Iván Cepeda exigió a Álvaro Uribe entregar las pruebas que lo relacionan con la Segunda Maquetalia, responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito Alejandro Gonzalez - AFP/Reuters

Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, confirmó que la Segunda Maroquetalia ordenó el magnicidio del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá.

La suma que ofrecieron como pago por cometer el hecho, según reveló Semana, fue de $1.000.000.000, y $600.000.000 adicionales habrían sido destinados a sobornos dentro del sistema judicial, relató alias el Viejo al ente acusador.

“Quien me informó que la Segunda Marquetalia era la que había ordenado esta operación en contra del senador Miguel Uribe fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako”, sostuvo Pérez Marroquín.

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Tras la divulgación del testimonio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez acusó a Iván Cepeda, aspirante presidencial del Pacto Histórico, y al actual mandatario, Gustavo Petro, de haber instigado hechos que, a su juicio, facilitaron la impunidad de los autores intelectuales.

El líder del Centro Democrático también reclamó una investigación sobre los resultados electorales del pasado 8 de marzo de 2026, argumentando que el 54% de los votos en los municipios más violentos favorecieron a congresistas del oficialismo.

“El país no puede seguir siendo entregado al terrorismo”, manifestó el expresidente Uribe Vélez, denunciando que los congresistas de Gustavo Petro y de Iván Cepeda sacaron “el 54% de los votos en los 126 municipios donde hay más violencia”.

El expresidente de la República y líder político del Centro Democrático lamentó la partida del aspirante presidencial - crédito -@AlvaroUribeVel/X

En una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, Uribe Vélez manifestó su “dolor inmenso” y “rabia” ante las revelaciones. El exjefe de Estado también señaló al candidato presidencial por el Pacto Histórico como “promotor de la fuga de Márquez y Santrich a Venezuela”.

Al referirse a los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación, Uribe Vélez sostuvo: “La Fiscalía presenta como un hecho incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia. ¿A dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?”. También preguntó: “¿Dónde está Cepeda que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez?”.

El grupo armado es el responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay - crédito @AlvaroUribeVel/X

En respuesta a las acusaciones, Iván Cepeda exigió al líder político entregar las pruebas a la justicia sobre su presunta relación con los líderes de la Segunda Marquetalia.

“A Álvaro Uribe Vélez, señor expresidente y excandidato al Senado: En atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe (sic)”, escribió en su cuenta de X.

El aspirante presidencial por el Pacto Histórico subrayó la importancia de que la justicia sea la que esclarezca los hechos - crédito @IvanCepedaCast/X

A propósito, señaló que ese tipo de acusaciones no pueden quedarse en simples declaraciones en redes sociales, sino que deben ser estudiadas por las autoridades competentes, con el fin de que las instituciones evalúen su veracidad.

“En un Estado de derecho, las afirmaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública. La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables”, indicó el congresista.

Incluso, el senador de la República aseveró que los colombianos merecen saber la verdad sobre el caso del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, más no teorías que incitan a señalamientos sin pruebas.

“Quedo, como en ocasiones anteriores, a la espera de que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes. Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”, concluyó en la misma plataforma.