Paola Jara pensó que no podría ser madre: habló de las dos pérdidas que tuvo antes de Emilia, su hija

Paola Jara revela el camino difícil que enfrentó antes de convertirse en madre- crédito Hernán Puentes - Paola España Comunicaciones

La cantante de música popular Paola Jara sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez detalles íntimos sobre una etapa difícil en su búsqueda de la maternidad.

La artista reconoció que antes del nacimiento de su hija, Emilia, atravesó dos episodios que pusieron en duda la posibilidad de convertirse en madre.

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El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y su pareja, el también cantante Jessi Uribe, celebraron la llegada de su primera hija.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener cierta reserva sobre su vida familiar, aunque han compartido algunos momentos especiales a través de sus redes sociales. “La felicidad en casa es inmensa”, expresó la artista durante el pódcast Simplemente Cris.

Paola Jara y Jessi Uribe tienen una hija llamada Emilia - crédito @paolajarapj/ Instagram

La historia detrás de esa alegría permanecía en gran parte desconocida. Paola Jara reveló que antes de Emilia, enfrentó dos pérdidas que afectaron profundamente su perspectiva sobre la maternidad.

“En ese momento, llegué a pensar que ser mamá no era posible para mí”, confesó la cantante. Estas experiencias, poco mencionadas hasta ahora, influyeron de manera significativa en su vida personal y profesional.

El primer episodio ocurrió en Chile. Según el relato de Paola Jara, se encontraba cumpliendo compromisos profesionales, tomándose fotografías con sus seguidores cuando comenzó a experimentar síntomas como mareo y visión distorsionada. El malestar encendió las alarmas y pronto se confirmó la pérdida.

“Fue un momento muy duro, me encontraba lejos de mi familia y de mi entorno habitual”, recordó la artista.

El segundo acontecimiento tuvo lugar en una fecha clave para la carrera de Jessi Uribe. Aquel día, el cantante tenía programado un concierto en el Movistar Arena, uno de los escenarios más emblemáticos de Colombia.

Paola Jara, esposa de Jessi Uribe, compartió detalles desconocidos sobre su lucha para ser mamá - crédito @paolajarapj/Instagram

Paola Jara tenía planeado acompañarlo en el escenario, pero horas antes tuvo que dirigirse a un centro médico de urgencia.

“Preferí no decir nada para no preocuparlo en un día tan importante para él”, explicó la cantante. A pesar de la situación, la artista cumplió con su participación sobre la tarima, optando por mantener la noticia en privado en ese momento.

Además de las experiencias traumáticas, Paola Jara reconoció que existían factores adicionales que aumentaban su incertidumbre. “La edad también era una preocupación constante”, admitió.

Este elemento sumó presión a un proceso que, según sus palabras, estuvo marcado por la duda y el temor. La llegada de Emilia significó para la artista un giro inesperado. “Para mí, ella es un milagro”, afirmó la cantante, resaltando el valor emocional que tiene su hija en este nuevo capítulo.

Desde el nacimiento de Emilia, las publicaciones de la pareja en redes sociales han generado expectación entre sus seguidores. La atención sobre la familia se ha incrementado, aunque ambos insisten en mantener ciertos aspectos en la intimidad.

La hija de Paola Jara y Jessi Uribe nació el 19 de noviembre de 2025 - crédito PaolaJarapj/Instagram

Jessi Uribe respondió a especulaciones sobre un posible segundo hijo con Paola Jara

Unas fotografías recientes compartidas en redes sociales activaron rumores sobre un posible segundo embarazo en la familia de Paola Jara y Jessi Uribe.

En las imágenes, el cantante aparece apoyando su cabeza sobre el vientre de su esposa durante una sesión de ejercicios, gesto que desencadenó especulaciones entre sus seguidores.

Jessi Uribe dio varios besos en el abdomen de Paola Jara, lo que provocó una ola de comentarios y preguntas sobre la posibilidad de una nueva llegada.

Frases como “me parece que viene otro bebé” y “¿será que Paola está esperando un hermanito para la bebé?” inundaron los perfiles de la pareja. La atención volvió a centrarse en el futuro familiar de los artistas, que hace pocos meses celebraron el nacimiento de su hija Emilia.

Frente a la creciente curiosidad, Jessi Uribe decidió responder las inquietudes. En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el intérprete de Dulce pecado fue directo: “Ya me operé”. Con esa declaración, dejó claro que no tienen planes de ampliar la familia y que ya tomó medidas definitivas para evitar más hijos.