Denuncian en redes sociales que sede del Pacto Histórico habría sido atacada a bala por delincuentes en Flandes, Tolima

A través de redes sociales se conoció la denuncia sobre el ataque del que fueron víctimas - crédito @EcosdelCombeima/X

Un video publicado en redes sociales a través de medios locales del departamento del Tolima, muestra el atentado del que fue víctima la sede del Pacto Histórico en el municipio de Flandes, contiguo a Girardot.

En las imágenes se logra apreciar cómo a la facha impactan cuatro detonaciones de bala, afectando solamente esta parte de las instalaciones de los seguidores del partido de gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Mire, vea, este entró de pa’ allá. Dos, tres y cuatro tiros, vea. Cuatro tiros le pegaron a la casa, vea. Vea, uno, todos de para allá. Mira, los cogieron en sesgo, no lo cogieron de frente sino en sesgo. Vea, le pegaron cuatro tiros, vea. Cuatro tiros le pegaron a la casa, vea. Ahí están marcaítos los tiros, vea. Uno, vea, dos, tres y cuatro tiros", dice reiteradamente la persona encargada de la denuncia.

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El Pacto Histórico presentó su lista al Senado, con un enfoque en la equidad de género y la diversidad - crédito @QuenaRibadeneir/X

Hasta el miomento se desconoce si las víctimas habrían instaurado la queja ante las autoridades para esclarecer los hechos y las motivaciones para haber hecho este tipo de ataque en contra de las instalaciones del Pacto Histórico en el Tolima.

Seguidores del partido, en diferentes publciaciones, indican que se trataría de personas que no están de acuerdo con las políticas que han implementado como los constantes intentos de reformas estrcuturales como la salud, laboral y la pensional.