Vocero de Cambio Radical habló del estado de salud de Germán Vargas Lleras, el gran ausente del partido de oposición: “Nuestro líder”

Germán Vargas Lleras, que fue exvicepresidente de Colombia, ejerce como líder de Cambio Radical y opositor al Gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

La salud de Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, ha estado presente en la agenda electoral del país, que viene de elegir a su nuevo Congreso y ya vive la campaña rumbo a la Presidencia de la República, cuya primera vuelta será el 31 de mayo. El exvicepresidente de la República, que ha estado alejado de la plaza pública, fue recordado el miércoles 18 de marzo, durante la reunión de la bancada de su partido.

Aunque la condición médica del líder opositor permanece en absoluta reserva, el país observa con atención su posible retorno a la vida pública. Así lo dejó entrever uno de los voceros de la colectividad, el senador Carlos Fernando Motoa, que expresó su satisfacción por lo que sería una mejoría en la condición del político bogotano, pese a que no se conocieron mayores detalles de su situación, que lo marginó de la contienda.

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El 11 de noviembre de 2025 fue la última vez que se vio en un evento de Cambio Radical al exvicepresidente Germán Vargas Lleras - crédito @PCambioRadical/X

“Nuestro líder, Germán Vargas, se encuentra en recuperación. Ese es un tema que el país y que los medios de comunicación han venido preguntando”, declaró el senador vallecaucano, que hizo reseña de cómo Enrique Vargas, hermano del exvicepresidente, les habría comunicado su condición, lo que llenó de tranquilidad no solo a la familia y a los allegados del líder de centro-derecha, sino además a sus fieles copartidarios.

Es válido reseñar que la atención mediática en torno a Vargas Lleras aumentó luego de que el expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en X el 11 de marzo, donde expresó su preocupación por “complicaciones en el tratamiento contra el cáncer” que enfrenta el dirigente. La publicación de Uribe coincidió con un clima de incertidumbre, alimentado por la ausencia pública de Vargas Lleras y la ausencia de partes médicos oficiales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez encendió las alertas sobre el estado de salud de Germán Vargas Lleras, en medio del tratamiento de un cáncer - crédito @AlvaroUribeVel/X

En los últimos dos años, el también exministro de Vivienda y exsenador se sometió a un tratamiento en Estados Unidos por un meningioma cerebral, fue intervenido quirúrgicamente y permaneció alejado de la actividad política de alto perfil. Su reaparición en Bogotá hacia finales de 2025, al mostrar signos de mejoría física, reactivó las expectativas sobre su futuro, aunque su entorno mantuvo la cautela sobre este caso.

Motoa, en declaraciones a la prensa, fue prudente en no revelar mayores detalles. “Todos estamos muy complacidos con esa noticia de tener a Germán Vargas en recuperación de su estado de salud”, dijo el parlamentario. Y es que, según indicó el senador, la decisión de mantener la confidencialidad responde a la voluntad de la familia y a la sensibilidad del momento, por lo cual pidió respeto a esta determinación.

La ausencia de Germán Vargas Lleras en el periodo electoral

La presencia del exvicepresidente en la contienda presidencial de 2026 se ha visto limitada a mensajes de respaldo y a la utilización de piezas audiovisuales como la canción de El Guerrero, del artista Yuri Buenaventura, con el que buscaron reforzar la convocatoria a sus bases a días de la jornada del 8 de marzo. Así se buscó resaltar la trayectoria de resistencia del dirigente ante episodios críticos de su vida.

El video publicado por Cambio Radical presenta imágenes del exvicepresidente en su despacho, con una reflexión sobre su trayectoria - crédito @PCambioRadical/X

Entre ellos, el atentado con la “bomba libro” y el accidente de helicóptero en Samaniego (Nariño). El video reforzó la imagen de Vargas Lleras como un político resiliente, aunque el partido evitó vincularlo directamente con decisiones electorales mientras persista la incertidumbre sobre su salud; y de hecho solo apareció en una fotografía al final de la publicidad, lo que llegó a alimentar los rumores sobre una candidatura presidencial.

El secretismo alrededor de la condición médica del exvicepresidente también ha estado presente en los que fueron parte del círculo íntimo del líder. Luz María Zapata, exdirectora de Asocapitales y actual fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, evitó hacer mención directa de la situación de su expareja, aunque reconoció que lo lleva en sus “oraciones” y aboga por su recuperación, pues fue importante en su vida.

“Sé lo mismo que sabe todo el mundo. Yo lo único que digo es que él siempre ha estado en mis oraciones, fue el hombre más importante después de mi papá que ha estado en mi vida y solo deseo que, como ese gran batallador que es, también pueda salir de esta batalla que está librando”, indicó a Caracol Radio, frente a lo que acontecería con el veterano político, de cuna galanista y que hizo parte del partido Liberal.