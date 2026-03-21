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Faustino Asprilla denunció conflictos personales en el vestuario de Atlético Nacional: “Hay futbolistas insoportables”

El exdelantero señaló divisiones dentro del grupo y cuestionó la falta de liderazgo, remarcando que Diego Arias ya conocía los graves problemas de convivencia en la plantilla

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Asprilla reveló momentos incómodos en
Asprilla reveló momentos incómodos en el camerino de Atlético Nacional-crédito Scott Heppell/REUTERS

El exfutbolista Faustino Asprilla denunció la presencia de graves conflictos internos en Atlético Nacional tras dos derrotas consecutivas ante Millonarios, la última por 3-0 en el estadio El Campín por la Liga Betplay 2026-I, provocando el malestar en la hinchada Verdolaga.

Asprilla afirmó que los problemas de vestuario ya eran conocidos por el director técnico Diego Arias y que la falta de carácter de algunos jugadores influyó directamente en la reciente crisis del plantel, según reportó en el programa Espn F360 Colombia, el 18 de marzo de 2026.

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El exjugador de Atlético Nacional habló sobre una mala relación en el cuadro Verdolaga-crédito @ESPNColombia/X

Tras la goleada sufrida por Nacional ante Millonarios, el 17 de marzo de 2026, Asprilla cuestionó la actitud de los futbolistas, señalando como ejemplo a Andrés Román y criticando su pasividad en una jugada decisiva en defensa.

“Menciono a Román pero son todos. En el 3-0, yo en la cancha, nos salimos a trompadas. Cómo es posible que el tipo de Millonarios se cae, se levanta, se acomoda... y Román roncando. Yo voy y lo remato, no lo dejo parar, le caigo con todo”.

El señalamiento de Asprilla se concentró en la gestión del vestuario. Según el exdelantero, Arias tenía conocimiento previo de las divisiones internas:

“Diego Arias sabe los problemas de Nacional, hay futbolistas ahí que son insoportables, que manejan el grupo, que se ponen solos, y él lo sabe, ya me contaron”.

Además, criticó la oportunidad perdida del entrenador para renovar la plantilla: “él tuvo la posibilidad de decirles vengan muchachos, como ustedes son insoportables y corren menos que los demás, háganse a un lado que me la juego con otros”.

Esta situación no solo ha avivado el descontento de la hinchada, generó cuestionamientos al plantel sin liderazgo claro, evidenciado en la expulsión de referentes como William Tesillo y Jorman Campuzano durante el último encuentro. Asprilla profundizó en la comodidad y falta de competitividad de los jugadores:

“Estos manes están en un confort. Uno viviendo en Medellín, no me importa el sueldo, que ganen lo que les dé la gana... pero les pagan, está lleno de mujeres, se creen los más bonitos, la camiseta de Nacional…”.

La crisis en Atlético Nacional tras la doble derrota ante Millonarios expuso tensiones dentro del vestuario que, según la lectura de Faustino Asprilla, comprometen la estabilidad y el rendimiento del equipo. El exjugador remarcó que la construcción de un grupo competitivo depende del compromiso y la actitud, más allá del salario o el renombre:

“Las mejores nóminas ganan, no son las que más cobran”, concluyó.

Estas son las sanciones a William Tesillo y Jorman Campuzano

Leonardo Castro fue el protagonista
Leonardo Castro fue el protagonista de Millonarios tras el tercer gol que anotó para los azules, mientras que William Tesillo recibió la tarjeta roja en Atlético Nacional-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 20 de marzo de 2026, Dimayor anunció las sanciones derivadas del partido entre Atlético Nacional y Millonarios, correspondiente a la fecha 12 de la liga colombiana, tras las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano.

La confirmación oficial, recogida en el boletín disciplinario, detalla que Tesillo deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Al mismo tiempo, Campuzano recibió dos fechas de sanción debido a “conducta violenta”, después de que propinó un cabezazo al delantero Leonardo Contreras, acción por la que fue expulsado directamente, según el reporte de la Dimayor.

Durante el encuentro, Atlético Nacional sufrió una derrota 3-0 ante Millonarios y jugó con inferioridad numérica tras las expulsiones. El club continúa liderando la clasificación del torneo, de acuerdo al balance publicado por Dimayor.

El partido marcado por los goles de Rodrigo Contreras, Mateo García y Leonardo Castro. Los visitantes sufrieron dos expulsiones y desperdiciaron un penal, quedando sin reacción ante el ataque local.

El tercer gol de Leonardo Castro llegó en los minutos finales, cuando definió desde el borde del área y el portero Harlen Castillo no logró desviar el disparo.

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