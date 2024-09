Jota Pe Hernández demandó la reforma pensional, pero la Corte Constitucionals se la negó: “No tiene fundamento en la realidad”

El congresista de Alianza Verde presentó una demanda contra la reforma pensional ante la Corte Constitucional de Colombia - crédito Senado de la República

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández presentó una demanda en contra de la reforma pensional ante la Corte Constitucional, con el argumento de que se habían violado varios principios durante el trámite legislativo.

Sin embargo, se conoció que la Corte desestimó la reclamación al considerar que no cumplía con los requisitos necesarios para iniciar el proceso de constitucionalidad.

Según un reporte de La Silla Vacía, la institución ha recibido, al menos, 35 demandas en contra de la reforma pensional impulsada por la administración del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el tribunal, los juristas encargados analizaron los argumentos del congresista, quien afirmaba que se había violado el principio de publicidad, lo que a su vez afectaba el principio democrático y el de consecutividad.

No obstante, los magistrados encontraron que las explicaciones de Hernández eran contradictorias. “No sostiene que la violación del principio de publicidad produjo la vulneración del principio democrático y que este, a su vez, causó la transgresión del principio de consecutividad, sino que la afectación del principio de consecutividad provocó el desconocimiento del principio de publicidad”, se lee en el documento de la Corte.

Jota Pe Hernández se ha opuesto a todas las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro - crédito jotapehernandez/Instagram

De la misma manera, la institución señaló que la demanda no cumplía con el requisito de certeza, debido a que las explicaciones sobre las presuntas violaciones del trámite legislativo se basaban en aspectos que no tendrían fundamento en la realidad. “La demanda recae sobre supuestos elaborados por el actor que, en principio, no tienen fundamento en la realidad”, añadió el auto.

Otro punto que llevó al rechazo de la demanda fue la falta de suficiencia en los argumentos presentados. Para cumplir con este requisito, el senador debía explicar las razones por las cuales la Corte Constitucional es competente para estudiar el recurso, a pesar de que la ley no está vigente.

“Para cumplir la exigencia de suficiencia, el demandante debe explicar las razones por las cuales, a pesar de que, prima facie, la norma acusada no se encuentra vigente, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la validez del trámite legislativo que culminó con la sanción de la Ley 2381 de 2024″, concluyó el documento.

Corte Constitucional desestimó la demanda de Hernández al no considerarla suficiente - crédito Corte Constitucional

Según señaló el portal periodístico, ya el 21 de agosto de 2024 la Corte Costitucional, por medio de la magistrada Cristina Pardo, destacó que la demanda ya era insuficiente, pues “el cargo no cumple el requisito de suficiencia, pues no expone todos los elementos de juicio necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad. Adicionalmente, la argumentación desarrollada no logró despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada”.

Jota Pe Hernández culpó a Gustavo Petro del fracaso en diálogos de paz con el ELN tras atentado en Arauca

Jota Pe Hernández criticó duramente al presidente Gustavo Petro tras el anuncio de la posible culminación de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las negociaciones, que se encontraban en su sexto ciclo desde febrero de 2024, se vieron afectadas por un ataque terrorista en la base militar de Puerto Jordán (Arauquita), que dejó dos muertos y 25 heridos.

El senador entonces utilizó sus redes sociales para responsabilizar al mandatario colombiano de cada muerte ocurrida durante las incursiones armadas del ELN en los últimos dos años. Hernández afirmó que, a pesar de las advertencias, Petro decidió continuar con unos diálogos que, según él, solo beneficiaban a los grupos guerrilleros.

Una volqueta cargada de explosivos utilizada en un ataque atribuido a la guerrilla del ELN contra una base militar, arde en Puerto Jordán, departamento de Arauca, Colombia - crédito Ejército de Colombia

En una publicación en su perfil de X (anteriormente Twitter), Hernández expresó: “Cada soldado y policía asesinado, cada líder social asesinado, cada civil masacrado, es responsabilidad de Petro, quien por más advertencias que se le hicieron, decidió ser fiel a falsos diálogos”. El senador también compartió un video en el que profundizó sus críticas y recordó que había advertido que los diálogos con el ELN no servirían para nada más que para el derramamiento de sangre de inocentes.

Incluso, el senador reiteró su postura de que la única solución para acabar con el accionar delictivo del ELN era mediante bombardeos en sus territorios. “Cuando a los guerrilleros se les bombardea, corren, como ratoncitos, a esconderse (...) Con un botón hace rato los hubiéramos desaparecido”, mencionó en una de sus intervenciones en el Congreso.