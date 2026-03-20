Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

El ataque armado sucedió en la tarde del 20 de marzo de 2026 - crédito Ejército Nacional

Dos soldados del Ejército Nacional murieron luego de un ataque armado contra un vehículo militar en el casco urbano del municipio de Arauquita, Arauca, en la tarde del viernes 20 de marzo de 2026. El hecho ocurrió en cercanías del colegio Gabriel García Márquez.

De acuerdo con información preliminar, otros siete uniformados resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al hospital San Lorenzo de Arauquita para recibir atención médica.

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Hasta el momento, no se conoce la identidad de los soldados fallecidos ni el estado de salud de los heridos.

Fuentes de Infobae Colombia confirmaron que el hecho violento se reportó sobre la 1:40 p. m., mientras la tropa del Ejército Nacional realizaba un patrullaje en las inmediaciones del plantel educativo, ubicado en el barrio Obrero.

El ataque sucedió en el municipio de Arauquita, Arauca, cerca de la frontera con Venezuela - crédito captura de pantalla Google Maps

También informaron que, al parecer, el atentado fue perpetrado por hombres del Frente de Guerra Oriental (FGO) del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que abrieron fuego contra los soldados.

La institución educativa está localizada en el sur del casco urbano municipal, a pocos minutos del rio Cutufi, que es el que marca la frontera de Colombia con Venezuela, zona que cuenta con una robusta presencia del grupo armado.

Los golpes de las autoridades contra el ELN en Arauquita

Las acciones violentas contra las Fuerzas Militares por parte de las redes armadas comandadas por el ELN en la región corresponderían con las ofensivas de las tropas del Ejército Nacional y la frustración de planes de expansión de estas estructuras.

Tres semanas atrás, un grupo de hombres fue enviado a prisión bajo señalamientos de desplazar a una familia de su finca en el municipio araucano, con el propósito de convertir la propiedad en un centro de operaciones de la estructura, cuyo alcance ilegal tendría influencia en el resto de Arauca y en otras ciudades, incluida Bogotá.

Alias Monchi, cabecilla de una red de apoyo del ELN en Arauquita fue capturado en un mega operativo del Ejército - crédito Ejército Nacional

Esta operación fue realizada a mediados de febrero de 2026, por tropas de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en la que cayeron alias Monchi, segundo cabecilla de la Red de Apoyo al Terrorismo de la Comisión Camilo Cienfuegos, del ELN. Además, “Monchi” y alias Calilla, alias Perro y alias Zancudo, cooperadores de la red ilegal.

“El capturado sería el principal dinamizador y articulador financiero de esta estructura armada. Su rol consistía en administrar y movilizar recursos obtenidos mediante el desplazamiento forzado de campesinos y la apropiación de fincas productoras de plátano, cuyos productos eran comercializados a gran escala en bodegas ubicadas en Bogotá”, reportaron voceros oficiales del Ejército Nacional.

Además de estos señalamientos, “Monchi” sería el principal vinculado al despojo de fincas y el respectivo desplazamiento forzado.

Un vehículo blindado tipo TITÁN del Ejército Nacional fue atacado en el sector La Pesquera, Arauquita, durante una operación de control territorial contra el ELN - crédito suministrado a Infobae Colombia

En el balance de los operativos que dieron con el golpe a las estructuras del ELN en el municipio, voceros del Ejército advirtieron que iban a “mantener una ofensiva sostenida en Arauca; ningún grupo armado está por encima de la ley”, con el objetivo de proteger a la población, defender el territorio y “afetar de manera permanente a estas estructuras”.

La respuesta del grupo guerrillero tomó dos días. El 18 de febrero de 2026, portavoces militares confirmaron un ataque con explosivos contra un vehículo blindado del Ejército Nacional en el sector Puente Caranal, Arauquita.

El ataque resultó en un suboficial herido. El hecho se produjo mientras tropas de la Décima Octava Brigada, adscrita a la Octava División del Ejército, realizaban un movimiento táctico a bordo de un vehículo tipo Titán.