae

La selección Colombia calienta motores a 82 días del comienzo del Mundial de 2026, y se enfoca en lo que serán sus primeros partidos de la fecha FIFA ante Croacia y Francia.

El 19 de marzo de 2026, Néstor Lorenzo dio a conocer la convocatoria de 26 jugadores que estarán para estos partidos que se jugarán entre el 26 y 31 de marzo en territorio estadounidense.

Y como es habitual, Carlos Antonio Vélez reaccionó al llamado de algunos futbolistas como James Rodríguez, David Ospina, históricos de la Tricolor.

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Carlos Antonio Vélez volvió a mostrarse crítico por el llamado de James Rodríguez a los partidos de la doble fecha FIFA ante Croacia y Francia -crédito Jesús Aviles/Infobae

El 20 de marzo de 2026, en su columna de Palabras mayores de Win Sports, Vélez volvió a referirse a la convocatoria como “El club de amigos”, haciendo alusión al grupo de futbolistas fijos que en cada convocatoria lleva Néstor Lorenzo a la selección.

“Aquí está el club de amigos. Solamente le faltó Yerry Mina, pero están casi todos los del club de amigos. Está su guardia pretoriana, la que lo sostiene, la que lo lleva en andas, como las imágenes en las procesiones de Semana Santa”.

En sus declaraciones, Vélez lamentó que se pierda el sentido deportivo al dejar de lado la meritocracia y no respetar el buen momento de otros futbolistas para la “Tricolor”, haciendo mención al llamado de Rafael Santos Borré (delantero del Inter de Porto Alegre) y de David Ospina (portero de Atlético Nacional.

“Deja de lado la meritocracia, no respeta el buen momento de un montón de jugadores. Y llama a algunos que en definitiva, sacan la piedra. Y para no irme muy lejos, están en la lista Borré (Rafael Santos). Todos sabemos cuál es el tema Borré. David Ospina, al que le agradecemos mucho los servicios prestados, fue una estrella. Seguramente es un ídolo para muchos, pero tiene un ciclo cumplido. Hay cinco arqueros mejores que él. Kevin Castaño, que no juega. No juega. Y Santiago Arias. Santiago Arias. Bueno. Seguramente ustedes coinciden conmigo en algunos, de pronto en otros no, no hay problema".

Vélez y su crítica al llamado de James Rodríguez a la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez volvió a criticar la presencia de James Rodríguez en la convocatoria de la selección Colombia-crédito Anne/Marie Sorvin-Imagn Images

Carlos Antonio Vélez se refirió de manera directa al nuevo llamado de James Rodríguez a la selección colombiana. El comentarista cuestionó la presencia del jugador en la Tricolor y puso en duda los argumentos que justifican su convocatoria, aludiendo a la falta de resultados concretos durante el tiempo en que el volante del Minnesota United ha sido parte del equipo nacional.

“Y el tema James ya lo tengo superado. Igual que juegue, no juegue, se levante tarde, haga pretemporada, duerma, se disculpe con el clima, con la lluvia, con la cancha, con la comida, con la mano, igual lo va a llamar. O sea que con eso o en eso no me voy a desgastar. Obviamente que si se tuviera que echar mano de la meritocracia, él no tendría por qué estar. Y a mí me salen con el cuento de que: «no, es que cuando él llega a la selección se transforma». ¿Ah, sí? ¿Y cuántos títulos hemos ganado con su transformación? ¿Cuántos? Ojalá ganemos uno antes de que se vaya, como para justificar la cosa, ¿verdad?“.

La convocatoria de la selección Colombia para los partidos ante Croacia y Francia

Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de jugadores que estarán en los primeros partidos amistosos camino al Mundial de 2026-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)

Camilo Vargas – Atlas (México)

Carlos Gómez – Vasco da Gama (Brasil)

Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)

David Ospina – Atlético Nacional

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía)

Déiver Machado – FC Nantes (Francia)

Gustavo Puerta – Racing de Santander (España)

James Rodríguez – Minnesota United F. C. (Estados Unidos)

Jaminton Campaz – C.A. Rosario Central (Argentina)

Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)

Jhon Arias – S.E. Palmeiras (Brasil)

Jhon Córdoba – F. C. Krasnodar (Rusia)

Jhon Lucumí – Bologna F. C. (Italia)

Johan Carbonero – Internacional S.C.(Brasil)

Johan Mojica – R. C. D. Mallorca (España)

Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)

Juan David Cabal – Juventus (Italia)

Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)

Kevin Castaño – River Plate (Argentina)

Luis Diaz – Bayern Múnich (Alemania)

Luis Suárez – Sporting Club (Portugal)

Rafael Santos Borré – Internacional S.C.(Brasil)

Richard Ríos – S.L. Benfica (Portugal)

Santiago Arias – C.A. Independiente (Argentina)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F. C. (Inglaterra)