La ‘Gorda Fabiola’ no solo fue actriz y humorisa: así fue su vida política

Fabiola Posada, conocida popularmente como la Gorda Fabiola, falleció este jueves 19 de septiembre del 2024, dejando un legado tanto en el ámbito del entretenimiento como en la política local de Bogotá.

La humorista, además de su carrera en la comedia, se destacó por su labor como edil en la localidad de Suba, donde promovió diversas causas sociales, especialmente la defensa de los derechos de los animales.

En una entrevista concedida al programa Despierta Bogotá en 2019, Fabiola Posada relató cómo su incursión en la política fue un hecho inesperado. Según explicó, fue su concuñada, María Victoria Vargas, actual concejal de Bogotá, quien la motivó a postularse como edil en Suba.

“Mi paso por la política fue casual. Tenía para ese entonces una concuñada, hoy día concejal de Bogotá, María Victoria Vargas, ella me dijo: ‘No tengo edil en Suba ¿a ti no te gustaría ser edil en Suba?’ Yo dije, ‘¿Qué es eso? El cuento es que cuando yo acepto no sabía ni dónde estaba parada. Luego me encontré con una cosa maravillosa y es que ser edil es hacer una labor social”, comentó en aquella ocasión.

Durante su tiempo como edil, la Gorda Fabiola se distinguió por su compromiso con la protección animal. Fue una de las pioneras en la defensa de esta causa en la localidad de Suba, según se mencionó en aquella entrevista, apoyando a diversas fundaciones y organizaciones dedicadas al bienestar animal. “Los adoro, apoyo cuanta fundación de animal venga a pedirme ayuda”, expresó en la misma entrevista.

Tras conocerse su fallecimiento, la Junta de Acción Local (JAL) de Suba emitió un comunicado lamentando profundamente su partida. “La Junta de Acción Local (JAL) de Suba lamenta profundamente el fallecimiento de la Gorda Fabiola, quien se desempeñó como edil de la localidad y dejó una huella imborrable en la comunidad. Su dedicación y compromiso con los habitantes de Suba fueron un ejemplo de liderazgo y servicio público”, se lee en el comunicado.

El alcalde local, César Salamanca, también expresó sus condolencias y destacó el legado de Fabiola Posada en la comunidad. “Su legado perdurará en cada rincón de Suba. Fue una mujer valiente, comprometida y siempre dispuesta a ayudar. Mi más sentido pésame para su familia en este difícil momento”, manifestó.

La Gorda Fabiola será recordada no solo por su brillante carrera como humorista, sino también por su impacto positivo en la comunidad de Suba a través de su labor como edil y su defensa apasionada de los derechos de los animales.

Esto se sabe sobre la muerte de ‘La Gorda Fabiola’

Fabiola Posada, conocida popularmente como la Gorda Fabiola, falleció a los 61 años tras varios días de hospitalización en una clínica de Bogotá. La noticia fue confirmada por el periodista Gabriel de las Casas a través de sus redes sociales, quien expresó su tristeza y envió condolencias a la familia de la comediante.

La causa de su muerte se debió a una infección en el sistema respiratorio y cardiovascular, según informó el humorista Pedro González, conocido como Don Jediondo, en Caracol Radio.

Caracol Televisión añadió que Posada había sido ingresada en el hospital desde la noche del 18 de septiembre debido a estas complicaciones. Hasta el momento, los familiares de la comediante no han emitido declaraciones oficiales sobre su fallecimiento.

Fabiola Posada es recordada principalmente por su participación en el programa de televisión Sábados Felices, donde hizo reír a millones de colombianos durante muchos años. Además de su carrera en la comedia, también se destacó como actriz en diversas producciones televisivas.

Desde 1992, Posada enfrentaba problemas de salud relacionados con la diabetes, una condición que le causó múltiples complicaciones a lo largo de su vida. En una entrevista, recordó que a los 32 años, con un sobrepeso de 147 kilos, comenzó a experimentar síntomas como sed insaciable, apetito desbordado, mucho sueño y cansancio, además de visión borrosa. Fue durante su embarazo que la gravedad de su condición la llevó a ser hospitalizada y a iniciar un tratamiento.

La noticia de su fallecimiento ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde colegas y seguidores han expresado su pesar y han recordado los momentos de alegría que la comediante les brindó. Gabriel de las Casas mencionó en su mensaje: “Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño de todo el equipo de @LaLuciernaga y @CaracolRadio con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita!!!”.