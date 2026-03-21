Colombia

Allanamientos en Tolima destapan red internacional que estafaba migrantes con falsos trámites hacia Estados Unidos

Las autoridades lograron identificar una organización acusada de engañar a ciudadanos mediante la oferta de servicios migratorios y otros procedimientos irregulares

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La Fiscalía investiga organización señalada
La Fiscalía investiga organización señalada de fraude migratorio tras operativos en el Tolima - crédito Fiscalía

En un operativo conjunto que deja al descubierto una sofisticada red de fraude internacional, la Fiscalía General de la Nación, a través de su delegada para la Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación, adelantó una serie de allanamientos en el departamento del Tolima contra una organización señalada de engañar a migrantes latinoamericanos con supuestos trámites legales en Estados Unidos.

Las diligencias, realizadas en articulación con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI), se llevaron a cabo en 13 inmuebles ubicados en los municipios de Ibagué, El Espinal y Suárez, donde las autoridades hallaron múltiples elementos que evidenciarían el funcionamiento de esta estructura trasnacional.

Durante los procedimientos de registro, los investigadores incautaron dispositivos electrónicos como celulares, computadores portátiles y unidades de almacenamiento, además de documentación relacionada con procesos migratorios en Estados Unidos.

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Entre los hallazgos también se encuentran $16’867.000 en efectivo, tarjetas bancarias, agendas y material publicitario que hacía referencia a permisos de trabajo, solicitudes de asilo político y trámites de exención de inadmisibilidad.

La Fiscalía y agencias de
La Fiscalía y agencias de Estados Unidos inician operativo contra estructura que engañaba a ciudadanos latinoamericanos - crédito Fiscalía

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el hallazgo de elementos que simulaban pertenecer a organismos oficiales estadounidenses.

En los inmuebles fueron encontrados chalecos tácticos con los distintivos “Police ICE”, banderas y un pendón con el logo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que, según las investigaciones, habría sido utilizado para generar confianza entre las víctimas y dar apariencia de legalidad a los servicios ofrecidos.

Adicionalmente, los operativos —que contaron con el apoyo de unidades del Gaula Militar— permitieron descubrir la presencia de imágenes y altares asociados a rituales de santería, lo que refuerza la hipótesis de que la red no solo ofrecía trámites migratorios fraudulentos,también supuestas ayudas esotéricas para evitar procesos de deportación.

De acuerdo con la investigación, las personas que estarían implicadas en el entramado ilícito residen en Estados Unidos. Desde ese país publicarían anuncios por páginas web y redes sociales en los que convocaban a extranjeros para ayudar a legalizar su estatus migratorio, gestionar visas o asilos políticos y brindarles supuestas ayudas esotéricas para que no fueran deportados", confirmó José Luis Ramírez Hinestroza, director del Cuerpo Técnico de Investigación.

Falsos trámites y supuestas ayudas
Falsos trámites y supuestas ayudas místicas: así engañaban a migrantes en la sofisticada red desmantelada entre Tolima y Estados Unidos - crédito Fiscalía

El director aseguró que esos anuncios dirigidos a ciudadanos latinoamericanos interesados en regularizar su situación migratoria ofrecían gestionar visas, procesos de asilo y otros trámites, acompañados de promesas de éxito respaldadas, incluso, por prácticas místicas.

Además, reveló que el costo de estos supuestos servicios variaba considerablemente. Según la investigación, las víctimas habrían pagado sumas que iban desde los 300 hasta los 10.000 dólares, dependiendo del tipo de trámite o “asesoría” ofrecida.

Las autoridades continúan recopilando material probatorio para avanzar en la identificación plena de los responsables y determinar el alcance de esta red, que habría aprovechado la vulnerabilidad de migrantes en busca de oportunidades en el exterior.

Hasta el momento no se conoce información exacta sobre las personas que estaban detrás de la red internacional creada para estafar a los ciudadanos que querían migrar a Estados Unidos, ni tampoco se reveló los nombres de los responsables que cayeron en el operativo.

La sorprendente combinación de santería
La sorprendente combinación de santería y fraude migratorio descubierta en Tolima: la Fiscalía desmantela una red que usaba símbolos oficiales de Estados Unidos - crédito Fiscalía

Este caso vuelve a poner sobre la mesa las múltiples formas en que operan las estructuras criminales transnacionales, que combinan herramientas digitales, suplantación de autoridades y hasta creencias esotéricas para engañar a sus víctimas.

Desde la Fiscalía General de la Nación reiteraron el llamado a la ciudadanía para verificar siempre la autenticidad de los servicios migratorios y evitar caer en este tipo de estafas que, además de representar pérdidas económicas, pueden poner en riesgo la situación legal de quienes buscan un futuro fuera del país.

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