Yina Calderón defendió a Epa Colombia ante nueva polémica penitenciaria: “Tanto político corrupto suelto”

Yina Calderón salió en defensa de Epa Colombia y rechazó las acusaciones sobre su estancia en prisión - crédito @yinacalderonoficial/Instagram - Inpec

Epa Colombia, influenciadora y empresaria, enfrenta una nueva investigación por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) debido a un informe reservado sobre su conducta en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde permanece desde 2025.

De acuerdo con el informe al que accedió Noticias RCN, el documento evidencia presuntos privilegios y excesos incompatibles con el régimen carcelario habitual.

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Entre los hechos documentados, figuran la incautación de al menos cinco teléfonos celulares, artículos prohibidos en ese entorno, y el ingreso de un automóvil Mini Cooper color morado, que la reclusa habría presentado como obsequio para su pareja.

El informe elaborado por el Inpec detalló también situaciones de conflicto con otras internas y amenazas dirigidas a funcionarios tras operativos de control.

Yina Calderón rechazó las versiones que involucran a Epa Colombia en presuntas irregularidades dentro de la Escuela de Carabineros de Bogotá - crédito @yinacalderontv/Instagram

La reacción institucional ha sido la apertura de una investigación formal sobre el caso y la evaluación de un posible traslado de la reclusa nuevamente a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La noticia provocó una oleada de comentarios en medios y redes sociales, donde se debate la existencia de tratos diferenciados y los límites de la autoridad penitenciaria frente a figuras públicas.

La indignación creció tras conocerse que la empresaria habría recibido visitas y trato preferencial en comparación con otras personas privadas de la libertad.

En este contexto, la voz de la DJ y empresaria Yina Calderón adquirió relevancia tras expresar su respaldo a Epa Colombia, con la que mantiene una amistad desde hace años. Calderón manifestó su rechazo a las acusaciones y cuestionó la veracidad de los hechos reportados.

“No sé si me da rabia o tristeza, quien puede ser tan malo para estar detrás de todo esto”, declaró la DJ en una historia de su cuenta de Instagram. Subrayó que el caso representa un intento por desprestigiar a una mujer que, en su opinión, ya ha pagado por sus errores judiciales.

Yina Calderón defendió a Epa Colombia y denunció intento de desprestigio en su contra - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Tanto criminal, tanto bandido, tanto político corrupto suelto y ahí sí no dicen nada. Nosotros que la queremos no la hemos podido visitar. Ella es una mujer emprendedora, buena madre, buena hija”, añadió Calderón, que también denunció la falta de acceso a visitas para allegados y amigos cercanos.

La empresaria solicitó la intervención del presidente Gustavo Petro para que revise el caso y garantice un trato justo. “Libertad para @epa_colombia, necesitamos ayuda @gustavopetrourrego”, señaló.

Calderón concluyó que las acusaciones contra Epa Colombia carecen de fundamento, y señaló la existencia de intereses ocultos detrás de la difusión de información negativa. “Eso es totalmente falso”, afirmó la influenciadora.

Yina Calderón dinamizó el rating de ‘La Casa de los Famosos’ con sus opiniones directas

La controversia en la televisión en Estados Unidos se intensificó tras la aparición de Yina Calderón como figura recurrente en el programa de telerrealidad La Casa de los Famosos de Telemundo.

La DJ y empresaria se ha vuelto el centro de debates en redes sociales debido a sus comentarios directos y su capacidad para polarizar opiniones.

El programa, transmitido en horario estelar, experimentó un incremento en su audiencia desde que Calderón empezó a emitir críticas como panelista sobre el comportamiento de los concursantes, lo que ha generado diversas reacciones entre los televidentes y la prensa especializada.

Yina Calderón es panelista de la nueva temporada del reality de Telemundo 'La casa de los Famosos' - crédito @yinacalderonoficial/IG

Desde su llegada al formato, Yina Calderón se dedicó a analizar públicamente el desempeño de los habitantes del reality, señalando tanto debilidades como virtudes de los participantes.

La presencia de la DJ ha provocado discusiones con otros influenciadores y ha alimentado el debate digital, en el que miles de usuarios replican sus opiniones, memes y fragmentos de sus intervenciones.

Calderón ha calificado a varios concursantes como “muebles”, término que alude a quienes pasan desapercibidos en la competencia, mientras resalta a quienes, en su opinión, tienen auténtico potencial para ganar.

El fenómeno mediático que rodea a La Casa de los Famosos se explica en parte por la capacidad de Calderón para captar la atención del público con su estilo sin filtros.