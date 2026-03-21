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Ramón Jesurún se refirió a polémica sobre posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia: “No veo por qué no puede ser convocado”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo que la decisión se basó en el concepto del técnico, mas no por problemas legales

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Ramón Jesurún se refirió a
Ramón Jesurún se refirió a polémica de posible llamado de Sebastián Villa a la selección Colombia - crédito Taveira, Fernando Esteban/Colprensa

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, aseguró que no existen obstáculos legales para que Sebastián Villa vuelva a ser convocado a la Selección Colombia, tras casi seis años de ausencia, de acuerdo a declaraciones brindadas a Win Sports.

En este contexto, Jesurún señaló que, según la información que maneja, “los problemas legales que tuvo ya los solucionó completamente”, haciendo referencia a los procesos judiciales enfrentados por Villa en Argentina.

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El presidente de la Federación
El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo que la decisión se basó en el concepto del técnico, mas no por problemas legales - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El directivo aclaró que la decisión final sobre la convocatoria del jugador recae en el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, que hasta ahora mantuvo una base estable de jugadores para el ciclo rumbo al Mundial 2026.

Al referirse a la situación administrativa previa a la lista definitiva para la fecha de la Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA por sus siglas en francés), el presidente de la FCF expresó que existe la posibilidad de que Villa figurara entre los jugadores “bloqueados”, una medida que puede incluir hasta 50 nombres antes del corte final.

“Si el cuerpo técnico lo considera para ser llamado, no veo por qué no pueda estar”, insistiendo en que la Federación no impone vetos y que el jugador, actualmente en Independiente Rivadavia de Argentina, está “totalmente apto para unirse a la sociedad como cualquier otro”, sostuvo Jesurún en diálogo con el medio citado.

Sebastián Villa es una de
Sebastián Villa es una de las figuras de Independiente Rivadadia -crédito @sebastian14villa/Instagram

De acuerdo con las afirmaciones del directivo, la exclusión de Villa de la convocatoria a los amistosos con Francia y Croacia no obedeció a factores legales, sino a criterios técnicos y administrativos del entrenador, aunque admitió que la presión mediática generada por las polémicas públicas del jugador pudo influir en la discusión interna sobre su regreso.

Ramón Jesurún sobre la no convocatoria de Jhon Jáder Durán

El delantero colombiano sigue sin
El delantero colombiano sigue sin ser llamado al combinado nacional tras su último partido con la selección Colombia por eliminatorias - crédito Zenit de San Petersburgo

La discusión sobre la ausencia de Jhon Jáder Durán en la Selección Colombia escaló tras la convocatoria más reciente, en la que el delantero tampoco fue considerado por el cuerpo técnico. Aunque diversas especulaciones apuntaron a una supuesta pelea entre el jugador y el técnico Néstor Lorenzo —durante el partido de eliminatorias ante Perú jugado en Barranquilla en junio de 2025—, la Federación Colombiana de Fútbol sostuvo que la decisión responde únicamente a motivos deportivos y médicos, descartando cualquier conflicto personal como causa de su exclusión.

El propio Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, calificó como falsas las versiones sobre altercados internos. En declaraciones a Win Sports, cuestionó la veracidad de los rumores que circularon en la prensa y redes sociales.

“Lo de Jhon Jáder Durán ha rayado en lo injusto. Un periodista mintió y el país le comió las mentiras. Porque en el camerino ni en el hotel nada pasó, particularmente en esa fecha yo estuve todo el tiempo con la selección, estuve en todo y nada de eso pasó”, enfatizó.

Esa situación se vio agravada por la continuidad de los rumores tras confirmarse que Durán no fue convocado para los siguientes partidos, información que fue oficializada el mismo día en que se publicó la lista.

Un dato distintivo en este caso es que, de acuerdo con Jesurún, la ausencia responde al “cien por ciento a criterios deportivos. Si juega, si compite y si el técnico considera que es útil, vendrá. Si no, el técnico decidirá”.

Tras conocerse la nueva convocatoria sin la inclusión de Durán, su empresario Jonathan Herrera expresó molestia por medio de una historia en Instagram, usando la bandera de Colombia y emojis de payaso y de caras cubriéndose el rostro.

El representante de Jhon Jáder
El representante de Jhon Jáder Durán mostró su molestia por la ausencia del delantero en convocatoria de la selección Colombia - crédito @jherreramanager/Instagram

Un hecho similar se produjo con Yaser Asprilla, también representado por Herrera, que tampoco fue llamado para los amistosos de marzo en Estados Unidos por decisión de Lorenzo. Ambas ausencias generaron debate en redes y entre la prensa deportiva.

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