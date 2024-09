Carolina Cruz habló de su relación y contó cómo celebra Amor y Amistad: “Soy muy romántica, pero cero tóxica”

Carolina Cruz reveló qué tan romántica es en su relación con Jamil Farah - crédito @15minutosco/Instagram

A propósito de Amor y Amistad, Carolina Cruz habló con Infobae Colombia sobre lo importante que es esta fecha en su vida, pues se considera una mujer tanto detallista como amiguera a la que le gusta compartir planes con sus seres más queridos. “Trato de hacer algo especial para compartir con la pareja, con los amigos y con la familia, es una oportunidad para hacerles saber lo importantes que son para uno”, mencionó.

La presentadora vallecaucana también reveló cómo es ella en su actual noviazgo con el piloto sanandresano Jamil Farah con el que está próxima a cumplir dos años desde que lo conoció. “Soy una mujer romántica y muy detallista, pero no soy tóxica. Si no me llaman siempre o no están pendientes de mí todo el tiempo no me molesto”, afirmó.

El amor de Carolina Cruz trascendió las redes, pues la también empresaria sorprendió al llegar a un evento público junto a su novio Jamil Farah con el que posó por primera vez para los medios. La pareja eligió la fiesta de los diez años de la marca de moda American Eagle para presentarse formalmente en sociedad, pues hasta la fecha solo habían compartido imágenes juntos a través de Instagram. Sin embargo, esta vez, ambos compartieron tranquilos con la prensa mientras que disfrutaron de las presentaciones en vivo de Mariana Gómez, Juan Duque y el debut de Sofía Estrada, hija de Paola Turbay, que se lanzó como DJ en dicho aniversario.

Carolina Cruz conversó con Infobae Colombia acerca de esas cosas claves que la enamoran de un hombre cuando está en una relación. “A mí más que lo material me cautivan esas pequeñas acciones o regalitos que te demuestran que pensaron en ti. Sentir que esa persona está presente y que uno hace parte de su vida es suficiente”, describió la presentadora dando a entender que no se fija tanto en qué tan grande o costoso el regalo, pero sí en que le hagan saber que la tuvieron en cuenta.

Si bien Carolina ha demostrado que atraviesa por uno de sus mejores momentos tanto en lo personal como en lo profesional y sentimental, sus dos hijos siguen siendo su mayor prioridad, algo que Jamil ha sabido respetar y con lo que aprendió. “Amor y Amistad también lo celebro con mis hijos que me tienen enamorada, estos días me han dado los mejores regalos, cada día me llegan con algo y eso me tiene matada”, añadió sobre sus pequeños, Matías y Salvador a los que incluye en cada fecha especial del año y de su vida. “También he dado muchos regalos, cada uno igual de importante en su momento, porque me gusta hacer sentir muy bien a esa persona con la que estoy”, agregó.

Por otra parte, este 21 de septiembre, día en el que en Colombia se festejó el día de Amor y Amistad, Carolina y Farah presumieron romántico encuentro en un restaurante de Bogotá donde compartieron un almuerzo en honor a esta romántica celebración, evidenciando que su enamoramiento ha sabido sortear la distancia, pues el piloto está radicado en Estados Unidos por temas laborales.

“Por más almuerzos así de ricos”. Más adelante, dejó otras dos imágenes con Jamil en el interior de un carro en donde lo etiquetó y al lado le puso el emoji de un corazón rojo. Ahí mismo, escribió: “Mi Amor y Amistad”.

Según confesó Carolina Cruz en su pódcast ella fue la que dio el primer paso luego de más de un año de estar soltera y desde el día que conoció a Jamil en una rumba hasta el día de hoy no han parado de hablar: “Yo no estaba esperando a nadie, es más, yo dije: ‘yo creo que voy a durar mucho tiempo sola’ porque después de una relación tan larga siento que no tengo tiempo para nada más”, sin embargo, pese a sus pocas expectativas ya van a cumplir su segundo año juntos.

¿Quién es la mejor amiga de Carolina Cruz?

Así como el amor es importante para la vida de la exreina caleña, también lo son las amistades, por eso Cruz no dejó pasar la fecha de Amor y Amistad sin hacer referencia a quien considera más que una compañera de vida, su hermana desde hace 33 años.

La también presentadora caleña Paola Calle es la para Carolina la persona más importante en cuanto a amistades se trata. “¡Uy! soy bastante amiguera, tengo un combo de amigas. Está ‘Pao’ que es como la hermana que no tuve en la vida. Luego sigue el ‘petit comité’ y, por supuesto mis compañeras de trabajo que son un grupo de buenas amigas con las que no me siento trabajando, sino que se nos va el tiempo como cuando estamos ‘parchando’”, detalló la conductora.

Carolina Cruz y Paola Calle quien se radicó en Miami luego de una exitosa carrera como conductora de entretenimiento en Noticias Caracol estudiaron juntas, y desde pequeñas cultivaron su amistad. Juntas compartieron el sueño de ser modelos y, empezaron su carrera pública como porristas del equipo de fútbol nacional América de Cali.

Al ‘petit comité’, como llaman las presentadoras y modelos a su grupo de amigas que se gestó en la pantalla chica pertenecen además de Carolina Cruz, las famosas: Yaneth Waldman, Andrea Serna, Jessica de la Peña y Ángela Cardozo.

Mientras que actualmente, la también empresaria vallecaucana comparte set en Día a Día con Catalina Gómez y Carolina Soto con las que también ha construido una estrecha relación.