Colombia

Creadora de contenido comparó las fiestas argentinas con las colombianas: “Acá se baila, se deja todo”

Entre elogios al maquillaje impecable y el baile desatado en discotecas, la joven pidió que le dieran algunas recomendaciones para lograr pasar desapercibida

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La influencer relató los contrastes más llamativos que detectó entre argentinas y colombianas durante su visita - crédito anicobreros / TikTok

Una popular creadora de contenido argentina, conocida en la red social como Anabelita, relató su shock cultural al interactuar con mujeres colombianas, centrándose en tres aspectos fundamentales: la estética personal cotidiana, la moda y la forma de desenvolverse en la pista de baile.

El relato se viralizó en redes sociales por su comparación entre los hábitos femeninos en Argentina y Colombia, pues desde que se encuentra en el territorio cafetero ha descubierto las notables diferencias.

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Una de las situaciones de mayor impacto para la joven está relacionada con la cultura nocturna y el baile. La creadora describió como “el mayor choque cultural” el descubrimiento de la práctica del perreo en discotecas colombianas, contrastando con la propuesta argentina de salidas sin los característicos bailes pegados.

“En Colombia, el foco está en bailar cuando uno sale... En Argentina es común que los chicos no bailen; se quedan con el vaso en la mano, y el baile es más estático”. Su reacción de sorpresa ante el reguetón bailado “como en los videoclips” demuestra que el contacto físico no es tan común en su país.

Las noches de perreo colombianas sorprendieron a la creadora de contenido - crédito anicobreros / TikTok

Además de los bailes cercanos, la joven relató que, en Colombia, los shots reemplazan el popular uso del vaso sostenido que es reconocido como un emblema argentino en las fiestas.

“Imagínense cuando yo fui a una disco y de repente vi que había un chico atrás de una chica bailando como bailan en los videoclips. Fue como: ¿qué? Consíganle una habitación a esos chicos, por favor. Quedé anonadada. Yo no podía creer que eso esté sucediendo a vistas de todo el mundo. Porque claro, o sea, era como para mí superexplícito, pero en realidad es la forma en la que se baila y la forma en la que se baila el reguetón. Solo que en Colombia la gente baila como debería bailar el reguetón”, aseguró.

Entre los comentarios de los usuarios de TikTok se encuentran algunos como: “Soy colombiana viviendo en Argentina y si, tristisimo como rumbean”, “Aquí uno puede perrear intensamente 30 minutos con alguien a quien no le preguntas ni el nombre (básicamente porque solo te interesa perrear)” y “Lo mejor es perrear con alguien que no conoces... y a uno no le importa por qué solo está bailando”.

La influencer destacó que en
La influencer destacó que en Colombia no es necesario conocer a la pareja para dejarlo todo en la pista - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La joven se desató en elogios para las colombianas

Respecto al maquillaje, la narradora aseguró cómo en Colombia las mujeres rompen con lo que identificó como la norma argentina. Según su relato, “Vas por la calle y ves una colombiana full makeup, pero parece estética clean girl, no es maquillaje exagerado, es algo sutil y hermoso”.

La creadora de contenido resaltó la naturalidad y destreza en la técnica del maquillaje colombiano, lo que consideró un diferencial frente a la tendencia minimalista en Buenos Aires.

La comparación se extendió al vestuario y en ese momento, la creadora de contenido relató que recibió como obsequio un bolso decorado con flecos y flores como ejemplo de la estética del país, que contrastó con lo que definió como predilección por el blanco, negro y gris de la escena urbana argentina.

Ropa con mucho brillo, mucha cosa. Nosotras tenemos esa onda minimalista, blanco y negro. Acá es maximalismo, caribeño, vestidos, volados, flores”, explicó en detalle.

Ante estas diferencias, recibió comentarios como: “Y no nos da pena decirle a una chica que se ve divina”, “Súmele la habilidad de estar regias a 40 grados” y “Te amamos Att: las colombianas, esto me hizo el día”.

Las técnicas de maquillaje colombiano
Las técnicas de maquillaje colombiano también se robaron la atención - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En cuanto al vocabulario colombiano, aseguró que es bastante afectivo y cariñoso, especialmente por el uso de palabras como: bebé. “Es como: sos muy dulce. Nosotras allá tenemos un poco esto de decir ‘amiga acá, amiga esto, amiga aquello’, que bueno, sí, pero acá no, no te usan el amiga, te usan el bebé. Y, y con ese tono así tan hermoso”.

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