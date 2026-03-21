Cae presunto cerebro financiero del Clan del Golfo: enviaba cocaína a Europa y habría lavado $178.000 millones

La fiscalía judicializa a presunto cabecilla de red de lavado de activos del Clan del Golfo - crédito Fiscalía

En medio de las acciones contra las finanzas del crimen organizado en Colombia, la Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de uno de los presuntos articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo.

Se trata de Pablo Felipe Prada Moriones, conocido con los alias de Black Jack o La Firma, el cual ahora enfrenta una medida de aseguramiento en centro carcelario.

La investigación, liderada por la delegada para las Finanzas Criminales junto con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, permitió establecer que el señalado habría desempeñado un rol clave dentro de una estructura criminal dedicada tanto al tráfico internacional de estupefacientes como al ocultamiento de recursos ilícitos.

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Según las autoridades, entre 2020 y 2025 Prada Moriones habría coordinado el blanqueo de más de $178.000 millones de pesos, dinero que presuntamente provenía del envío de toneladas de cocaína hacia Europa.

La fiscalía judicializa a presunto cabecilla de red de lavado de activos del Clan del Golfo - crédito Fiscalía

Para lograrlo, la red habría implementado múltiples estrategias financieras, entre ellas inversiones en sectores como el inmobiliario y el tecnológico, con el objetivo de dar apariencia de legalidad a los recursos.

“Por consiguiente, para las fechas de las adquisiciones presentó un incremento patrimonial no justificado, toda vez que no contaba con la liquidez suficiente que soporte dichos montos transferidos, por lo cual se considera que son activos de procedencia ilícita que se derivaron de presuntas actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes que desarrolló al interior del grupo delictivo ya mencionado", explicaron en la audiencia de imputación de cargos.

Además, el expediente señala que el presunto cabecilla no solo se limitaba a canalizar el dinero, sino que también habría participado activamente en su captación, transformación y movilización, utilizando herramientas digitales como criptoactivos y billeteras virtuales para dificultar su rastreo por parte de las autoridades.

“En conclusión, el señor Pablo Felipe Prada Moriones presentó un incremento patrimonial no justificado por valor de setecientos setenta y seis millones, siete mil setecientos quince pesos para los periodos antes referidos. Estas presuntas conductas de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares se vinculan y tienen como sustento el delito fuente del tráfico de estupefacientes de carácter transnacional, como se procede a exponer”, indicaron en la audiencia.

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Los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación indican que la organización empleaba sistemas de mensajería encriptada, lo que les permitía coordinar operaciones sin ser detectados. A través de estos canales, se habrían gestionado aspectos clave del negocio ilícito, como la financiación de cargamentos, la logística para el transporte internacional de droga y la recolección de las ganancias derivadas del narcotráfico.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a Prada Moriones varios delitos de alto impacto: concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y tráfico de estupefacientes, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos derivado del narcotráfico.

Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. No obstante, un juez penal de control de garantías determinó imponerle medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El caso de Pablo Felipe Prada Moriones vuelve a poner en evidencia las sofisticadas estructuras que utilizan organizaciones como el Clan del Golfo para mover grandes sumas de dinero ilícito a través de mecanismos aparentemente legales y plataformas digitales, lo que representa uno de los mayores retos para las autoridades en la lucha contra el narcotráfico.

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Desde la Fiscalía General de la Nación reiteraron que este tipo de resultados hacen parte de las estrategias para golpear las finanzas criminales, consideradas uno de los pilares fundamentales de estas organizaciones ilegales. El avance del proceso judicial será clave para determinar la responsabilidad del implicado y el alcance real de la red que, según las autoridades, operaba tanto a nivel nacional como internacional.