El ‘Padre’ Alberto Linero y su esposa contaron por qué no celebran Amor y Amistad: “Lo hacemos todo el año”

El ‘Padre’ Alberto Linero habló con Infobae Colombia por primera vez junto a su esposa María Alcira. Ambos entregaron detalles de cómo es su relación amorosa y los secretos que tienen para mantener encendida la chispa del amor.

Sin embargo, pese a que se consideran románticos, detallistas y aseguraron estar muy enamorados, sorprendieron al desvelar que no celebran la fecha de Amor y Amistad que en otros países se conoce el día de San Valentín. “No, no nos gusta. Nosotros celebramos el año de Amor y Amistad”, fue la respuesta en la que juntos coincidieron con un rotundo no.

Pocas veces se deja ver acompañado en eventos sociales el locutor de Blu Radio junto a su esposa, la mánager y experta en marketing digital María Alcira Matallana con quien llegó al altar e incluso ya renovó votos de casado, pues el también periodista de profesión ha sido bastante hermético con su vida sentimental, pese a que tiene una conferencia llamada ‘RelAción 2024′ en la que comparte trucos y consejos para que al igual que él, su público aprenda a llevar una vida en pareja sana.

Aun así, la pareja accedió a charlar con Infobae Colombia en medio del estreno de la película Isla Perdida, cinta en la que el director español Fernando Trueba eligió por segunda vez al actor Juan Pablo Urrego para un proyecto suyo.

Justamente sobre la temática de la historia de suspenso que es coproducida por Caracol Televisión en la que se tratan los celos, la salud mental y la amistad, tanto Alberto como ‘Alcy’, como es conocida en las redes sociales contaron que es lo más loco que harían por amor y si serían capaces de someter su relación al reto de estar en un lugar deshabitado y alejados de la sociedad.

“Con ella me iría sin dudarlo. Estaría en una isla perdida a su lado las veces que toque y la vida entera si es necesario”, aseguró Linero para el que no importa el tiempo, el lugar ni las condiciones siempre que esté junto a su esposa para quien un año es suficiente y a quién por su trabajo si le haría falta tener tecnología. “Yo sí empacaría computador, tableta y celular, con eso quedo tranquila en donde sea, pero creo que con doce meses ya tengo”, añadió María.

Si bien, tanto Linero como su esposa coincidieron en considerar que ambos son muy románticos, el ´Padre’ como lo conoce su público, por haber entregado más de 25 años al servicio de Dios, fue el que mencionó los planes más íntimos que haría en pareja si estuvieran solo con ella en un lugar paradisiaco. “Yo llevaría un libro, el Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y se lo leería a ella”, reveló Alberto José Linero Gómez, nombre de pila del conferencista nacido en Santa Marta y declarado hincha de Unión Magdalena. “¡Ah! También haríamos mucho otras cosas que no se pueden decir en cámara que son importantes para mantener viva la pasión”, agregó.

¿Qué tan detallista es el ‘Padre’ Alberto Linero?

Si bien el también escritor de superación personal y su pareja no han contado mucho del tiempo que llevan juntos, accedieron a compartir en exclusiva con Infobae Colombia esos detalles con los que el ´Padre´ trata de sorprender a Alcira cada día.

“¡No! Este señor todas las mañana sin falta me envía algo. Él mientras que está en su trabajo dibuja una o varias flores, escribe alguna dedicatoria y me manda un repleto de flores”, contó María.

Por su parte, Alcira no se queda atrás, pues Alberto aseguró que ella es la única persona que aprendió a conocer su gusto. “Es la única persona que sabe encontrar lo que yo quiero, siempre le atina a eso que estoy buscando o deseando, que créanme no es tarea fácil, pero me sorprende porque me lee muy bien y encuentra lo realmente me encanta”, añadió.

La pareja compartió con los lectores un tip de conquista para mantener a la pareja enamorada sin importar la distancia o el tiempo que lleven justos. “Eche tienen que hacer el amor todos los días, las relaciones son la clave”, afirmaron los dos.

Otra de las revelaciones que hicieron los esposos que aseguraron no celebrar el día de Amor y Amistad es que no creen en el amor eterno. “Existe el amor, ese se edifica y construye a diario con las mejores palabras, con la mejor actitud y con actos de servicio”, mencionó Linero.

Por último, los esposos comentaron que otro punto importante en su relación y que comparten con los demás es: “Tener amor propio y dar amor en cantidad, hay que ser generosos con eso, quiéranse ámense, consiéntase, cuídense, protéjanse, pero eso sí déjense ser. Sean amor”, describió María Alcira.