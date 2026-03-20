Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran las intenciones de voto para la primera vuelta presidencial, según La Gran Encuesta

Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia de la República- crédito AP/Reuters

Las elecciones presidenciales en Colombia están cada vez más cerca, pues el 31 de mayo de 2026 se celebrará la primera vuelta y desde ya comienzan a delinearse las preferencias de los votantes. Según los últimos datos de La Gran Encuesta, realizada por Noticias RCN -realizada por GAD3, consultora española-, el panorama electoral muestra una clara disputa entre tres candidatos que dominan la intención de voto en el país.

El liderazgo, por el momento, lo ocupa Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, que logró una ventaja considerable con el 35% de las preferencias. La política de izquierda del senador logró movilizar una gran parte de los votantes que buscan un cambio estructural en las políticas nacionales, de acuerdo con la encuesta, publicada el 19 de marzo.

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Por otro lado, la figura de Abelardo de la Espriella, representante de la extrema derecha, creció en las encuestas, alcanzando el 21%. Su plataforma, que promete mano dura en la seguridad y la reactivación de la economía a través de políticas más liberales, ‘caló’ bien entre aquellos votantes que rechazan la actual tendencia política de izquierda.

Abelardo Asprilla, el candidato de la extrema derecha, sigue de cerca a Iván Cepeda con un 21% en las encuestas - crédito @delaespriella_style/Instagram - Facebook

En tercer lugar, con un 16% de la intención de voto, aparece Paloma Valencia, la carta del Centro Democrático y representante de la coalición La Gran Consulta por Colombia. Su agenda, enfocada en seguir el legado de su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, le permitió ganar puntos y consolidar su apoyo dentro del ámbito político.

Tras ellos, se encuentran otros candidatos con cifras menores, pero que aún podrían influir en la configuración del panorama electoral. Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y una de las voces más representativas de centroizquierda, logró un 4% de la intención de voto.

Además, Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y figura destacada del centro político colombiano, recibió el apoyo del 3% de los votantes, en su tercera carrera presidencial. Con su mensaje de unidad, diálogo y política de centro, el líder intenta posicionarse como una opción que podría superar las divisiones ideológicas que atraviesan el país.

Sergio Fajardo, Paloma Valencia y Claudia López se mantienen en la carrera por la Presidencia de la República de 2026 - crédito Colprensa - EFE

El desafío de la derecha: Paloma Valencia gana terreno

El escenario más apretado ocurre cuando Iván Cepeda se enfrenta a Paloma Valencia. Según La Gran Encuesta, el senador obtiene un 43%, mientras que la senadora del Centro Democrático logra un 40%, esta diferencia de tres puntos se encuentra dentro del margen de error, lo que implica que la competencia por el primer lugar está muy reñida en este caso.

El punto fuerte de Valencia parece estar en su capacidad para consolidar el voto de derecha, logrando reducir las cifras de abstención y voto en blanco, que se ubican en un 8% y un 6%, respectivamente. En comparación con otros contendientes, su candidatura parece ser la más efectiva para movilizar y consolidar a los votantes que se oponen al Gobierno de Gustavo Petro, lo que podría darle una ventaja considerable en una posible segunda vuelta.

En ausencia de Iván Cepeda, los escenarios que incluyen a otros candidatos reflejan un mayor grado de fragmentación del electorado. En un hipotético cruce entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, el primero alcanzaría el 33%, mientras que el líder de centro obtendría un 25%.

El voto en blanco sube al 6% y la abstención se ubica en un 8%, de acuerdo con La Gran Encuesta - crédito Registraduría Nacional

Sin embargo, el voto en blanco en este escenario se dispararía hasta el 21%, y la abstención se incrementaría al 19%. Esto pone de manifiesto el amplio rechazo a las opciones propuestas y muestra cómo la fragmentación de la derecha podría estar afectando la legitimidad del proceso.

Una situación similar ocurre cuando Paloma Valencia se enfrenta a Abelardo de la Espriella, ambos empatando con un 27%. En este caso, el voto en blanco sube hasta el 23% y la abstención alcanza el 19%, lo que refleja un alto nivel de dispersión del voto y una posible crisis de representación entre los votantes.

Así le fue en la encuesta a los demás candidatos:

Miguel Uribe Londoño 1%

Santiago Botero 1%

Luis Gilberto Murillo 1%

Carlos Caicedo 0,3%

Clara Eugenia López 0,2%

Mauricio Lizcano 0,1%

Roy Barreras 0,1%

En blanco/nulo 6%

No votaría 6%

NS/NC 7%.

El creciente voto en blanco y la abstención podrían afectar la legitimidad del proceso electoral si los votantes siguen desencantados con las opciones disponibles - crédito Montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

Ficha técnica

La encuesta sobre intenciones de voto para las elecciones presidenciales de Colombia 2026 se realizó a 1.200 personas mayores de 18 años, habilitadas para votar. El muestreo fue probabilístico y estratificado, abarcando distintas regiones del país, con un margen de error de ±2.8% y un nivel de confianza del 95%. La recolección de datos se llevó a cabo en marzo de 2026 a través de entrevistas cara a cara y telefónicas.

Los datos fueron analizados utilizando herramientas estadísticas descriptivas, segmentando los resultados por partido político y características demográficas. La unidad de análisis fueron los individuos habilitados para votar, identificados por su cédula de ciudadanía.

El trabajo de campo duró 10 días, cubriendo tanto días laborales como fines de semana para asegurar una mayor representatividad. El análisis de los datos se hizo con herramientas estadísticas descriptivas, con tabulación de resultados y cálculo de frecuencias y porcentajes.

La encuesta fue realizada por el equipo de investigación de Noticias RCN, bajo la supervisión de expertos en análisis de opinión pública.