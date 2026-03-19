Abelardo de la Espriella aseguró que no cuenta con el apoyo de partidos tradicionales: “Quien negocia con el demonio, termina enredado”

Abelardo de la Espriella aseguró que es un político independiente - crédito Lina Gasca/Colprensa

El candidato presidencial y abogado Abelardo de la Espriella informó que no contará con el apoyo de ningún partido político tradicional de cara a las elecciones de mayo de 2026, en las que, junto con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo (exministro de Hacienda), se enfrentará a otros aspirantes que quieren llegar al cargo más importante del país.

“La única manera de cambiar a Colombia, transformarla y llevarla al lugar de grandeza que se merece es siendo completamente independientes. Aquí no hemos recibido financiación de los grandes grupos económicos y de poder. No conectamos con las prácticas de la vieja política“, precisó el candidato en un comunicado.

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Según explicó, durante cuatro meses ha recibido ofertas de líderes políticos tradicionales que esperaban poder sumarse a su campaña electoral. Sin embargo, De la Espriella se negó a incluirlos. “Quien negocia con el demonio, termina enredado. Nosotros no vamos a ceder nuestros principios”, detalló.

Abelardo de la Espriella aseguró que con José Manuel Restrepo no pondrán en juego su independencia y coherencia al aceptar el respaldo de políticos tradicionales - crédito Abelardo de la Espriella

En conversación con la revista Semana, aseguró que ni Restrepo ni él dejarán su independencia y su credibilidad por recibir apoyos de sectores políticos tradicionales. “Si tú estás fletado por los grandes grupos de poder, tú no puedes ser independiente. Yo me mantengo independiente en coherencia”, indicó.

Recalcó que tampoco aceptará a personas que hayan tenido vínculos con el presidente Gustavo Petro y su Gobierno, que está próximo a terminar. “No estoy dispuesto a ceder en alianzas que contaminarían este mandato popular”, precisó al informativo citado.

De igual manera, se refirió a la posibilidad de establecer una “unidad” con la candidata presidencial y senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que figura como una de sus contendientes más fuertes en los comicios. El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que hay personas que esperan que esa alianza se forje en algún momento, pero el candidato indicó que, aunque admira el trabajo de la congresista, tienen visiones diferentes sobre el país.

Abelardo de la Espriella aseguró que Paloma Valencia es “extraordinaria”, pero que no respalda sus alianzas por partidos políticos tradicionales - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Es una mujer que se ha enfrentado al régimen, pero ella ofrece algo completamente distinto a nosotros, lo cual también es respetable en democracia”, precisó, asegurando que la aspirante de derecha está aliándose con todos los partidos y está recibiendo apoyo “de todo el mundo”.

El problema, según el profesional en Derecho, recae justamente en las personas de las cuales Paloma Valencia se está rodeando para impulsar su candidatura. A su juicio, está acompañada de “los políticos de siempre” y del “santismo”, refiriéndose a personas que están alineadas con el expresidente Juan Manuel Santos.

Aclaró que no considera que la senadora tenga malas intenciones con sus alianzas, pero insistió en que los políticos que hoy la apoyan pueden terminar convirtiéndose en una dificultad para su proyecto de gobierno. “Yo no creo que Paloma se esté aliando con políticos para hacer lo mismo de siempre, porque ella es una mujer correcta, pero le va a quedar complicado manejar a todos esos políticos al final de la ecuación”, explicó De la Espriella en la entrevista con Semana.

Abelardo de la Espriella aseguró que Paloma Valencia tiene una visión distinta a la de él, por lo que no confirmó una alianza con ella de cara a las elecciones presidenciales - crédito Colprensa

El candidato coincide en un aspecto específico con Valencia y con Uribe Vélez: catalogan como enemigos al presidente Gustavo Petro y al aspirante de izquierda Iván Cepeda Castro, pero para el abogado ese objetivo común no es suficiente razón para establecer una “unidad”, porque hay otros políticos que, desde su perspectiva, deben ser descartados de su proyección política.

Ahora bien, sobre esa alianza, el expresidente Uribe aseguró que para algunos representa una oportunidad para impedir que Cepeda llegue al poder y continúe con la administración del jefe de Estado.

El expresidente Uribe aseguró que se estarían estableciendo las bases de una posible alianza entre Valencia y De la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Piden unidad Paloma-Abelardo. Nuestro deber es total respeto para construir condiciones. Piden unidad muchos ciudadanos que temen la continuidad de Petro y Cepeda, que significa consolidación del poder narcoterrorista, asfixia del emprendimiento privado para anular la creación de empleo y la inversión, destrucción de la salud e imposición del estatismo ineficiente y corrupto", precisó.