Joven denunció que intentaron secuestrar a su hermana a la salida de Theatron: "Una patrullera fue la que nos ayudó"

Los afectados reportaron lesiones severas durante el intento de llevarse a una joven en un vehículo, además de señalar que la reacción de los agentes fue tardía - crédito @fabianherreraromero/IG

Un aparente intento de secuestro en las inmediaciones de la discoteca Theatron quedó al descubierto la madrugada del 21 de marzo de 2026, según el testimonio publicado en redes sociales por Fabián Herrera Romero.

De acuerdo con el joven, su hermana fue abordada y atacada al salir del lugar en la localidad de Chapinero, lo que derivó en lesiones graves y una intervención policial cuestionada por el propio denunciante.

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El episodio se produjo cuando Herrera Romero relató que, tras abandonar la discoteca ubicada en la calle 58 con carrera 13 junto a su hermana Valeria, ambos se dirigían a un local de comidas rápidas en el Parque de Lourdes.

El joven denunció que los agresores intentaron agredirlo con arma blanca y fallaron - crédito @fabianherreraromero/IG

Fue entonces cuando, según el video divulgado, “tres tipos y una mujer” intentaron introducir a su hermana en un automóvil estacionado. El joven se interpuso y en ese instante, una de las atacantes lo agredió con un arma blanca, causándole una herida en la frente cuando aparentemente buscaba el cuello.

Fabián afirmó al grabar el video que perdió movilidad en tres dedos de su mano derecha al intentar defenderse del arma y que ambos hermanos quedaron cubiertos de sangre tras el altercado. “Yo no entiendo cómo yo me puedo hacer todo esto con una botella. No puedo mover tres dedos de mi mano derecha. Mi hermanita está en shock”, dijo en la grabación.

El testimonio también describe la reacción inicial de las autoridades presentes en el lugar y el desarrollo posterior. Según Herrera Romero, una patrullera que circulaba en bicicleta fue la primera en ayudarlos, mientras que otros policías en la escena dudaron de la veracidad de lo ocurrido.

El joven había compartido una foto con su hermana y dijo haber sido víctima de amenazas en el pasado - crédito @fabianherreraromero/IG

La madre y los abogados de los hermanos llegaron poco después. “La policía no quería ayudarnos, no nos creía nada. Cuando se dieron cuenta que nosotros llamamos a nuestros abogados, a nuestros papás, que todo se tornó serio, fue que nos empezaron a prestar atención. Capturaron a estas personas”, explicó.

Herrera Romero detalló que los agresores intentaron invertir los hechos una vez detenidos. “Empezaron a decir que yo me había cortado con una botella, que nosotros éramos los que los estábamos atacando. O sea, una cosa que ustedes no se pueden imaginar [...] En el momento en que los policías llegaron al sitio, estaban las personas que estaban intentando meter a mi hermana dentro de ese carro y de un momento a otro quedaron… O sea, ellos eran las víctimas”.

Según el video publicado, los hermanos señalaron que, tras el ataque, acudieron al CAI del Parque de los Hippies y recibieron recomendaciones para formalizar la denuncia ante la Fiscalía en Paloquemao. Herrera Romero expresó preocupación por la posibilidad de que “si en doce horas no procede nada, a estas personas las van a dejar en libertad”.

Así habría quedado la ropa de Fabián con los ataques de los agresores que intentaron secuestrar a su hermana - crédito @fabianherreraromero/IG

Fabián Herrera Romero, hermano de la joven presuntamente atacada, expuso en sus redes sociales que tres hombres y una mujer intentaron secuestrar a su hermana a la salida de Theatron. Tras la denuncia pública, la policía inicialmente dudó de su relato y solo intervino cuando la familia solicitó la presencia de abogados.

En la grabación, Herrera Romero aportó detalles sobre su estado físico tras el ataque: “Estoy completamente lleno de sangre, o sea, impresionante. Mi hermana está llena de sangre. Las personas que estaban con nosotros, que nos ayudaron, están... muestra tus manos. Llenas de sangre totalmente”.

También indicó que su familia había sido objeto de amenazas previas, pero no esperaba verse envuelta en un hecho de estas características. “Mi familia tiene unas amenazas, pero la verdad, nosotros creíamos que éramos ajenos a estos temas que no tienen nada que ver con nosotros”, afirmó.

El joven indicó en sus redes sociales que ellos dos serían los implicados en el intento de secuestro de su hermana Valeria - crédito @fabianherreraromero/IG

El joven concluyó planteando incertidumbre sobre el actuar de los agresores y el desarrollo del caso ante las autoridades.

“Esperamos que este caso no se quede así, se esclarezca. O sea, que en realidad, qué es lo que quería esta gente, por qué quería secuestrar a mi hermana”. Los hechos continúan bajo investigación y los hermanos se preparan para formalizar la denuncia ante la justicia.